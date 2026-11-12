Los meteorólogos lo confirman: España alcanzará hasta 60 ºC en 2050 si el calentamiento global llega a 3 ºC

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LO ESENCIAL Las claves El investigador del CSIC Antonio Turiel advierte que España podría registrar temperaturas de hasta 60 ºC en 2050 si el calentamiento global alcanza un incremento de 3 ºC. Un aumento de 3 ºC en la temperatura media del planeta provocaría que el 60% de la superficie terrestre pase a ser un territorio inhabitable para los seres humanos. En un escenario intermedio con un calentamiento de 2 ºC para el año 2035, las temperaturas en Madrid podrían situarse en torno a los 50 ºC durante episodios de calor extremo. El físico alerta de que alcanzar valores entre 50 ºC y 60 ºC en gran parte de la península ibérica supone un peligro directo e incompatible con la supervivencia humana.

El futuro climático de España podría dibujar un escenario especialmente preocupante durante las próximas décadas. Las temperaturas extremas amenazan con transformar algunas regiones en territorios difícilmente habitables para las personas.

Así lo advierte Antonio Turiel, físico e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que plantea un escenario de calentamiento global de 3 ºC para 2050.

Según explica, alcanzar ese incremento de la temperatura media del planeta tendría consecuencias muy importantes para la habitabilidad de numerosas regiones. "El 60% de la superficie de este planeta se vuelve inhabitable para los seres humanos", sostiene.

El investigador pone el foco especialmente en la península ibérica, donde las temperaturas estivales podrían alcanzar valores extraordinarios. Madrid sería uno de los territorios afectados por este cambio progresivo de las condiciones climáticas.

Para comprender la magnitud del problema, Turiel distingue diferentes escenarios en función del incremento de la temperatura global. Con un calentamiento aproximado de 1,5 ºC, algunas jornadas estivales madrileñas podrían alcanzar los 45 ºC reales.

Temperaturas insoportables

El experto aclara que se refiere a la temperatura del aire, no necesariamente a la que muestran los termómetros situados en las farmacias. "Y 45 ºC es desagradable, es bastante desagradable", señala.

Sin embargo, el escenario empeoraría considerablemente si el calentamiento global continúa aumentando durante los próximos años. Turiel sitúa en torno a 2035 la posibilidad de alcanzar dos grados de incremento respecto a los niveles preindustriales.

Con ese escenario, las temperaturas en Madrid podrían llegar hasta los 50 ºC durante algunos episodios de calor. El investigador considera que estos valores supondrían un peligro extremo para la supervivencia humana.

"Los 50 ºC es una temperatura incompatible con la vida humana", advierte Turiel, que recuerda que permanecer expuesto a esas condiciones puede provocar un choque de calor con consecuencias mortales.

El problema no terminaría ahí. Si el planeta alcanza los 3 ºC de calentamiento global hacia 2050, las temperaturas en Madrid podrían aproximarse incluso a los 60 ºC durante determinados días estivales.

"Eso es mortal de necesidad, ahí no hay nada que hacer", afirma el físico, que dibuja un panorama especialmente preocupante para buena parte del territorio español.

De hecho, su pronóstico no se limita a la capital. Turiel sostiene que la mayoría de la península ibérica podría experimentar numerosos días de verano con temperaturas comprendidas entre los 50 ºC y los 60 ºC.

El investigador también recuerda que el calentamiento global no permite conocer exactamente qué tiempo hará dentro de varias décadas. La climatología estudia patrones habituales que se repiten durante periodos prolongados.

Para explicar esta diferencia, utiliza el ejemplo de la ropa de invierno y verano: sabemos que las estaciones presentan condiciones distintas, aunque puedan producirse episodios meteorológicos excepcionales.

Turiel subraya que los patrones climáticos están cambiando tanto en los océanos como en la atmósfera. Aunque existe variabilidad natural, considera fundamental distinguirla de los procesos que están acelerando el calentamiento actual.

La historia geológica demuestra que la Tierra ha atravesado climas muy diferentes, pero eso no significa que todos resulten compatibles con la vida humana. Por ello, el investigador alerta sobre las consecuencias de continuar elevando las temperaturas.