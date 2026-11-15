Imagen de archivo de una sopa de carne con fideos. Pixabay

Los expertos en nutrición avisan: "El caldo de pollo más rico en otoño no lleva vino blanco, sino 2 apios y jengibre"

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LO ESENCIAL Las claves Una popular receta propone sustituir el vino blanco por apio y jengibre para lograr un caldo de pollo ideal para el otoño. La elaboración utiliza pechuga deshuesada, verdura fresca (zanahoria, apio y puerro), patata y fideos. La clave del sabor consiste en infusionar primero el hueso del pollo con jengibre y apio en agua durante 30 minutos antes de añadir el resto de ingredientes. El plato completo requiere alrededor de una hora de cocción total y se sirve caliente como una opción reconfortante.

Con la llegada del frío, los platos de cuchara vuelven a ocupar un lugar protagonista en las cocinas españolas. Entre las opciones más reconfortantes destaca el caldo de pollo, una preparación tradicional que admite numerosas combinaciones de ingredientes.

El canal de YouTube de Buenazo compartió hace unos años una receta que combina pollo, verduras, jengibre y fideos en una elaboración sencilla. La propuesta permite preparar un plato completo, con ingredientes cotidianos y un caldo cocinado desde el principio fácilmente.

El primer paso consiste en deshuesar una pechuga de pollo y retirar la grasa sobrante. Después, se corta la carne en tiras y se reserva para incorporarla más adelante, cuando el caldo y las verduras estén prácticamente listos.

También se deben preparar las hortalizas antes de encender el fuego. Para ello, se corta una zanahoria, dos ramas de apio y un puerro. Tener todos los ingredientes listos facilita seguir la receta y añadirlos en el momento adecuado.

Estará listo en una hora

A continuación, se vierten entre ocho y diez tazas de agua en una olla. Se incorpora primero el hueso de la pechuga, junto con dos trozos de jengibre y una rama de apio, que aportarán sabor durante la cocción.

Con la olla tapada, se deja hervir la preparación durante 30 minutos. Este tiempo permite que el hueso y los aromáticos transmitan su sabor al agua, que servirá como base del caldo antes de añadir los demás ingredientes frescos.

Transcurrida esa media hora, se agrega media patata troceada. Después, se retiran de la olla el hueso de pollo, la rama de apio y los dos pedazos de jengibre, porque ya han cumplido su función en esta primera fase.

Es entonces cuando se incorporan la zanahoria, el puerro y el apio cortados previamente. Se añade sal al gusto y se remueve para repartir los ingredientes. Quien lo prefiera también puede sumar un poco de orégano para aromatizar ligeramente.

Las verduras deben cocinarse durante unos 10 minutos antes de incorporar la carne. Una vez transcurrido ese tiempo, se añaden las tiras de pechuga reservadas y se remueve el conjunto para que queden bien distribuidas dentro de la olla.

El pollo necesita otros 10 minutos de cocción. Cuando termine ese periodo, conviene probar el caldo y rectificar la sal si fuera necesario. Así se ajusta el sabor antes de completar la receta con las patatas y los fideos.

En el siguiente paso se añaden tres patatas peladas, que aportarán más consistencia y sabor al conjunto. Se dejan cocinar durante 10 minutos, hasta que comiencen a ablandarse y se integren muy bien con el resto de los ingredientes.

Por último, se incorporan unos 150 gramos de fideos. Puedes elegir el tipo de pasta que más guste, aunque el tiempo de cocción será muy breve: bastan aproximadamente tres minutos para que queden completamente listos.

El resultado es un caldo de pollo con verduras, patata y fideos, pensado para servirse caliente y disfrutarse como plato único. Su preparación exige algo de tiempo, pero utiliza productos habituales y una sucesión de pasos fáciles de seguir.