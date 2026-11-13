Alex, carnicero: "Para que el caldo esté más sabroso no lo hagas con pechuga, sino con morcillo y punta de jamón"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Alex (@AlexTheButcher) desaconseja usar pechuga de pollo por ser magra e insípida para caldos, y sugiere optar por cortes como el morcillo o la falda. Para obtener una base sabrosa y rica en colágeno, recomienda combinar huesos de punta de jamón, espinazo, hueso blanco, caña y rodilla. La clave para un caldo casero perfecto está en la cocción a fuego muy lento durante varias horas en una olla amplia para integrar todos los sabores.

Con la llegada del frío, pocos platos resultan tan reconfortantes como un caldo casero. Sin embargo, conseguir ese sabor profundo que recuerda a la cocina de siempre depende menos de complicaciones que de elegir bien los ingredientes desde el principio.

Así lo explica Alex, conocido en TikTok como Alex The Butcher. El carnicero recomienda prestar atención a los cortes de la carne y, especialmente, a los huesos que entran en la olla. Su elección puede cambiar por completo el resultado.

Entre las carnes, uno de sus favoritos es el morcillo, una pieza jugosa y con nervios que aporta sabor y sustancia durante la cocción. Además, permite aprovechar después la carne, que queda tierna y puede servirse junto al caldo.

Para quienes buscan una alternativa más económica, Alex plantea utilizar falda. Su contenido graso se funde poco a poco mientras hierve y enriquece el líquido. Esa grasa contribuye a conseguir una preparación más untuosa, sabrosa y con mayor cuerpo.

La pechuga, opción 'fácil'

La recomendación, por tanto, se aleja de recurrir a pechuga de pollo, una carne más magra y menos adecuada si el objetivo es lograr un caldo intenso. La elección del corte debe responder al sabor y la textura buscados.

Pero la carne no trabaja sola. Los huesos son esenciales para construir una base sabrosa y aportar gelatina al líquido. Alex destaca varias opciones que pueden combinarse bien, según el resultado que se quiera conseguir y el presupuesto disponible.

Una de ellas es la punta de jamón, que aporta un gusto potente y una buena cantidad de sustancia. Además, conserva pequeños restos sabrosos de carne que se impregnan del caldo durante la cocción y que pueden aprovecharse después.

También aconseja incorporar espinazo, al que considera especialmente importante por su equilibrio entre carne y hueso. Al cocinarse lentamente, libera sabor y contribuye a dar carácter al conjunto. Es una pieza que ayuda a conseguir un fondo muy consistente.

El hueso blanco es otra posibilidad, sobre todo para quienes prefieren un caldo claro y menos graso. Según el carnicero, permite obtener una preparación con sustancia sin que resulte tan pesada, por lo que también puede complementar otros huesos.

En la lista figuran asimismo los huesos de caña y de rodilla, apreciados por su contenido en colágeno. Durante la cocción, este componente pasa al líquido y, al enfriarse, favorece esa textura gelatinosa tan característica de los buenos caldos.

Más allá de la combinación elegida, el tiempo resulta determinante. Alex aconseja cocinar carne y huesos a fuego muy lento durante varias horas, para que los sabores se integren y los componentes se liberen progresivamente en el agua caliente.

El carnicero también propone utilizar una olla amplia y grande, que permita introducir una cantidad de ingredientes sin amontonarlos. Si se busca un resultado más concentrado, basta con prolongar la cocción para que parte del agua se evapore lentamente.

Con morcillo y punta de jamón como pareja destacada, el consejo de Alex recuerda que un caldo casero y tradicional empieza en la carnicería. Escoger piezas adecuadas y darles tiempo en la olla puede marcar la diferencia en invierno.