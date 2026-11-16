Carmen, 102 años: "Camino cada tarde tres horas. Nunca desayuno, pero sí como y ceno con apetito. Fui pescadera"

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LO ESENCIAL Las claves Carmen Uhía, una centenaria de Portonovo de 102 años y expescadera, ha mantenido durante años la costumbre de caminar hasta tres horas diarias. Los expertos destacan que caminar al menos 7.000 pasos al día se asocia con un 47% menos de riesgo de mortalidad y previene el deterioro físico en la vejez. Aunque Carmen no suele desayunar, los nutricionistas subrayan que lo crucial en personas mayores es garantizar una ingesta adecuada de energía y proteínas. La vida social de Carmen, junto con la genética y la autonomía personal, es un factor clave que los estudios científicos vinculan con un envejecimiento saludable.

En Portonovo, una villa del municipio pontevedrés de Sanxenxo, Carmen Uhía se ha convertido en toda una celebridad. Durante años, esta mujer recorría cada tarde el camino hasta Paxariñas acompañada de su amiga Dolores.

Un paseo de ida y vuelta que podía prolongarse durante tres horas y que mantuvo incluso tras rebasar la barrera de los 100 años.

La gallega, que trabajó durante décadas como pescadera, ha convertido sus paseos, la vida social y una rutina sin complicaciones en parte de su día a día.

En abril de 2025, cuando tenía 101 años, contó su historia a Antena 3. Actualmente Carmen ya tiene 102 años y, aunque continúa paseando, ha tenido que reducir sus recorridos tras una reciente hospitalización. Sin embargo, su objetivo sigue siendo recuperar su antigua rutina.

Caminar, inversión en salud

La actividad física es probablemente uno de los hábitos más interesantes de Carmen, completamente respaldado por la ciencia. En este sentido, el estudio más conocido sería el que se publicó en The Lancet Public Health el pasado año 2025, en el cual se analizaron 57 estudios, encontrando que caminar al menos 7.000 pasos se asociaría con un riesgo de mortalidad un 47% inferior respecto a quienes solo caminan 2.000 pasos.

También se detectaron asociaciones favorables con la salud cardiovascular, un menor riesgo de demencia y protección contra la depresión.

Sin embargo, cabe destacar que no es necesario caminar tres horas cada día para obtener beneficios: la Organización Mundial de la Salud recomienda llevar a cabo entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, o bien 75 minutos de actividad física intensa, además de dos sesiones semanales de fuerza y ejercicios diarios de equilibrio, especialmente en personas de edades avanzadas.

De hecho, en personas mayores en particular, preservar la musculatura y prevenir las caídas es casi tan importante, o más, que mantener una buena resistencia cardiovascular.

Respecto a la alimentación de Carmen, la centenaria afirma que suele levantarse tarde, habitualmente no desayuna, pero sí conserva un excelente apetito para comer y cenar. Sin embargo, prescindir del desayuno no tiene por qué favorecer la longevidad, aunque los estudios al respecto son heterogéneos y su certeza es baja.

Uno de dichos trabajos fue el metaanálisis publicado en Food & Function en 2024, donde se encontró una asociación entre saltarse habitualmente el desayuno y una mayor mortalidad. Pero, en este caso, la certeza de la evidencia fue baja o muy baja, lo que no permitiría establecer una relación causal.

En personas mayores, lo realmente importante es asegurar la ingesta suficiente de energía y otros nutrientes esenciales, como las proteínas, con el objetivo de prevenir la desnutrición y la pérdida de masa muscular.

Por tanto, más que imitar los horarios de Carmen, lo más conveniente sería prestar atención a la calidad y cantidad de los alimentos de forma individualizada.

Por otra parte, Carmen recuerda con claridad su pasado como pescadera. Acudía a la lonja, transportaba el pescado y posteriormente trabajaba en el campo, cultivando diferentes hortalizas.

Su historia también pone de manifiesto otro factor habitualmente olvidado: la importancia de mantener relaciones sociales. Aún durante los últimos años, Carmen pasea acompañada, conserva el contacto con sus vecinos, acude a misa y disfruta siguiendo los partidos del Celta y el Real Madrid.

Como ejemplo, un metaanálisis publicado en Nature Human Behaviour, que incluyó a más de 2 millones de participantes, sugirió que el aislamiento social se asociaría con un riesgo de mortalidad un 32% superior. Si bien es cierto que se trata de estudios observacionales y que no pueden demostrar causalidad, sí nos recordarían la importancia de combatir la soledad durante el envejecimiento.

Como suele suceder en otros casos de personas centenarias, la historia de Carmen no nos muestra una fórmula clara para vivir más de cien años. La genética, el entorno y muchos otros factores importan. Pero, lo que sí nos recuerda es la necesidad de envejecer con autonomía, mantener las relaciones personales y la capacidad de seguir disfrutando de la vida.