Sandra Moñino, nutricionista: "Para que los mejillones queden más sabrosos no uses cebolla, sino ajo, limón y pimienta"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino propone una receta antiinflamatoria de mejillones al vapor elaborada con ajo, limón, pimienta, jengibre y cúrcuma, evitando el uso de cebolla. El plato utiliza queso gorgonzola DOP mezclado con el caldo colado para darle textura y aportar beneficios probióticos para la microbiota intestinal. Esta elaboración refuerza el sistema inmunitario y ayuda a compensar excesos gracias a las propiedades antimicrobianas y antioxidantes de sus ingredientes. Los mejillones aportan una fuente natural de zinc y ácidos grasos esenciales que benefician el organismo al combinarse con esta base aromática.

Sandra Moñino, una de las nutricionistas más reconocidas actualmente, transforma por completo la preparación tradicional de mejillones con una receta antiinflamatoria que, como no, no requiere de un gran proceso de preparación.

A través de una publicación en redes sociales, la profesional rompe con las recetas tradicionales alrededor de los mejillones combinando el marisco con una base potente de ajo, limón, pimienta, jengibre y cúrcuma teniendo como ingrediente estrella queso gorgonzola.

"Lo más destacable es que se trata de una receta antiinflamatoria que nos va a venir genial para 'compensar' los excesos y que viene genial para reforzar nuestro sistema inmune para ponernos malitos", comenta la nutricionista.

Mejillones con queso

La magia de esta receta, y su fundamento principal, es que ofrece importantes beneficios para reducir la inflamación del organismo. Moñino prepara sus mejillones con salsa gorgonzola con un diente de ajo, bolitas de pimienta, laurel, jengibre rallado, un poco de vinagre de manzana, pimienta molida, cúrcuma y limón.

Se cocinan los mejillones al vapor, se apartan los mismos de la olla, y rápidamente se cuela el caldito para que no pierda su temperatura, y es entonces cuando se mezcla con el queso gorgonzola D.O.P para darle textura al conjunto y un sabor muy diferente.

Según Moñino, el queso gorgonzola es un elemento estrella y vital para este plato porque "es un tipo de queso sin cocer por lo que actúa como un probiótico en nuestro cuerpo formando parte de nuestra microbiota intestinal", explica en su vídeo mostrando el proceso de preparación.

"Es rico en calcio, fósforo, vitamina A y B. Además, el queso Gorgonzola DOP está producido por leche recién ordeñada siempre de rebaños procedentes de menos de 20 provincias italianas. Una forma sostenible de producirlo, ya que limita la sobreexplotación".

Un plato como este de mejillones puede venir fantástico en nuestra dieta porque estos son una fuente natural excelente de zinc y ácidos grasos esenciales, elementos indispensables para el bienestar biológico.

Al cocinarse además con esta base cítrica y aromática, el marisco mantiene su jugosidad característica mientras absorbe los nutrientes antimicrobianos del ajo y la vitamina C del limón.

Es, en resumidas cuentas, una receta perfecta a muchos niveles que no solamente permite disfrutar de los mejillones desde otro enfoque culinario, sino que además aporta a los mismos una serie de complementos ideales para el organismo, enfocado todo ello principalmente a esa inflamación que podemos acabar acumulando dependiendo de la dieta que sigamos.