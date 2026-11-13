Los nutricionistas recomiendan: "Las castañas de más ricas y sabrosas de otoño no se asan, sino se hacen en el horno"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Pablo Ojeda destaca las propiedades de las castañas en otoño, señalando que son una excelente fuente de energía sostenida gracias a sus hidratos de carbono complejos y fibra. Son un alimento especialmente indicado para personas muy activas y deportistas de resistencia que buscan reponer energía durante sus entrenamientos. Ojeda sugiere consumirlas asadas o integrarlas en purés, cremas y postres saludables dentro de una alimentación de temporada variada. El experto promueve la nutrición cromática, recomendando combinar al menos tres colores distintos de vegetales entre la comida y la cena para asegurar diversos nutrientes.

Con la llegada del otoño, las castañas regresan a los puestos callejeros y a las mesas españolas. Más allá de su sabor y de su aroma, este fruto puede encontrar un hueco en una alimentación variada y equilibrada también.

Así lo plantea el nutricionista Pablo Ojeda, que anima a aprovechar los productos de temporada y destaca el interés nutricional de las castañas. Su propuesta pasa por consumirlas asadas, aunque también pueden incorporarse a otras preparaciones caseras en otoño.

En una publicación en Instagram, Ojeda recuerda que las castañas aportan hidratos de carbono complejos y fibra, una combinación que contribuye a proporcionar energía de manera sostenida. Por eso, pueden resultar interesantes para personas muy activas y deportistas habitualmente.

Entre ellas figuran los deportistas de resistencia, que necesitan reponer energía durante sus entrenamientos y competiciones. A diferencia de productos ricos en azúcares simples, las castañas ofrecen una alternativa que encaja en la dieta, sin convertirlas en alimento milagroso.

Combinar colores en comidas

El nutricionista propone tomarlas asadas, una de las formas más tradicionales de consumirlas durante estos meses. También pueden utilizarse en purés, cremas o postres saludables, como ingrediente de recetas que permitan variar la alimentación y aprovechar su sabor característico.

Su recomendación se enmarca en una pauta más amplia: incorporar distintos colores de frutas y verduras a las comidas. Ojeda aconseja intentar incluir tres colores vegetales entre la comida y la cena, y cambiarlos durante la semana en casa.

"El color nos da pistas sobre algunos compuestos de las frutas y verduras, aunque no nos cuenta toda su composición", explica el experto, copresentador junto a Masi Rodríguez del pódcast Los Frescos de Lidl, un espacio divulgativo sobre nutrición.

Esta estrategia, conocida como nutrición cromática, clasifica los vegetales en cinco grupos: naranja y amarillo; verde; azul y morado; rojo y rosa; y marrón y blanco. Cada tonalidad puede orientar sobre algunos nutrientes y compuestos presentes en los alimentos.

Los alimentos naranjas y amarillos, como la zanahoria, el boniato y la calabaza, aportan betacarotenos, que el organismo transforma en vitamina A. Las verduras verdes, entre ellas espinacas y brócoli, contienen vitamina K, vitamina C y ácido fólico.

En el grupo azul y morado destacan la berenjena, la uva y la col lombarda, que contienen antocianinas. Los alimentos rojos y rosas, como las granadas y las manzanas, aportan licopeno, un compuesto vegetal con actividad antioxidante.

Las frutas y verduras blancas y marrones incluyen champiñones, setas, coliflor y castañas, alimentos que aportan, entre otros nutrientes, potasio y fibra. Ojeda advierte también de que el color orienta, pero no describe por completo cada alimento por separado.

"Intentar incluir tres colores vegetales entre la comida y la cena e ir cambiándolos a lo largo de la semana" es, en sus palabras, un truco práctico, no una regla científica. Por eso, reivindica la coliflor, aunque sea blanca.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir como mínimo 400 gramos diarios de frutas y verduras. En otoño, Ojeda propone combinar brócoli y calabaza asada con garbanzos, arroz integral y aceite de oliva virgen extra, y tomar mandarina.