Mariano, carnicero: "Para comprar cinta de lomo de calidad no elijas filetes sueltos, sino una pieza entera y ahorra”

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez aconseja pedir un trozo de chuletero con hueso en lugar de comprar los filetes de cinta de lomo ya cortados para ahorrar más de dos euros por kilo. Comprar la pieza entera permite al carnicero separar el lomo para filetear o asar, extraer las costillas y aprovechar el hueso del espinazo para hacer caldos caseros. Esta alternativa resulta rentable cuando se aprovechan todas las partes de la pieza, permitiendo además personalizar el grosor de los filetes o reservar carne para varias comidas. Para su conservación, la AESAN recomienda refrigerar la carne entre 0 y 5 ºC o congelarla a -18 ºC en porciones individuales, descongelándola siempre dentro del frigorífico.

La cinta de lomo es una de las piezas de cerdo más habituales en las carnicerías españolas. Su precio, su sabor y las numerosas maneras de cocinarla hacen que muchas familias la compren en filetes para preparar comidas rápidas durante la semana.

Sin embargo, la forma de pedir esta carne puede influir considerablemente en lo que terminamos pagando. Aunque resulte cómodo comprar los filetes ya cortados, existe otra alternativa que permite aprovechar una mayor cantidad de producto y preparar diferentes recetas.

Así lo explica Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. Su consejo consiste en comprar un trozo de chuletero completo en lugar de pedir directamente cinta de lomo, una opción que puede suponer un ahorro superior a dos euros por kilo.

El truco para ahorrar

En uno de sus vídeos publicados en redes sociales, Sánchez explica que muchos consumidores desconocen que la cinta de lomo forma parte de una pieza más grande del cerdo que también permite aprovechar las costillas y los huesos.

Por eso, recomienda cambiar ligeramente la manera de hacer el pedido. «Si vais a la carnicería a por cinta de lomo de cerdo, pídele al carnicero un trozo de chuleta con hueso», explica el profesional.

La propuesta consiste en elegir un trozo de chuletero del tamaño que necesitemos y solicitar al carnicero que lo prepare. De esta manera, podemos obtener diferentes cortes a partir de una misma compra.

El especialista explica que el profesional separará el lomo de las costillas, dejando ambas partes listas para cocinar. La carne deshuesada puede prepararse en filetes, abrirse en forma de libro para rellenarla o conservarse entera para asarla.

"El lomo por un lado y las costillas por el otro", señala Sánchez, que insiste en que no es necesario desperdiciar ninguna de las partes de la pieza.

Además, los huesos del espinazo también pueden aprovecharse. El carnicero recomienda trocearlos para preparar un caldo casero que después puede utilizarse en arroces, sopas o guisos.

El ahorro que plantea supera los dos euros por kilo en el ejemplo difundido por el profesional. No obstante, esta diferencia dependerá del establecimiento, de los precios y de cómo se valore cada parte del chuletero.

Puede salir más barato

La principal diferencia está en el trabajo de preparación y en la manera de comercializar la carne. Cuando compramos filetes de lomo ya cortados, adquirimos un producto que ha sido previamente deshuesado y preparado.

En cambio, al comprar un trozo de chuletero completo, también nos llevamos partes que normalmente se venden por separado. Esto permite distribuir la compra entre distintas elaboraciones.

Sin embargo, conviene comparar el precio por kilo y la cantidad de carne realmente aprovechable. Un chuletero con hueso pesa más que una cinta de lomo deshuesada, por lo que no siempre resulta más económico si únicamente queremos filetes.

La ventaja aparece especialmente cuando vamos a utilizar todas sus partes. Las costillas pueden cocinarse al horno, incorporarse a un arroz o prepararse en salsa, mientras que el espinazo permite elaborar caldos con bastante sabor.

De hecho, Sánchez destaca que con esta compra pueden resolverse varias comidas. "Es un ahorro para vuestro bolsillo y tenéis aquí un par de comidas", explica el carnicero.

Otra ventaja es que podemos elegir el grosor de los filetes. Los cortes finos resultan adecuados para preparar a la plancha, mientras que los más gruesos pueden utilizarse para rellenar o cocinar con salsa.

También existe la posibilidad de conservar una parte del lomo entera. Al horno, con ajo, especias y aceite de oliva, permite preparar varias raciones sin necesidad de recurrir a elaboraciones complicadas.

Conservar la cinta de lomo

Comprar una pieza grande puede resultar interesante, pero también exige organizar su conservación. Si no vamos a utilizar toda la carne inmediatamente, lo más práctico es dividirla en porciones antes de guardarla.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda mantener los alimentos perecederos refrigerados y evitar que permanezcan demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Para conservar el lomo, conviene introducirlo en recipientes limpios o envases bien cerrados, separados de alimentos que se consumen sin cocinar. La temperatura doméstica de refrigeración debe mantenerse preferiblemente entre 0 y 5 ºC.

Si no se va a consumir en los próximos días, puede congelarse en porciones individuales. De esta manera, solo será necesario descongelar la cantidad que vayamos a cocinar.

La congelación a -18 ºC permite conservar la carne durante más tiempo, aunque es importante protegerla correctamente para reducir la deshidratación y las quemaduras por congelación.

Para descongelarla, la opción más segura es trasladarla al frigorífico con suficiente antelación, evitando dejarla sobre la encimera durante varias horas.