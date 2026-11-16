El calor será extremo en los próximos años. Meteored

Los meteorólogos avisan: en 2100 las condiciones que favorecen los incendios aumentarán un 30% en España

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LO ESENCIAL Las claves El informe ERICC-2025 prevé que las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios en la cuenca mediterránea aumentarán hasta un 30% para finales de siglo bajo un escenario de emisiones altas. En un escenario climático de emisiones intermedias (RCP4.5), el incremento proyectado del riesgo de fuegos causados por el calor se situaría en torno al 14%. Las sequías prolongadas y el alza de temperaturas provocan mayor sequedad en la vegetación, generando combustible que facilita incendios más virulentos, extensos y difíciles de controlar. Para mejorar el monitoreo, la AEMET puso en marcha un nuevo Índice de Peligro de Incendios Forestales que integra datos meteorológicos, estado de la vegetación y humedad del suelo.

Los incendios forestales podrían convertirse en una amenaza todavía mayor para España durante las próximas décadas. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y la irregularidad de las lluvias están transformando las condiciones en las que se desarrollan estos fenómenos.

Aunque los incendios forman parte de la historia de los ecosistemas mediterráneos, el cambio climático puede favorecer fuegos más intensos, difíciles de controlar y capaces de extenderse por grandes superficies. Las previsiones apuntan también a temporadas de peligro más prolongadas.

Así lo advierte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que contempla un aumento de hasta el 30 % en la frecuencia de incendios asociados al calor en la cuenca mediterránea hacia finales de siglo, bajo un escenario de emisiones elevadas.

Podrían aumentar un 30 %

La cifra aparece recogida en el informe Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC-2025), elaborado por especialistas de distintas instituciones científicas.

El documento señala que entre 2071 y 2100 la frecuencia de incendios inducidos por el calor podría aumentar hasta un 30 % en la cuenca mediterránea, bajo el escenario climático RCP8.5.

Se trata de una trayectoria caracterizada por concentraciones muy elevadas de gases de efecto invernadero, que favorecerían un calentamiento especialmente acusado.

Sin embargo, el resultado no sería el mismo con unas emisiones menores. En el escenario intermedio RCP4.5, el aumento proyectado se sitúa en torno al 14 %.

Estos porcentajes no significan que España vaya a registrar necesariamente un 30 % más de incendios cada año. Son estimaciones condicionadas por el escenario climático y el ámbito geográfico estudiado.

Los investigadores también advierten de que los periodos con condiciones favorables para el fuego podrían alargarse, aumentando el tiempo durante el que los servicios de prevención deben permanecer alerta.

El cambio climático

Las altas temperaturas provocan una mayor pérdida de humedad del suelo y la vegetación, especialmente cuando coinciden con periodos prolongados sin precipitaciones.

Esto facilita que hojas, ramas y otros materiales vegetales se sequen y puedan arder con mayor facilidad cuando aparece una fuente de ignición.

El informe señala que la irregularidad de las lluvias y las sequías más duraderas pueden favorecer incendios más virulentos y extensos, al aumentar la disponibilidad de combustible seco.

Además, las condiciones meteorológicas también influyen en la velocidad de propagación del fuego. El viento, la temperatura y la humedad relativa son algunos de los factores determinantes.

Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) puso en marcha en mayo de 2026 un nuevo Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF).

Esta herramienta incorpora información sobre la vegetación, la humedad del suelo y las características del terreno, además de las variables meteorológicas tradicionales.

Un peligro creciente

El aumento del peligro meteorológico no implica que todos los incendios sean inevitables. La actividad humana, la gestión forestal y las medidas de prevención también influyen en su aparición y consecuencias.

El informe ERICC-2025 identifica el ámbito mediterráneo como uno de los territorios especialmente expuestos, aunque advierte de riesgos crecientes en otras regiones españolas.

La prevención incluye reducir la acumulación de combustible vegetal en zonas estratégicas, mejorar la vigilancia y adaptar la planificación territorial a escenarios climáticos más exigentes.

También resulta fundamental evitar conductas que puedan provocar igniciones durante los periodos de mayor peligro.