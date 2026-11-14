Pablo Ojeda, nutricionista: "Para que el arroz blanco engorde menos cocínalo, enfríalo y recaliéntalo antes de comértelo"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Pablo Ojeda aconseja cocinar el arroz blanco, enfriarlo en la nevera y recalentarlo antes de comerlo para modificar la estructura de su almid3n. Mediante el proceso de retrogradaci3n, parte del almid3n se convierte en almid3n resistente, el cual se comporta similar a la fibra alimentaria en el intestino. Diversos estudios señalan que este m3todo puede ayudar a reducir la respuesta gluc3mica tras la ingesta, aunque no convierte el plato en un alimento sin calor3as. Por seguridad alimentaria, se recomienda enfriar el arroz r3pidamente tras cocinarlo, guardarlo en la nevera, consumirlo en 24 horas y recalentarlo una sola vez.

El arroz es uno de los alimentos que desaparecen de muchos menús cuando alguien decide adelgazar. Sin embargo, renunciar a este cereal no es imprescindible: el nutricionista Pablo Ojeda propone modificar su preparación para aprovechar una transformación del almidón.

El consejo parte de un gesto sencillo: cocinar el arroz, enfriarlo y consumirlo después, una vez recalentado. Según explica Ojeda, durante ese proceso una parte del almidón cambia de estructura y se convierte en almidón resistente de forma natural.

"Cuando cocinas arroz y después lo enfrías, parte de su almidón cambia de estructura", señala el nutricionista. Este fenómeno, conocido como retrogradación, reorganiza moléculas y hace que una fracción del carbohidrato resulte más difícil de digerir en el organismo.

A diferencia del almidón convencional, el resistente no se descompone por completo en el intestino delgado. Llega parcialmente al colon, donde puede ser fermentado por la microbiota, por lo que se comporta como fibra alimentaria.

Ayuda a modificar la digestión

El interés no se limita a la digestión. Diversos estudios científicos han observado que enfriar el arroz cocido y recalentarlo puede reducir la respuesta glucémica frente al consumo recién cocinado, aunque los resultados dependen en cada caso y población.

Un ensayo publicado en 2022 en la revista Nutrition & Diabetes analizó a 32 personas con diabetes tipo 1. Los investigadores observaron una menor elevación de glucosa tras ingerir arroz refrigerado durante 24 horas y posteriormente recalentado en laboratorio.

El resultado respalda la posibilidad de que el procedimiento influya en la respuesta del organismo, pero no demuestra que por sí solo provoque una pérdida de peso. Tampoco permite trasladar sus conclusiones a toda la población general sin cautela.

Para aplicar el consejo en casa, Ojeda recomienda preparar el arroz como siempre y enfriarlo rápidamente antes de guardarlo en la nevera. Al día siguiente puede recalentarse para acompañar verduras, pescado, legumbres o cualquier otra elaboración saludable y completa.

El recalentamiento no elimina necesariamente todo el almidón resistente formado durante el enfriamiento. Por eso, el arroz puede consumirse caliente sin perder por completo este posible efecto, una ventaja práctica para quienes prefieren los platos recién hechos en casa.

"Esto no convierte el arroz en un alimento sin calorías", advierte Ojeda. La cantidad ingerida, los ingredientes que acompañan al plato y el conjunto de la alimentación siguen siendo factores determinantes para conseguir resultados saludables y duraderos.

Adelgazar exige un déficit energético sostenido: consumir menos energía de la que el cuerpo gasta. En ese contexto, el arroz puede encajar en una dieta equilibrada si se controlan las raciones y se combina con alimentos nutritivos y variados.

También importa la seguridad alimentaria. El arroz cocido no debe permanecer horas a temperatura ambiente: hay que enfriarlo cuanto antes, idealmente en una hora, refrigerarlo y consumirlo en las siguientes 24 horas, siguiendo las recomendaciones sanitarias oficiales nacionales vigentes.

Debe recalentarse una sola vez y hasta que esté muy caliente por completo. La técnica no es un atajo milagroso para adelgazar, sino una forma sencilla de seguir disfrutando del arroz mientras se modifica parcialmente su digestión y absorción.