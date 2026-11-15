Los expertos en alimentación avisan: para preparar unos espaguetis espectaculares no necesitas nata, sino anchoas
La cocinera Lidia Bastianich recomienda combinar anchoas, ajo y pan rallado tostado para preparar unos espaguetis con un contraste crujiente,.
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Los expertos en gastronomía aconsejan sustituir la nata por anchoas, ajo y aceite de oliva para elaborar una salsa de pasta sabrosa e intensa en menos de media hora.
El secreto de la receta consiste en calentar suavemente las anchoas en el aceite hasta que se deshagan, liberando su sabor umami por toda la preparación.
Añadir un poco del agua de cocción de la pasta, rica en almidón, ayuda a ligar la salsa con el aceite y lograr una textura untuosa sin recurrir a lácteos.
Debido al alto contenido en sodio de las anchoas en conserva, se recomienda probar la salsa antes de añadir sal adicional a los espaguetis.
Los espaguetis son uno de los platos más socorridos de la cocina. Basta con añadir una salsa de tomate, un poco de queso o unas verduras para conseguir una comida sabrosa. Sin embargo, no hace falta recurrir a la nata para preparar una salsa con mucho sabor.
Una alternativa consiste en utilizar anchoas, aceite de oliva y ajo. Estos tres ingredientes permiten elaborar una salsa intensa que se adhiere perfectamente a la pasta, sin necesidad de incorporar productos lácteos.
La propuesta aparece en las recomendaciones gastronómicas de Good Food, que recoge diferentes recetas de espaguetis con anchoas. Su principal atractivo está en que necesitan pocos ingredientes y pueden prepararse en menos de media hora.
Más sabrosos con anchoas
La publicación gastronómica Good Food propone una receta inspirada en la costa de Amalfi que combina anchoas, ajo, limón, perejil y aceite de oliva virgen extra.
El resultado es una preparación aromática en la que las anchoas desempeñan un papel fundamental. Aunque normalmente se utilizan como aperitivo, también sirven para potenciar el sabor de numerosas salsas.
El secreto está en calentarlas suavemente con el aceite. Durante este proceso, las anchoas se deshacen y se integran con el resto de los ingredientes, aportando un sabor intenso sin necesidad de utilizar grandes cantidades.
Su principal característica es el umami, uno de los cinco sabores básicos, asociado a compuestos como el glutamato presente naturalmente en distintos alimentos.
Esta cualidad permite dar mayor profundidad a preparaciones sencillas. Por eso, las anchoas se utilizan en recetas tradicionales italianas, desde la pasta con ajo y aceite hasta determinadas versiones de la salsa puttanesca.
La cocinera Lidia Bastianich también propone una receta de espaguetis con anchoas, ajo y pan rallado tostado, publicada por PBS Food.
En su preparación, las anchoas se cocinan hasta deshacerse en el aceite, mientras que el pan rallado aporta un contraste crujiente que sustituye al queso en algunas recetas tradicionales del sur de Italia.
Sin añadir nata
Uno de los errores más habituales al preparar pasta consiste en pensar que una salsa necesita nata para quedar ligada. Sin embargo, el agua de cocción de los espaguetis puede ayudar a conseguir una textura más uniforme.
Durante la cocción, la pasta libera almidón al agua. Al incorporar una pequeña cantidad a la sartén y remover con el aceite, se facilita la formación de una salsa que recubre los espaguetis.
La Universidad de Maryland recomienda precisamente combinar aceite de oliva, anchoas, ajo, perejil y agua de cocción para conseguir una preparación sencilla.
Además, conviene controlar la cantidad de sal. Las anchoas en conserva suelen contener bastante sodio, por lo que resulta recomendable probar la salsa antes de añadir más.
Con anchoas y ajo
Para dos personas se necesitan 180 gramos de espaguetis, cuatro filetes de anchoa, dos dientes de ajo, dos cucharadas de aceite de oliva y medio limón.
Primero, se cuece la pasta hasta que quede al dente. Mientras tanto, se calienta el aceite a fuego suave y se añade el ajo picado, evitando que llegue a quemarse.
Después, se incorporan las anchoas y se remueve hasta que comiencen a deshacerse. Se añaden los espaguetis escurridos y unas cucharadas del agua de cocción reservada.
Finalmente, se mezcla todo durante un minuto y se termina con perejil, pimienta negra y unas gotas de limón.
El resultado es una pasta sabrosa y ligeramente untuosa, sin necesidad de utilizar nata. Una receta que demuestra cómo unos pocos ingredientes bien combinados pueden transformar un plato cotidiano.