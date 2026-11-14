A partir de la tarde de este viernes 6 de noviembre comienzan las lluvias en buena parte de Galicia El Tiempo

Los meteorólogos lo confirman: en 2050 el nivel del mar en España podría subir 20 centímetros y afectar a decenas de ciudades costeras

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El IPCC y el Ministerio para la Transición Ecológica prevén que el nivel del mar en las costas españolas suba entre 15 y 26 centímetros para el año 2050. Ciudades como Bilbao, Valencia y Barcelona se perfilan como las áreas costeras con mayores daños económicos potenciales si no se aplican medidas de adaptación. Zonas de baja altitud como el delta del Ebro, la Albufera de Valencia o Doñana sufrirán un mayor riesgo de inundaciones permanentes y pérdida de playas. Los científicos advierten de que un nivel del mar más alto agravará el impacto de los temporales, la erosión de las costas y el retroceso de la arena.

Las costas españolas podrían experimentar una transformación importante durante las próximas décadas. Aunque el aumento del nivel del mar avanza lentamente, los científicos advierten de que en 2050 podría situarse unos 20 centímetros por encima de los valores de referencia de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

La cifra puede parecer pequeña, pero sus consecuencias podrían ser importantes. Playas más estrechas, temporales capaces de alcanzar zonas urbanizadas y mayores riesgos de inundación son algunos de los efectos que podrían experimentar numerosas localidades costeras.

Así lo advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuyas proyecciones apuntan a una subida continuada del nivel del mar. En España, ciudades como Barcelona, Valencia, Cádiz, Bilbao o Málaga figuran entre las áreas donde este fenómeno podría provocar daños.

Podría subir más de 20 cm

El sexto informe de evaluación del IPCC establece que el nivel medio global del mar podría aumentar entre 15 y 23 centímetros para 2050, en un escenario de emisiones muy bajas, respecto al periodo 1995-2014.

En un escenario de emisiones muy elevadas, el incremento probable se sitúa entre 20 y 29 centímetros. Esto significa que, independientemente de cómo evolucionen las emisiones, el aumento continuará durante las próximas décadas.

La explicación está relacionada con dos fenómenos. Por un lado, el calentamiento de los océanos provoca que el agua se expanda. Por otro, el deshielo de glaciares y grandes masas de hielo continentales incorpora nuevas cantidades de agua al mar.

En España, las estimaciones también resultan preocupantes. La evaluación de riesgos climáticos publicada en 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recoge proyecciones del programa PIMA Adapta-Costas.

En su capítulo dedicado a las ciudades, el informe contempla un incremento del nivel del mar de aproximadamente 26 centímetros para 2050, una cifra que demuestra que el ascenso puede superar los 20 centímetros utilizados como referencia general.

No obstante, el aumento no será idéntico en todas las costas. Los movimientos del terreno, las corrientes marinas y las características geográficas pueden provocar diferencias importantes entre regiones.

Ciudades españolas afectadas

Uno de los trabajos científicos que analiza estas consecuencias fue publicado en 2020 en la revista Water. La investigación, desarrollada por Luis María Abadie, Elisa Sainz de Murieta e Ibon Galarraga, del centro vasco BC3, examinó los riesgos económicos en 62 ciudades costeras de España y Portugal.

Los resultados identificaron a Bilbao, Valencia y Barcelona entre las ciudades con mayores daños económicos potenciales acumulados si no se aplican nuevas medidas de adaptación.

El estudio también analizó otras localidades españolas, como Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Vigo y Gijón, donde las infraestructuras y determinadas zonas urbanizadas podrían sufrir las consecuencias del ascenso marino.

En Cádiz, el riesgo también resulta significativo. Una investigación publicada en Cuadernos de Investigación Geográfica estimó que la superficie inundable de su bahía podría aumentar más de un 20 % para 2050.

Especialmente vulnerables son los territorios situados a poca altura sobre el nivel del mar. Es el caso del delta del Ebro, la Albufera de Valencia, el entorno de Doñana y algunas áreas del Mar Menor, donde el agua puede avanzar sobre marismas, humedales y espacios urbanizados.

El informe estatal de 2025 advierte de que el riesgo puede verse agravado por el hundimiento progresivo del terreno, un fenómeno conocido como subsidencia, que afecta a determinados sectores del litoral.

Además, el programa PIMA Adapta-Costas estima que, en el horizonte de 2050, las áreas expuestas a procesos de inundación permanente podrían afectar a decenas de miles de personas en Cataluña y a cientos de miles en Andalucía, según los escenarios regionales estudiados.

Estas estimaciones no significan que todas esas personas vayan a perder sus viviendas, sino que existen territorios donde será necesario reforzar la planificación y las medidas de protección.

Por qué causa problemas

El principal peligro no consiste únicamente en que el mar avance lentamente sobre la costa. Cuando se produce un temporal, el agua parte de un nivel más alto, facilitando que las olas alcancen paseos marítimos, carreteras y edificios.

También aumenta el riesgo de erosión. Las playas pueden perder arena y retroceder, especialmente cuando no disponen de espacio para desplazarse hacia el interior debido a construcciones o infraestructuras.

La Junta de Andalucía, por ejemplo, presentó en 2025 proyecciones que contemplan pérdidas de entre 5 y 25 metros de playa seca para 2050, con especial incidencia en la Costa del Sol.

Para reducir estos riesgos, los especialistas proponen restaurar dunas y humedales, proteger las zonas más expuestas y adaptar las infraestructuras existentes.

Por tanto, 2050 no representa una fecha en la que las ciudades costeras vayan a quedar sumergidas, sino un horizonte en el que los efectos del aumento del nivel del mar podrían hacerse mucho más evidentes.

Y aunque 20 centímetros parezcan una diferencia pequeña, para muchas playas, barrios e infraestructuras situadas junto al mar pueden marcar una diferencia importante.