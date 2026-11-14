Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas que compren para derribar pueden evitar el certificado energético

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 390/2021 permite eximir del certificado energético a quienes adquieran un inmueble con el fin de derribarlo o realizar reformas de gran calado. La exención solo aplica a edificios completos o casas independientes, excluyendo a los pisos individuales dentro de un bloque residencial aunque se vayan a reformar. Para acogerse a esta medida, el propietario debe presentar una declaración responsable ante el órgano competente de su comunidad autónoma. Las condiciones y exigencias administrativas dependen de la normativa vigente y los procedimientos específicos establecidos por cada comunidad autónoma.

Comprar una vivienda implica cumplir diferentes trámites administrativos, entre ellos la obtención del certificado de eficiencia energética. Sin embargo, no todos los inmuebles necesitan este documento, especialmente cuando su destino no es continuar utilizándose como vivienda.

La legislación española contempla una excepción para determinados edificios adquiridos con la intención de derribarlos. Esto significa que sus propietarios pueden quedar exentos de obtener el certificado, aunque deben cumplir una serie de condiciones.

Así lo establece el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la certificación energética de los edificios. La normativa distingue entre comprar una vivienda para habitarla y adquirir un edificio completo para su demolición.

Destinadas a demolición

El artículo 3.2.e del Real Decreto 390/2021 excluye de la obligación de obtener el certificado energético de edificio existente aquellos edificios que se compren para su demolición o para realizar determinadas reformas importantes.

Sin embargo, la excepción no se aplica automáticamente por el simple hecho de que el comprador tenga intención de derribar el inmueble. La normativa establece un procedimiento específico para justificar esta circunstancia.

El propietario debe presentar una declaración responsable ante el órgano competente de su comunidad autónoma, indicando que el edificio se adquiere para alguno de los fines contemplados legalmente.

Además, la administración autonómica puede establecer un procedimiento más exigente. Por tanto, conviene comprobar las condiciones aplicables antes de formalizar la operación.

Esta exigencia aparece en la redacción vigente del artículo, modificada por el Real Decreto 659/2025, cuyos cambios comenzaron a aplicarse el 23 de julio de 2026.

La diferencia es importante porque no todas las operaciones inmobiliarias destinadas a una futura obra permiten acogerse a esta excepción.

Un piso para reformarlo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara que la exclusión por demolición o reforma se aplica a edificios completos, no a viviendas individuales situadas dentro de un bloque.

Por ejemplo, quien compre una casa independiente para derribarla y construir otra puede acogerse a la excepción si cumple los requisitos establecidos.

En cambio, comprar un piso dentro de un edificio residencial para reformar la cocina, cambiar las ventanas o renovar las instalaciones no elimina la obligación de disponer del certificado energético.

La normativa también contempla la adquisición de edificios completos para determinadas reformas importantes. Entre ellas figura la intervención en más del 25 % de la superficie total de su envolvente térmica.

También se incluyen algunas actuaciones sobre instalaciones térmicas que requieren un proyecto técnico y determinadas ampliaciones que superen los límites establecidos en el artículo 3.1.d.

No obstante, la exclusión afecta al certificado del edificio existente. Si posteriormente se realiza una reforma sujeta a certificación energética, deberán cumplirse las obligaciones correspondientes a esa intervención.

Qué se debe comprobar

Antes de acogerse a esta excepción, resulta fundamental identificar si la operación afecta a un edificio completo o únicamente a una vivienda dentro de otro inmueble.

También conviene comprobar la documentación necesaria para acreditar el destino previsto y las exigencias de la comunidad autónoma donde se encuentra la propiedad.

La Comunidad de Madrid recoge expresamente entre los inmuebles excluidos aquellos edificios que se compran para su demolición o para realizar las reformas importantes previstas en el Real Decreto 390/2021.

En las compraventas ordinarias, por el contrario, el vendedor debe disponer del certificado registrado y entregar la documentación correspondiente al comprador.

Por tanto, comprar una vivienda para derribarla puede permitir evitar el certificado energético, pero no en cualquier circunstancia. La excepción depende del tipo de inmueble, su destino y el cumplimiento de los trámites establecidos por la normativa.