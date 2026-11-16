Los meteorólogos avisan: en 25 años el otoño en España tendrá hasta un 20% menos de lluvias y será más corto

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña advierte que las lluvias en España se reducirán entre un 14% y un 20% para el año 2050. Más del 40% del territorio español evolucionará de un clima templado a uno seco, haciendo que el clima estepario frío se convierta en el predominante. El cambio climático afectará a grandes ciudades como Barcelona, que pasará a presentar un clima semiárido y de tipo estepario. Aunque aumentarán las precipitaciones torrenciales extremas por el alza de temperaturas mínimas, el efecto global será una mayor aridez y sequía generalizada.

El paisaje climático de España podría experimentar una transformación profunda antes de mediados de siglo. Los otoños serán más secos y las precipitaciones disminuirán considerablemente si continúa el calentamiento global.

Así lo apunta un estudio del Centro de Política del Suelo y Valoraciones (CPSV) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que advierte de un cambio climático estructural.

El trabajo, titulado Spain: towards a drier and warmer climate, fue presentado en el Congreso Internacional de Meteorología de la European Meteorological Society. Sus resultados dibujan un escenario preocupante para España.

La investigación ha sido elaborada por los profesores Josep Roca Cladera y Blanca Arellano, junto a la doctoranda Zheng Qianhui, todos vinculados al CPSV, integrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Para llegar a sus conclusiones, el equipo analizó la evolución de las temperaturas y las precipitaciones en España entre 1971 y 2022. Además, desarrolló proyecciones climáticas hasta el año 2050.

Un futuro seco

Los resultados apuntan a que, si se mantiene la tendencia de calentamiento registrada durante las últimas décadas, las precipitaciones podrían reducirse entre un 14% y un 20% respecto a los valores actuales.

Esta disminución supondría una transformación importante del clima peninsular y balear. El patrón mediterráneo característico daría paso progresivamente a condiciones más cálidas y secas, propias de territorios esteparios.

De hecho, los modelos utilizados prevén que más del 40% del territorio cambie de un clima templado a otro seco. La denominada España marrón ganaría así protagonismo.

Una de las transformaciones más destacadas afectaría precisamente al clima mediterráneo de verano caluroso, identificado en la clasificación de Köppen como Csa.

Según las proyecciones del estudio, este tipo climático pasaría de ocupar el 24,43% del territorio peninsular e insular entre 1971 y 2000 a representar únicamente el 10,13% entre 2040 y 2060.

Por el contrario, el clima estepario frío (BSk) se convertiría en el predominante en la España peninsular hacia 2050, alcanzando una extensión equivalente al 39,81% del territorio.

El cambio también tendría consecuencias concretas en las ciudades. Barcelona, por ejemplo, pasaría de registrar inviernos templados y secos y veranos calurosos a presentar condiciones propias de un clima estepario y semiárido.

El estudio también examina los fenómenos meteorológicos extremos registrados entre 1971 y 2022, incluyendo las olas de calor, las sequías y los episodios de precipitaciones torrenciales.

Los investigadores identifican una relación directa entre el aumento de las temperaturas y la evolución de las precipitaciones. Sin embargo, esta interacción presenta consecuencias diferentes según el fenómeno analizado.

Mientras que el incremento de las temperaturas máximas favorece una reducción de las lluvias asociadas a los procesos de sequía, las temperaturas mínimas contribuyen al aumento de las precipitaciones extremas.

Pese a esa diferencia, el efecto conjunto de ambos procesos favorece la aridez. Los modelos apuntan a que la disminución general de las precipitaciones tendrá mayor peso que los episodios torrenciales.

Por tanto, si las tendencias observadas entre 1971 y 2022 continúan, España afrontará hacia mediados de siglo un escenario considerablemente más cálido y seco, con una expansión de los paisajes esteparios e incluso desérticos.