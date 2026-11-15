La mano del hombre recogiendo una cucharada de lentejas sobre una mesa de madera. iStock

Los expertos en nutrición recomiendan: para unas lentejas más ricas en otoño no necesitas chorizo, sino boniato

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LO ESENCIAL Las claves Sustituir el chorizo por boniato en las lentejas aporta un dulzor natural y una textura cremosa ideal para el otoño. La propuesta se alinea con las recomendaciones de la AESAN para reducir el consumo de carnes procesadas y aumentar el de legumbres. Expertos y cocineros sugieren asar el boniato al horno previamente para potenciar su sabor antes de agregarlo al guiso o hacer puré. Nutricionalmente, las lentejas aportan fibra y proteína vegetal, mientras que el boniato suma hidratos complejos y betacarotenos (vitamina A).

Las lentejas con chorizo son uno de los platos más tradicionales de la cocina española. Cuando bajan las temperaturas, pocas cosas resultan tan apetecibles como un buen guiso de cuchara. Sin embargo, no hace falta recurrir al embutido para conseguir unas lentejas sabrosas.

Una alternativa consiste en incorporar boniato, un ingrediente muy ligado al otoño que aporta un dulzor natural y una textura cremosa. Combinado con verduras, especias y aceite de oliva, permite transformar la receta de siempre sin complicar su preparación.

La propuesta encaja con las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que aconseja aumentar el consumo de legumbres y reducir las carnes procesadas. Además, existen recetas que demuestran cómo aprovechar el boniato para preparar un guiso diferente.

Mmás sabrosas con boniato

La Fundación Fundesplai, dedicada a la educación y la promoción de hábitos saludables, propone una receta de lentejas con boniato especialmente indicada para los primeros días de frío.

Su preparación combina lentejas, boniato, puerro, zanahoria, cebolla y ajo, además de perejil y aceite de oliva virgen extra.

El secreto está en cocinar el boniato por separado. La organización recomienda cortarlo en rodajas y asarlo al horno hasta que quede tierno, antes de incorporarlo al plato.

Este procedimiento permite conseguir una textura suave y potenciar su dulzor. Además, el boniato asado aporta un contraste interesante frente al sabor más terroso de las lentejas.

Otra posibilidad consiste en añadirlo directamente a la cazuela, cortado en dados. Durante la cocción, parte de su pulpa puede deshacerse y ayudar a espesar el caldo, sin necesidad de incorporar harina.

El cocinero Karlos Arguiñano también ha presentado una versión de lentejas con boniato, puerro, cebolla y especias como comino, cúrcuma y pimentón.

En esta receta, publicada por Antena 3, el boniato se asa a 190 ºC durante unos 35 minutos y después se transforma en un puré que acompaña a las legumbres.

Recomiendan comer más lentejas

Las lentejas aportan proteínas vegetales, fibra e hidratos de carbono complejos, además de minerales como hierro y potasio.

La AESAN recomienda consumir al menos cuatro raciones semanales de legumbres y aumentar progresivamente su presencia en la alimentación.

El boniato, por su parte, contiene fibra y carotenoides, entre ellos betacaroteno, que el organismo puede transformar en vitamina A.

Sustituir el chorizo por boniato también permite reducir el aporte de carnes procesadas, que suelen contener cantidades importantes de sal y, dependiendo del producto, grasas saturadas.

Eso no significa que ambos ingredientes sean nutricionalmente equivalentes. El boniato aporta principalmente hidratos de carbono, mientras que el chorizo contiene proteínas y grasas.

Cómo prepararlas

Para cuatro personas se necesitan 300 gramos de lentejas pardinas, dos boniatos, una cebolla, un puerro, un pimiento verde y un diente de ajo.

Primero, se asan los boniatos partidos por la mitad a 190 ºC durante unos 35 minutos.

Mientras tanto, se sofríen las verduras picadas con aceite de oliva. Después, se incorporan las lentejas, una pizca de pimentón, comino y cúrcuma, y suficiente agua para cubrirlas.

Se cocinan hasta que estén tiernas, siguiendo los tiempos adecuados para la variedad y el tipo de olla. Finalmente, se añade el boniato asado, entero en trozos o triturado.

El resultado es un guiso cremoso, aromático y con un toque dulce, que demuestra que las lentejas pueden quedar espectaculares sin necesidad de añadir chorizo.