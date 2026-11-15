La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Europa Press / Fernando Sánchez

Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas que reformen más del 25% de la fachada puede exigir un nuevo certificado energético

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 390/2021 exige un nuevo certificado energético al reformar más del 25% de la envolvente térmica de un edificio. La envolvente térmica abarca fachadas, cubiertas, ventanas y ciertos cerramientos interiores, pero excluye trabajos como pintar o impermeabilizar. Las obras afectadas deberán contar con dos certificados elaborados por un técnico competente: uno de proyecto y otro de obra terminada. La certificación también es obligatoria en reformas de instalaciones térmicas con proyecto técnico o ampliaciones que superen los 50 m² útiles.

Reformar una vivienda no consiste únicamente en elegir materiales, contratar profesionales o calcular el presupuesto. Dependiendo de las obras previstas, los propietarios también pueden verse obligados a obtener un nuevo certificado de eficiencia energética.

Aunque muchas personas relacionan este documento exclusivamente con la compraventa o el alquiler, la legislación española contempla otros supuestos. Uno de ellos afecta a las reformas importantes que modifican las características energéticas de los edificios.

Así lo establece el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que incluye las intervenciones sobre más del 25 % de la envolvente térmica entre las actuaciones sujetas a certificación energética.

El BOE sobre las reformas

El artículo 3.1.d del Real Decreto 390/2021 establece que deben certificarse los edificios o partes de edificios donde se realicen determinadas reformas o ampliaciones.

Uno de los supuestos contemplados es la intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Esta expresión es importante porque no se refiere exclusivamente a la fachada. La envolvente térmica incluye los elementos que separan los espacios acondicionados del exterior o de otros espacios, según los criterios del Código Técnico de la Edificación.

Por tanto, también puede comprender cubiertas, ventanas y determinados cerramientos interiores, dependiendo de las características del inmueble.

Por ejemplo, si una comunidad de propietarios decide rehabilitar las fachadas e incorporar aislamiento térmico, deberá comprobar qué porcentaje de la envolvente queda afectado.

Si la intervención supera el 25 % de su superficie total, entrará en el supuesto previsto por la normativa, aunque el edificio ya disponga de un certificado energético anterior.

Sin embargo, no todas las actuaciones sobre la fachada tienen las mismas consecuencias. El Ministerio para la Transición Ecológica aclara que pintar un edificio o reparar la impermeabilización de la cubierta no se considera, por sí solo, una intervención de este tipo.

Qué certificado necesitan

La normativa establece que las actuaciones incluidas en este supuesto deben disponer de una certificación energética de proyecto y otra de obra terminada.

El artículo 9 del Real Decreto 390/2021 diferencia ambas fases. La primera evalúa las características previstas en el proyecto, mientras que la segunda refleja las condiciones reales del edificio una vez finalizados los trabajos.

Ambos documentos deben ser elaborados por un técnico competente. El certificado de obra terminada permite comprobar la calificación energética alcanzada después de la intervención.

Además, la nueva certificación debe tramitarse conforme a las exigencias de registro establecidas por la comunidad autónoma correspondiente.

El documento recoge una calificación que va desde la A, correspondiente a una mayor eficiencia, hasta la G, que identifica los edificios menos eficientes.

Otras reformas

La intervención sobre la envolvente no es el único supuesto contemplado en el BOE. También pueden quedar sujetas a certificación determinadas renovaciones de instalaciones térmicas que requieran un proyecto técnico.

La obligación alcanza igualmente a ciertas ampliaciones que incrementen más de un 10 % la superficie o el volumen construido, siempre que la superficie útil ampliada supere los 50 metros cuadrados.

Por eso, no basta con comprobar cuánto dinero se va a gastar en la reforma. Lo determinante es el tipo de intervención y si cumple los requisitos establecidos legalmente.

Conviene recordar que esta obligación no es una novedad de 2026. El Real Decreto 390/2021 entró en vigor el 3 de junio de 2021.