Los meteorólogos avisan: a finales de siglo las heladas desaparecerán de gran parte de las zonas bajas de España

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LO ESENCIAL Las claves Proyecciones de la AEMET advierten de una reducción media de entre 26 y 40 días de heladas al año en España para finales de siglo XXI. Las mayores reducciones se prevén en Castilla y León y Aragón, mientras que en zonas bajas y del litoral peninsular las heladas serán un fenómeno extremadamente raro. Los Pirineos podrían perder entre 20 y 40 jornadas bajo cero al año en comparación con los valores de finales del siglo XX. Los meteorólogos alertan de impactos negativos en la agricultura por falta de horas de frío y cambios en los ciclos de insectos y ecosistemas.

Despertarse en invierno y encontrar los coches cubiertos de escarcha, los campos blancos o los termómetros bajo cero es una escena habitual en numerosas regiones españolas. Sin embargo, este paisaje podría volverse cada vez menos frecuente durante las próximas décadas.

El cambio climático no solo está provocando veranos más calurosos. También está transformando los inviernos, con temperaturas mínimas más elevadas y una disminución progresiva de las jornadas en las que el mercurio desciende por debajo de los cero grados.

Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuyas proyecciones climáticas apuntan a una reducción importante de las heladas durante el siglo XXI. En algunas zonas costeras y de baja altitud, estos episodios podrían llegar a ser extraordinariamente raros hacia 2100.

Hasta 40 días menos de heladas

La Guía de escenarios regionalizados de cambio climático sobre España, publicada por AEMET, analiza cómo podrían evolucionar las temperaturas y los fenómenos extremos en diferentes escenarios de emisiones.

Los investigadores utilizan como indicador el número de días de helada, definido como aquellos en los que la temperatura mínima desciende por debajo de los 0 ºC. Los resultados muestran una reducción progresiva en prácticamente todo el territorio.

En el escenario de emisiones más elevadas, los modelos proyectan una disminución media cercana a los 26 días anuales mediante métodos estadísticos y de 40 días mediante regionalización dinámica para finales de siglo.

Esta diferencia responde, entre otros factores, a la forma en que cada método representa las características del territorio. Las simulaciones dinámicas reflejan con mayor detalle algunas zonas montañosas, donde las heladas son más frecuentes.

De hecho, AEMET señala que los mayores descensos se producirían en Castilla y León y Aragón, regiones donde la altitud y la continentalidad favorecen actualmente numerosas jornadas con temperaturas negativas.

Las cuencas del Duero y del Ebro también destacan en las proyecciones. Para el periodo invernal, algunos escenarios contemplan reducciones de entre 15 y 40 días de helada respecto al periodo climático utilizado como referencia.

Sin embargo, el cambio será diferente en las regiones donde actualmente apenas hiela. En la Comunidad Valenciana, Murcia y determinadas zonas costeras del norte, las simulaciones apuntan a que estos episodios podrían convertirse en fenómenos extremadamente raros.

Las zonas bajas y costeras

Otra evaluación científica elaborada por investigadores de AEMET, dentro de los trabajos sobre impactos y vulnerabilidad del cambio climático en España, ofrece una conclusión especialmente llamativa.

Según sus proyecciones, en amplias zonas de la mitad sur peninsular y del litoral podría resultar muy improbable registrar temperaturas inferiores a cero grados durante las últimas décadas del siglo XXI.

La estimación corresponde al periodo 2081-2100 y se basa en distintos escenarios de emisiones. No significa que sea físicamente imposible que vuelva a producirse una helada, sino que su frecuencia habitual podría reducirse hasta prácticamente desaparecer.

La explicación está relacionada con el aumento de las temperaturas mínimas. Si las noches se vuelven progresivamente más cálidas, muchas localidades que ahora registran heladas ocasionales dejarán de alcanzar el umbral de congelación.

En cambio, las zonas montañosas continuarán registrando temperaturas negativas, aunque también experimentarán una reducción de los días de helada.

En los Pirineos, por ejemplo, las proyecciones recogidas en aquella evaluación estiman entre 20 y 40 jornadas menos de helada al año para finales de siglo, en comparación con el periodo 1961-2000.

Qué consecuencias tendrá

La reducción de las heladas puede parecer una buena noticia para quienes sufren sus efectos sobre cultivos, carreteras o infraestructuras. Sin embargo, los especialistas advierten de que los inviernos más cálidos también pueden generar problemas.

Muchos árboles frutales necesitan acumular determinadas horas de frío para completar correctamente su reposo invernal. Cuando estas condiciones cambian, pueden alterarse la floración y el desarrollo de los frutos.

También pueden producirse modificaciones en los ciclos de insectos y otras especies. Un invierno más templado puede favorecer la supervivencia de determinados organismos que habitualmente encuentran limitaciones durante los meses fríos.

La evaluación de riesgos climáticos de España publicada en 2025 confirma que el número de días de helada ya disminuyó en la Península Ibérica entre 1975 y 2018, prolongando los periodos libres de temperaturas negativas.

No obstante, menos heladas no significa que desaparezcan las olas de frío. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) recuerda que los episodios excepcionalmente fríos seguirán siendo posibles, aunque su frecuencia tienda a disminuir.

Además, el alcance del cambio dependerá de las emisiones futuras de gases de efecto invernadero. Los escenarios con mayores emisiones muestran generalmente una reducción más acusada de las temperaturas extremadamente frías.

Por tanto, España no se dirige hacia inviernos completamente cálidos, sino hacia una situación en la que las heladas ocuparán cada vez menos jornadas del calendario. Y en buena parte de las zonas bajas, podrían convertirse en una auténtica rareza antes de terminar el siglo.