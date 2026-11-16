Mariano, carnicero: "Para que el caldo esté más rico no hiervas los huesos directamente, sino dóralos primero en el horno"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez aconseja dorar los huesos en el horno a 180 grados durante 15 minutos antes de hervirlos para mejorar el caldo. El horneado previo activa la reacción de Maillard, aportando un color dorado, mayor untuosidad y una gran potencia de sabor al consomé. Es fundamental desglasar la bandeja del horno para recuperar la grasa caramelizada y el colágeno adheridos, sumándolos a la olla principal. Se sugiere complementar la receta con verduras asadas o cáscaras de cebolla y evitar ultraprocesados para obtener un resultado natural y saludable.

Mariano Sánchez, carnicero con 30 años de experiencia, desvela desde El As Carnicero el truco definitivo para potenciar y mejorar el sabor del caldo. Aunque generalmente se suelen echar los huesos a la olla para pasar su proceso de cocción directamente, la clave está en darles un toque de horno antes.

A través del canal mencionado, el profesional recomienda no hervir los ingredientes crudos directamente en el agua, sino someterlos a un proceso previo de tostado en el horno, y lo cierto es que tiene mucho más sentido del que parece.

Al dorar los huesos de ternera o cerdo en una bandeja a unos 180 grados, durante unos 15 minutos aproximadamente, ocurre un fenómeno químico conocido como la reacción de Maillard.

Este cambio estructural en las proteínas no solo aporta una profunda complejidad aromática y potencia al sabor final del consomé, sino que además le brinda un color dorado y tostado sumamente atractivo.

Un cambio clave

La clave para aprovechar al máximo esta técnica consiste en recuperar todos los jugos que quedan adheridos al recipiente de cocción. El experto recomienda desglasar la bandeja del horno raspando los restos enganchados para reincorporar la grasa caramelizada y el colágeno a la olla principal donde llevará a cabo la cocción definitiva.

Con este sencillo proceso, se garantiza que ningún matiz de sabor se pierda en el proceso de horneado y que el resultado final posea un cuerpo y una untuosidad superior. Realmente no son pasos muy complicados, pero sí puede llevar un poco más de tiempo y requiere de mayor implicación por parte de la persona que cocina.

El éxito del mejor caldo no solamente radica en echar huesos de cerdo, ternera o pollo, sino también en realizar esa preparación que comenta Mariano en su canal oficial para así potenciar al máximo todo el sabor, sin dejar ni un solo jugo fuera.

Por supuesto, al caldo en cuestión también le podemos añadir otros complementos como verduras asadas o cascas de cebolla para intensificar aún más el conjunto, dándole así un toque más fresco para que no solo tenga sabor de carne.

Y, cómo no, hay que intentar hacer todo el proceso de la manera más natural posible, sin recurrir a ultraprocesados para que así el plato tenga un sabor "real" y sea más saludable. Puede llevar ese tiempo extra de preparación -aunque tampoco es mucho- pero el carnicero garantiza que merece mucho la pena.