Los meteorólogos lo confirman: a finales de siglo la temperatura media anual de España podría aumentar hasta 6,4 ºC

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LO ESENCIAL Las claves Las proyecciones climáticas estiman que a finales de siglo las temperaturas máximas en España podrían subir entre 4,2 ºC y 6,4 ºC en un escenario de emisiones muy elevadas. El incremento térmico no será uniforme: afectará con mayor intensidad al interior peninsular, mientras que Galicia y la cornisa cantábrica registrarán subidas menores. La AEMET prevé que las olas de calor sean más prolongadas, pudiendo extenderse entre 15 y 50 días adicionales en comparación con los periodos de referencia. Según datos de la AEMET, el calentamiento es una tendencia sostenida, habiendo aumentado la temperatura media anual en España 1,75 ºC desde el año 1961.

Los veranos españoles podrían ser mucho más calurosos dentro de unas décadas. Aunque las altas temperaturas ya forman parte del verano en buena parte del país, las proyecciones climáticas apuntan a un aumento considerable del calor antes de que termine el siglo.

El cambio no afectará únicamente a los episodios extremos. También modificará las temperaturas habituales durante el año, con consecuencias para la salud, la agricultura y numerosos ecosistemas.

Así lo advierte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyas proyecciones contemplan aumentos de hasta 6,4 ºC en el promedio anual de las temperaturas máximas de la España peninsular bajo un escenario de emisiones muy elevadas.

Hasta 6,4 ºC más

El informe Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España, publicado en 2021, analiza cómo evolucionará el clima durante las próximas décadas.

Según sus resultados, entre 2081 y 2100 las temperaturas máximas medias anuales podrían aumentar entre 4,2 y 6,4 ºC bajo el escenario RCP8.5, caracterizado por emisiones muy elevadas de gases de efecto invernadero.

La cifra procede de las proyecciones regionalizadas del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que utilizan modelos para estudiar las posibles transformaciones del clima.

Sin embargo, el resultado depende del escenario considerado. Con emisiones intermedias, RCP6.0, el incremento previsto se sitúa entre 3 y 4 ºC.

En el escenario RCP4.5, caracterizado por una estabilización de las emisiones, las subidas se reducen a entre 2 y 3,4 ºC.

Esto significa que los 6,4 ºC no representan un aumento inevitable, sino uno de los resultados más elevados contemplados en las simulaciones.

Las regiones del interior

Las proyecciones tampoco muestran un aumento idéntico en todas las comunidades autónomas.

Según el Ministerio, las mayores subidas de las temperaturas máximas podrían concentrarse en el interior peninsular, especialmente en las grandes cuencas hidrográficas.

En cambio, Galicia y diferentes territorios de la cornisa cantábrica experimentarían incrementos relativamente menores, aunque también significativos.

El verano será una de las estaciones más afectadas. En el escenario de emisiones elevadas, los modelos proyectan aumentos estivales superiores a los 5 ºC en el promedio de las temperaturas máximas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también advierte de que las olas de calor serán más prolongadas.

En sus proyecciones, el episodio de calor más largo podría durar entre 15 y 50 días adicionales respecto al periodo de referencia, dependiendo de los modelos utilizados.

El aumento de las temperaturas

El calentamiento no es únicamente una previsión futura. El informe sobre el estado del clima de España en 2025, publicado por AEMET en junio de 2026, confirma una tendencia sostenida.

Según el organismo, la temperatura media anual española ha aumentado 1,75 ºC desde 1961.

Además, los doce años más cálidos de la serie histórica pertenecen al siglo XXI, una señal de la rapidez con la que están cambiando las condiciones climáticas.

Las consecuencias podrían afectar a la disponibilidad de agua, el riesgo de incendios forestales y la demanda de refrigeración de los edificios.

No obstante, AEMET recuerda que las proyecciones describen tendencias climáticas a largo plazo, no temperaturas exactas para un verano determinado.