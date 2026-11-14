Los expertos en nutrición coinciden: unas croquetas espectaculares no necesitan jamón, sino pimiento y cebolla

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LO ESENCIAL Las claves La Fundación para la Salud propone sustituir el jamón en las croquetas por pimiento verde y cebolla sofritos lentamente. El nutricionista Serafín Murillo destaca que el pimiento aporta vitaminas, minerales y antioxidantes, además de reducir el consumo de carnes procesadas. A pesar de llevar verduras, los expertos advierten que la bechamel y la fritura aportan bastantes calorías, por lo que se debe cuidar la ración. La receta logra una textura cremosa por dentro y crujiente por fuera utilizando hortalizas económicas y fáciles de encontrar en cualquier cocina.

Las croquetas de jamón son uno de los grandes clásicos de la gastronomía española. Su interior cremoso y su cobertura crujiente las convierten en una de las recetas más populares, aunque no hace falta recurrir al embutido para conseguir unas croquetas llenas de sabor.

Una alternativa consiste en utilizar pimiento verde y cebolla, dos ingredientes económicos que suelen encontrarse en cualquier cocina. Cuando se cocinan lentamente, aportan un sabor suave y ligeramente dulce que combina especialmente bien con la bechamel.

Esta propuesta aparece en el recetario de la Fundación para la Salud, que incluye unas croquetas de pimiento verde con cebolla y explica sus características nutricionales. La preparación permite dar protagonismo a las verduras sin complicar demasiado la receta tradicional.

El secreto para preparar unas croquetas sin jamón

La receta de la Fundación para la Salud utiliza dos pimientos verdes de tipo italiano y una cebolla pequeña como ingredientes principales.

El primer paso consiste en cortar ambas verduras en dados muy pequeños. Después, se cocinan a fuego medio con una pequeña cantidad de grasa hasta que quedan blandas.

Este procedimiento es importante porque permite que la cebolla pierda parte de su sabor más intenso y desarrolle notas dulces, mientras que el pimiento aporta su característico aroma.

Cuando las verduras están tiernas, se incorpora la harina y se remueve para cocinarla. A continuación, se añade la leche caliente poco a poco, sin dejar de mover la mezcla.

El resultado es una bechamel cremosa en la que el pimiento y la cebolla quedan repartidos por toda la masa.

La Fundación recomienda dejar enfriar la preparación antes de formar las croquetas, ya que una masa demasiado caliente resulta difícil de manejar.

Después, basta con pasarlas por harina, huevo batido y pan rallado para conseguir una cobertura crujiente.

Qué opinan los nutricionistas de esta alternativa

La receta cuenta con un comentario nutricional de Serafín Murillo, dietista-nutricionista e investigador del CIBERDEM en el Hospital Clínic de Barcelona.

El especialista explica que las croquetas admiten numerosos ingredientes y destaca que el pimiento verde aporta vitaminas, minerales y compuestos con actividad antioxidante.

Además, esta preparación encaja con una de las recomendaciones generales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN): aumentar la presencia de hortalizas y reducir el consumo de carnes procesadas.

Sin embargo, sustituir el jamón por verduras no convierte automáticamente las croquetas en un alimento ligero.

Murillo recuerda que los ingredientes empleados para elaborar la bechamel aportan una cantidad considerable de energía. La fritura también incrementa el contenido graso de la preparación.

Por eso, conviene prestar atención al tamaño de las raciones y acompañarlas de otros alimentos, como una ensalada.

Cómo preparar croquetas de pimiento y cebolla

Para cuatro personas, la receta original utiliza dos pimientos verdes italianos, una cebolla pequeña, un litro de leche, 100 gramos de harina y 100 gramos de margarina.

También se necesitan sal, pimienta blanca, un huevo, harina y pan rallado para rebozar, además de aceite de oliva para freír.

Primero, se sofríen la cebolla y los pimientos picados hasta que estén tiernos. Después, se incorpora la harina y se añade la leche caliente, removiendo hasta conseguir una bechamel espesa.

La masa se extiende en una fuente y se deja enfriar. Una vez firme, se forman las croquetas, se rebozan y se fríen por tandas en aceite caliente hasta que estén doradas.

Finalmente, se colocan sobre papel absorbente y se sirven recién hechas.

El resultado son unas croquetas crujientes por fuera y cremosas por dentro, con el sabor del pimiento y la cebolla como protagonistas. Una forma sencilla de demostrar que el jamón no es imprescindible para disfrutar de este clásico.