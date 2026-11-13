Denis Blanco, nutricionista: "Para conservar los plátanos más ricos y más tiempo, no basta con meterlos en la nevera, sino córtalos"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Denis Blanco aconseja cortar el tallo del plátano con un cuchillo para reducir la liberación de etileno, el gas responsable de acelerar su maduración. El grado de maduración altera sus propiedades nutricionales: los plátanos verdes contienen más almidón resistente beneficioso para la flora intestinal, pero son más difíciles de digerir. Los plátanos muy maduros transforman su almidón en azúcares de rápida digestión, lo que eleva su índice glucémico y los hace ideales para reponer energía tras el ejercicio físico.

El plátano es una de las frutas que nunca suelen faltar en la cocina de los hogares españoles. Sin embargo, conservarlo en buenas condiciones puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

En apenas unos días, su piel puede llenarse de manchas marrones hasta adquirir un aspecto demasiado maduro. Para evitar que esto suceda tan deprisa, Denis Blanco, nutricionista, ha compartido un sencillo truco.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el especialista explica por qué los plátanos maduran tan rápidamente y propone una forma diferente de conservarlos durante más tiempo.

"¿Estás guardando el plátano en el frutero? Si lo estás haciendo, mal. Ven, que te explico", comienza diciendo. Según detalla, esta fruta libera etileno, un gas que interviene directamente en su proceso de maduración.

Este compuesto favorece que el plátano vaya cambiando de aspecto y que su piel adquiera progresivamente tonalidades marrones. Una transformación que puede terminar provocando que la fruta alcance una maduración excesiva.

Un corte preciso

La clave de la recomendación de Blanco está en una parte concreta de esta fruta: el tallo. Según explica, es precisamente en esta zona donde se libera una mayor cantidad de etileno.

Por eso, el nutricionista propone una solución muy sencilla que no requiere recipientes especiales, productos adicionales ni técnicas complicadas. Basta con utilizar un cuchillo para retirar esta parte del plátano.

"Cuando compres plátanos, coge un cuchillo y lo vas a cortar por aquí", explica mientras señala el extremo del tallo. De esta manera, pretende reducir la liberación de etileno y prolongar su conservación.

"Ahora sí, estos plátanos van a durar mucho más", concluye. Se trata de un pequeño gesto que, según su explicación, puede ayudar a evitar que esta fruta se estropee rápidamente en casa.

Más allá de su conservación, el grado de maduración del plátano también determina algunas de sus características nutricionales. Según recoge la Fundación Española de Nutrición, destaca por su contenido en fibra, potasio, vitamina B6 e inulina.

A medida que madura, sus carbohidratos experimentan transformaciones que modifican su composición. Cuando todavía está verde, predominan los almidones resistentes, que nuestro organismo descompone lentamente durante la digestión.

En cambio, cuando la piel presenta numerosas manchas marrones, gran parte de esos almidones se ha transformado en azúcares como la fructosa, la sacarosa y la glucosa.

Por este motivo, los plátanos muy maduros tienen un índice glucémico más elevado. Sin embargo, esto no significa que sean perjudiciales, ya que los azúcares presentes en la fruta están acompañados de fibra.

Los plátanos verdes, por su parte, contienen más almidón resistente, que actúa como prebiótico y sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. Eso sí, pueden resultar más difíciles de digerir.

Los ejemplares más maduros se digieren con mayor facilidad y pueden ser especialmente interesantes después de practicar ejercicio físico, cuando el organismo necesita reponer energía rápidamente.

Por tanto, independientemente de su grado de maduración, el plátano sigue siendo una fruta saludable. Elegirlo verde, amarillo o marrón dependerá de las preferencias personales y de las necesidades de cada momento.