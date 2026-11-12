Pablo Ojeda, nutricionista: "Con 100g de mejillones consigues la misma vitamina B12 que con 8 filetes de ternera o 20 huevos"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Pablo Ojeda destaca a los mejillones como un superalimento accesible, sostenible y con un gran aporte nutricional. Consumir 100 gramos de mejillones aporta la misma vitamina B12 que 8 filetes de ternera o 20 huevos, además de tanta proteína como dos huevos pero con menos calorías. Ofrecen el doble de hierro que las lentejas —con mejor absorción por parte del cuerpo— y son ricos en omega-3 con niveles casi nulos de mercurio en comparación con el salmón. Tienen un modo de preparación rápido y sencillo, siendo una opción económica ideal para personas con anemia, problemas cardiovasculares o falta de energía.

Los mejillones son uno de los alimentos más completos y accesibles para la dieta. Cuentan con grandes valores nutricionales y son ideales para mantener una dieta saludable, y aunque generalmente no tengan tanta fama como el salmón, lo cierto es que ofrecen beneficios similares e incluso superiores.

El nutricionista Pablo Ojeda así lo explica a través de redes sociales, confirmando que con tan solo 100 gramos tenemos más que suficiente para superar a otros grandes alimentos, obteniendo vitaminas, proteína y el mejor hierro para nuestro cuerpo.

"Olvídate del salmón un momento. Está muy rico, genial. Porque los mejillones son en realidad un superalimento y tienen de todo", arranca el profesional. "Si tienes problemas cardiovasculares, poca energía, anemia o simplemente comes poca proteína, los mejillones te interesan", continúa.

"100 gramos te dan la misma vitamina B12 que ocho filetes de ternera o 20 huevos. Esos 100 gramos aportan también tanta proteína de alta calidad como dos huevos, pero con menos calorías", sigue el nutricionista en el mismo comunicado mencionado.

Vitaminas, hierro y proteínas

Realmente, se trata de un alimento que no requiere de grandísimas cantidades para dar esos beneficios, y su proceso de cocinado es también muy fácil, porque se pueden hacer al vapor rápidamente y en un periquete tenemos una ración saludable, sin tener que pasar demasiado tiempo en cocina.

"Y además aportan un extra de hierro y omega-3 a la dieta que no se pueden encontrar en otros alimentos. Con los mismos 100 gramos tienes el doble de hierro que el equivalente en lentejas, y lo mejor es que es un hierro que tu cuerpo aprovecha muchísimo más".

"En cuanto al omega-3, a diferencia del salmón, tiene niveles casi nulos de mercurio y son más sostenibles. En general tiene una densidad nutricional brutal", concluye. Es decir, que en líneas generales los mejillones son un plato ganador en casi cualquier circunstancia.

Ahora bien, realmente se trata de un alimento que se suele dejar más de lado a pesar de ser razonablemente barato, y la razón suele girar alrededor del desconocimiento de sus beneficios y también de su preparación -pese a ser sencilla-.

Aunque no hay que renunciar a otros alimentos mencionados como la ternera o los huevos, porque aportan otro tipo de nutrientes, incorporar los mejillones en su medida precisa puede ser un acierto para variar un poco nuestra alimentación pero manteniéndonos siempre en una dieta saludable, con comidas que sumen.