Imagen de archivo de unos espaguetis que no llevan carne. Pexels

Los expertos en nutrición lo confirman: "Los espaguetis más ricos no llevan carne, sino con 200 g de pavo y 2 calabacines"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca García-Orea propone una receta saludable de espaguetis elaborados a partir de tiras finas de calabacín hechas con un pelador de patatas. El plato se complementa con pimiento asado al horno y pavo salteado a la plancha con pimentón dulce, aportando fibra, vitaminas y proteínas de alto valor biológico. Las verduras se hornean a 180 grados durante unos 20 minutos hasta obtener la textura deseada antes de combinarlas con la proteína vegetal. La preparación ofrece una alternativa ligera y baja en carbohidratos que no sustituye nutricionalmente a la pasta tradicional, pero permite cocinar un menú rápido y nutritivo.

Comer verduras no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se buscan platos rápidos que gusten a toda la familia. Sin embargo, algunas recetas permiten incorporarlas de una manera diferente, sin renunciar al sabor ni a una comida completa y saciante.

La nutricionista Blanca García-Orea propone una alternativa a la pasta tradicional con espaguetis elaborados a partir de calabacín, acompañados de pavo y pimiento asado. La preparación requiere pocos ingredientes, poco trabajo previo y un utensilio habitual en cualquier cocina.

La clave está en transformar el calabacín en tiras finas con ayuda de un pelador de patatas. No hace falta disponer de una máquina ni cortar la verdura con técnicas complicadas: basta con deslizar el pelador longitudinalmente para obtenerlas.

Una vez preparadas, las tiras se colocan sobre una bandeja cubierta con papel de horno. García-Orea recomienda añadir sal y aceite al gusto y removerlas bien, de manera que queden repartidos ambos ingredientes antes de introducirlas en el horno.

Alternativa con menos hidratos

El pimiento se prepara de forma similar. Hay que cortarlo en tiras, colocarlo también sobre el papel de horno y aliñarlo con sal y aceite. Así se cocinará junto al calabacín y aportará color, sabor y variedad al plato.

Con las verduras listas, se hornean durante unos 20 minutos a 180 grados, aunque el tiempo puede variar según el grosor de las tiras y el horno. La referencia es comprobar que estén hechas y tengan la textura deseada.

Mientras tanto, se prepara el acompañamiento proteico. La nutricionista propone saltear el pavo a la plancha con aceite, sal y una cucharadita de pimentón dulce. Es una elaboración sencilla que permite tener todos los componentes listos casi simultáneamente y fácilmente.

El último paso consiste en reunir las verduras asadas y el pavo para servirlos como un plato único. La receta demuestra que no es imprescindible recurrir a la pasta de trigo para preparar una comida con apariencia de espaguetis.

El calabacín aporta agua, fibra y pocas calorías, además de minerales y vitaminas. Al cortarlo en forma de tiras, funciona como una base vegetal ligera. Su sabor suave permite combinarlo con ingredientes intensos, como el pimiento y el pimentón.

El pavo, por su parte, proporciona proteínas de alto valor biológico, necesarias para mantener y reparar los tejidos musculares del organismo. Elegir una pieza fresca y cocinarla a la plancha ayuda a controlar la grasa añadida durante la preparación.

El pimiento completa la propuesta con fibra y vitamina C, aunque parte de esta vitamina puede reducirse con el calor. Asarlo junto al calabacín facilita la preparación y concentra sus sabores, sin necesidad de recurrir a salsas elaboradas.

Conviene recordar que esta receta no sustituye nutricionalmente a un plato de pasta: ofrece una alternativa con menos hidratos de carbono y más protagonismo vegetal. Quien necesite mayor aporte energético puede acompañarla con pan integral o añadir arroz cocido.

En cualquier caso, García-Orea presenta una propuesta sencilla y versátil en la que unos "deliciosos espaguetis de calabacín con pavo" se convierten en una opción práctica para variar el menú de cada día y resolver una comida sin demasiadas complicaciones.