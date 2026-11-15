España durante una ola de calor. El Tiempo - Meteored

Los meteorólogos avisan: en 40 años los otoños en España se han acortado porque el verano es 5 semanas más largo

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LO ESENCIAL Las claves El verano en España se ha alargado cinco semanas desde la década de 1980, recortando la duración de estaciones de transición como el otoño y la primavera. Meses como mayo, septiembre y octubre presentan ahora temperaturas más altas y episodios de calor que antes no eran habituales. El calentamiento global incrementa la frecuencia de olas de calor intensas y eleva el riesgo de incendios forestales. La elevada temperatura del mar Mediterráneo aporta más humedad, lo que favorece episodios de lluvias torrenciales e inundaciones graves.

El calendario sigue marcando las mismas estaciones, pero la meteorología está cambiando su duración. En España, los veranos cada vez ocupan más espacio y desplazan progresivamente a la primavera y al otoño.

Así lo advierte Mar Gómez, meteoróloga, en una entrevista concedida a Onda Cero, en la que explica cómo el aumento de las temperaturas está transformando el comportamiento habitual de las estaciones. Los cambios ya son perceptibles.

"Las interestaciones [primavera y otoño] se están acortando y tenemos estudios en España que nos muestran que el verano cada vez es más largo", señala la especialista. De hecho, la diferencia resulta considerable.

Según explica Gómez, el verano dura actualmente cinco semanas más que en la década de 1980. Este crecimiento no se produce de manera aislada, sino que resta días tanto a la primavera como al otoño.

La estación estival comienza antes y termina más tarde, ocupando parte del calendario que tradicionalmente correspondía a otras épocas del año. Por eso, los periodos de transición están perdiendo protagonismo.

Menos otoño, más verano

Uno de los ejemplos que utiliza la meteoróloga para ilustrar esta transformación es el comportamiento de los meses de mayo, septiembre y octubre. Las temperaturas están cambiando respecto a décadas anteriores.

"Quizás hace 20 años, el mes de mayo era un típico mes primaveral en el que las olas de calor o el calor intenso no era lo que predominaba", recuerda Gómez.

En cambio, ahora estos episodios de temperaturas elevadas aparecen cada vez con mayor frecuencia. También septiembre y octubre están experimentando unas temperaturas más cálidas, alejándose de las condiciones tradicionalmente asociadas al otoño.

La propia meteoróloga utiliza una referencia personal para explicar este fenómeno: su cumpleaños, que se celebra en octubre. "He ido pasando de llevar botas a sandalias en mi cumpleaños a lo largo de los años", comenta.

Aunque reconoce que se trata de un método "poco científico", considera que refleja una transformación que también se observa en los registros meteorológicos. Las estaciones están perdiendo parte de sus características habituales.

Detrás de esta evolución se encuentra el calentamiento global, que está modificando las temperaturas y los fenómenos meteorológicos. Gómez prefiere hablar de "crisis climática" para subrayar la urgencia del problema.

Sus consecuencias no se limitan a veranos más largos y calurosos. También se traducen en olas de calor más prolongadas y severas, un mayor riesgo de incendios y cambios importantes en los patrones de precipitación.

La meteoróloga recuerda que el calentamiento no implica únicamente un aumento de las sequías. Una atmósfera más cálida puede acumular más vapor de agua, favoreciendo la formación de tormentas y precipitaciones especialmente intensas.

Por eso, también pueden producirse inundaciones más severas y episodios de lluvias torrenciales. El comportamiento de la atmósfera está cambiando y sus efectos pueden manifestarse mediante fenómenos aparentemente opuestos.

Otro elemento que preocupa a los especialistas es la temperatura del mar Mediterráneo. Según explica Gómez, durante los días a los que se refiere en la entrevista, sus aguas estaban unos tres grados por encima de lo habitual.

Esta anomalía térmica tiene consecuencias especialmente importantes al final del verano, cuando puede producirse la entrada de aire más frío en las capas superiores de la atmósfera.

El contraste entre ese aire frío y las temperaturas elevadas de las capas inferiores genera condiciones de inestabilidad. Si además existe mucha humedad procedente del Mediterráneo, pueden desarrollarse tormentas más intensas.

La evaporación de un mar especialmente caliente aporta más humedad a la atmósfera, un ingrediente que favorece precipitaciones de mayor intensidad. Así, el calentamiento también puede contribuir a episodios de lluvias torrenciales.