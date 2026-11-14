Bruno, carnicero con 30 años de experiencia: "Se exportan muchas cabezas a Marruecos y Oriente Medio y lo pagan bien. Aquí sube el precio"

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LO ESENCIAL Las claves La exportación de bovino a países como Marruecos y Oriente Medio eleva la presión sobre los precios de la ternera en origen y en la carnicería. El sector vacuno afronta una menor disponibilidad de animales debido al descenso del censo de cabezas y de vacas nodrizas en España. A los envíos al exterior se suman los elevados costes de pienso, energía y transporte, además de la falta de relevo generacional en las explotaciones. Las restricciones sanitarias en 2026 frenaron la exportación de animales vivos a Marruecos, aunque las ventas de carne fresca o refrigerada continuaron al alza.

Comprar ternera se ha encarecido con fuerza en los últimos años y la subida no empieza en el mostrador. Antes de llegar a la carnicería, el sector arrastra menos animales disponibles, costes elevados y una demanda exterior que compite por parte de la producción española.

Bruno Casal conoce esa cadena desde dentro. Empezó como aprendiz siendo adolescente y ronda ya tres décadas de oficio. Desde Narón, en A Coruña, dirige varios negocios vinculados a la carne y ha ejercido además como seleccionador del equipo español de carniceros.

En junio de 2025 explicó a El Confidencial uno de los factores que entonces presionaban el mercado. "Se exportan muchas cabezas a Oriente Medio y al norte de África", señalaba. Según Casal, esos compradores buscan animales vivos y "lo quieren y lo pagan bien".

El efecto, según su experiencia, terminaba llegando a la carnicería. Casal aseguraba que había pasado de pagar 3,90 euros por kilo de ternera a unos ocho euros en origen en apenas año y medio, mientras intentaba contener el precio final para sus clientes.

La explicación tiene lógica económica. Si aumenta la demanda de ganado y la oferta disponible no crece al mismo ritmo, los compradores compiten por los animales. Esa presión puede elevar el precio que reciben los ganaderos y trasladarse después a mataderos, distribuidores y comercios.

En 2024, España tenía alrededor de 6,17 millones de bovinos, un 1,9% menos que el año anterior. También descendió el número de vacas nodrizas, las hembras destinadas a producir terneros, una reducción relevante cuando recuperar la oferta requiere bastante tiempo.

Una vaca necesita gestar al ternero y después hay que criarlo hasta alcanzar el peso adecuado. Por eso, un descenso de animales reproductores no se corrige en pocos meses. La oferta de vacuno responde con mucha más lentitud que la de otros alimentos.

Marruecos se convirtió en uno de los compradores más importantes de bovino vivo español. En 2024 recibió 61.715 animales de más de 300 kilos, según los datos difundidos por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), lo que representaba más de la mitad de las exportaciones españolas de esa categoría.

La tendencia continuó durante 2025. El país norteafricano recibió 51.986 cabezas de más de 300 kilos y concentró el 64% de las exportaciones de bovino vivo de ese peso. Esa demanda ayuda a entender las palabras que Casal pronunció aquel verano.

El interés marroquí no surgió por casualidad. La sequía y la reducción de su propia cabaña ganadera llevaron al país a facilitar importaciones para aumentar la oferta interna. A finales de 2024 también autorizó la entrada de carne fresca de vacuno española.

El comercio con otros destinos también cuenta. Líbano, Libia y distintos países de Oriente Medio han sido compradores habituales de animales vivos españoles. Este sistema permite sacrificar el ganado en destino conforme a los requisitos religiosos y comerciales de cada mercado.

Más factores detrás

Pero atribuir toda la subida de la ternera a las exportaciones dejaría fuera buena parte de la historia. El propio sector señala otros factores como la reducción del ganado, los costes de alimentación y energía, las enfermedades animales, las sequías y la falta de relevo.

El censo bovino español ya había caído cerca de un 2% en 2024. Al mismo tiempo, criar ganado exige asumir durante meses gastos de pienso, combustible, electricidad, sanidad y transporte. Cuando esos costes aumentan, el margen disponible a lo largo de la cadena se estrecha.

La falta de relevo añade otra presión más lenta pero persistente. Muchas explotaciones cierran cuando sus titulares se jubilan y no encuentran continuidad. Menos granjas no significa automáticamente menos carne cada año, pero sí puede reducir la capacidad productiva a medio plazo.

Los datos oficiales muestran hasta qué punto se tensó el mercado. A finales de 2025, las cotizaciones de distintas categorías bovinas estaban entre un 21% y un 42% por encima de las registradas un año antes, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El aumento fue especialmente visible en vacas y animales jóvenes. Para los carniceros, esa subida del producto de origen resulta difícil de trasladar íntegramente al comprador. Casal explicaba que intentaba ajustar sus márgenes para evitar que toda la diferencia terminara en el mostrador.

El escenario, sin embargo, ha cambiado en 2026. Marruecos dejó de importar bovinos vivos españoles después de activar restricciones sanitarias relacionadas con la dermatosis nodular contagiosa. Entre enero y julio no entró allí ninguna cabeza procedente de España.

La comparación es llamativa: en los siete primeros meses de 2025 habían salido hacia Marruecos 36.316 bovinos vivos de más de 300 kilos. Un año después, la cifra era cero, mientras Líbano e Italia absorbían solo una parte del hueco.

Eso permite entender mejor la evolución de los precios. Aunque Marruecos ya no compra animales vivos españoles, el vacuno continúa condicionado por la disponibilidad de ganado, los costes, la situación sanitaria y el comercio exterior. La exportación es una pieza más dentro de ese conjunto.

El comercio tampoco se ha detenido, sino que ha cambiado de forma. Mientras las ventas de ganado vivo a Marruecos desaparecieron, las exportaciones españolas de carne fresca o refrigerada crecieron un 6,8% entre enero y julio de 2026.

Marruecos también ha aumentado sus compras de carne española. La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Vacuno de Carne (PROVACUNO) estimó que durante 2025 superaron las 5.000 toneladas, cerca de un 25% más que el año anterior.

Los precios tampoco evolucionan igual en todas las categorías. En octubre de 2026, las terneras de 180 a 300 kilos cotizaban en España alrededor de 6,69 euros por kilo de canal, ligeramente por debajo de la misma semana del año anterior.

Bruno Casal describía en 2025 un mercado con poca oferta y compradores extranjeros dispuestos a pagar por el ganado. Hoy las circunstancias han cambiado, pero la ternera continúa condicionada por una producción lenta y una demanda que se extiende mucho más allá del mercado español.

Para el consumidor, toda esa complejidad termina reducida a una cifra en la etiqueta. Detrás del precio de un filete hay años de cría, costes de explotación, disponibilidad de animales y demanda internacional. La exportación influye, pero es solo una parte de la ecuación.