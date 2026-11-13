Imagen de archivo de una pescadería en A Coruña. M. Dylan / Europa Press

José María, pescadero: "El pescado más rico para el otoño no es el salmón, sino el bonito del sur, la caballa y la chova"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez desmitifica que el salmón o los pescados más caros sean las únicas opciones saludables para el otoño. Propone cuatro alternativas de pescado azul más económicas y locales: el bonito del sur, la chova, el chicharro y la caballa. Destaca el alto valor nutricional de estas especies por sus proteínas y ácidos grasos omega 3, beneficiosos para la salud cardiovascular. Asegura que estas opciones pueden costar hasta cuatro veces menos que el salmón y anima a comprar producto de temporada y de cercanía.

El pescado más saludable no tiene por qué ser el más caro ni el que ocupa siempre los primeros puestos en el mostrador. El pescadero José María Sánchez cuestiona la fama del salmón y propone cuatro alternativas más económicas.

Su recomendación parte de una idea sencilla: elegir pescado atendiendo a sus propiedades, su precio y, sobre todo, la temporada. En un vídeo difundido en su perfil de Instagram, defiende especies locales menos demandadas que, asegura, ofrecen nutrientes de gran interés.

"Los pescados más caros no son los más sanos", sostiene Sánchez, que pone el foco en el consumo de salmón. Aunque este pescado aporta proteínas y ácidos grasos omega 3, buena parte del que se comercializa procede de piscifactorías.

El origen de cría no convierte automáticamente al salmón en una opción saludable: su perfil nutricional depende de factores como la alimentación y el sistema de producción. La clave, apunta el pescadero, está en ampliar la variedad de especies.

Más allá del salmón

Como primera alternativa, Sánchez señala el bonito del sur. Su carne, de sabor y textura firme, permite preparaciones sencillas sin necesidad de elaboraciones complicadas. "Queda increíble a la plancha", afirma, aunque también recomienda cocerlo y aliñarlo durante el verano.

El segundo pescado que reivindica es la chova o anjova, una especie azul marina menos conocida por muchos consumidores. Sánchez aconseja cocinarla "a la brasa", una preparación que potencia su sabor.

La tercera propuesta es el chicharro, también conocido como jurel en distintas zonas. Es un pescado azul habitual en las pescaderías, con un sabor reconocible y una preparación accesible. Para Sánchez, basta con hacerlo a la plancha para disfrutarlo.

La caballa completa la lista. "Es sencilla, sabrosa y perfecta", resume el pescadero, que destaca su versatilidad en la cocina. Puede prepararse a la plancha o aliñada, mientras que quienes tengan más experiencia pueden probar a curarla en sal.

Estas cuatro especies comparten una característica: son pescados azules, un grupo que suele aportar ácidos grasos omega 3, además de proteínas de alto valor biológico. La cantidad concreta varía según la especie, la época y el ejemplar.

Los omega 3 participan en funciones importantes del organismo y se relacionan con la salud cardiovascular. Por eso, las recomendaciones dietéticas suelen aconsejar consumir pescado varias veces por semana, alternando especies azules y blancas dentro de una dieta equilibrada.

El precio también influye en la elección. Sánchez asegura que estas opciones pueden costar "la cuarta parte" que el salmón, aunque la diferencia depende del establecimiento, la presentación, el origen y la época del año en que se compren.

Más allá de comparar etiquetas y precios, el pescadero invita a recuperar especies menos populares y preguntar por el producto fresco. La disponibilidad y el coste cambian a lo largo del año, por lo que conviene adaptar la compra.

"Para comer buen pescado no solo hay que dejarse llevar por su valor comercial", concluye Sánchez. Su consejo es mirar más allá de los productos: conocer las especies, respetar su temporada y variar las elecciones para alimentarse mucho mejor.