Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas necesitan una visita técnica para el certificado energético

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 390/2021 exige que un técnico competente visite presencialmente la vivienda para emitir el certificado de eficiencia energética. La inspección debe realizarse con un máximo de tres meses de antelación respecto a la emisión del documento, rechazando tramitaciones basadas solo en fotos o planos. El profesional evalúa elementos clave como cerramientos, ventanas, aislamiento y sistemas de calefacción o agua caliente para asignar una calificación de la A a la G. El certificado tiene una validez de diez años, salvo para las viviendas con calificación G, cuya vigencia se reduce a cinco años.

Vender o alquilar una vivienda implica cumplir una serie de requisitos legales. Uno de los más conocidos es el certificado de eficiencia energética, un documento que permite conocer el consumo energético estimado del inmueble. Sin embargo, no basta con facilitar unas fotografías o los planos de la casa para obtenerlo.

Aunque existen empresas que ofrecen este servicio por internet, la normativa española exige que un profesional visite el inmueble y compruebe personalmente sus características. Esta inspección resulta fundamental para elaborar correctamente la certificación.

Así lo establece el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la certificación energética de edificios. La legislación obliga al técnico competente a realizar al menos una visita antes de emitir el documento.

Qué dice el BOE

El artículo 6.5 del Real Decreto 390/2021 establece que el técnico competente debe realizar al menos una visita al inmueble durante el proceso de certificación energética.

Además, fija un plazo concreto: esta inspección debe efectuarse con una antelación máxima de tres meses respecto a la emisión del certificado.

La finalidad es realizar las tomas de datos, pruebas y comprobaciones necesarias para evaluar correctamente el comportamiento energético del edificio o de la vivienda.

Por tanto, no es suficiente con enviar fotografías, una referencia catastral o información facilitada por el propietario. Aunque estos documentos pueden servir de apoyo, no sustituyen la visita exigida por la normativa.

La Comunidad de Madrid también recuerda expresamente esta obligación en su información oficial sobre la certificación energética de viviendas.

El objetivo es evitar que el documento se elabore utilizando únicamente datos estimados que podrían no corresponderse con las características reales del inmueble.

Qué comprueba el profesional

Durante la visita, el técnico recopila información sobre los elementos que influyen en el consumo energético de la vivienda.

Entre ellos destacan la superficie, la orientación, los cerramientos, las ventanas y los sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

También puede comprobar las características del aislamiento térmico y las instalaciones existentes, utilizando la documentación disponible y las observaciones realizadas.

Con esta información, el profesional emplea uno de los procedimientos reconocidos oficialmente para calcular los indicadores energéticos del inmueble.

El resultado se expresa mediante una calificación que va desde la A, correspondiente a una mayor eficiencia, hasta la G, que identifica las viviendas menos eficientes.

Además, el certificado incorpora recomendaciones para mejorar el comportamiento energético, aunque obtenerlo no obliga automáticamente al propietario a ejecutar esas actuaciones.

Qué hace los propietarios

El Real Decreto 390/2021 establece que el propietario es responsable de encargar la certificación cuando resulte obligatoria y conservar la documentación correspondiente.

Una vez elaborado, el certificado debe registrarse ante el organismo competente de la comunidad autónoma para adquirir validez legal.

También debe facilitarse la etiqueta energética en los anuncios de venta o alquiler, permitiendo que los interesados conozcan la calificación antes de contratar.

Con carácter general, el documento tiene una validez máxima de diez años. Sin embargo, cuando la vivienda obtiene una calificación G, este periodo se reduce a cinco años.

La normativa contempla determinadas excepciones y tampoco exige obtener otro certificado si ya existe uno válido y aplicable al inmueble.

Conviene recordar que esta obligación de visita no es una novedad de 2026. Ya estaba recogida en el Real Decreto 390/2021, vigente desde el 3 de junio de 2021.

En definitiva, para obtener un certificado energético no basta con completar un formulario por internet. La visita de un técnico competente es un requisito legal que permite comprobar las características reales de la vivienda.