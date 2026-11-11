Sandra Moñino, nutricionista: "La mejor tortilla de patatas no es para la cena, sino para el desayuno y con la patata cocida"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino recomienda consumir tortilla de patatas en el desayuno en lugar de la cena para aportar proteína y energía de calidad al iniciar el día. Para maximizar sus beneficios nutricionales y mejorar la digestión, se aconseja cocer, hornear o cocinar la patata al vapor en vez de freírla. El consumo de patata cocida ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo, evitando el picoteo entre horas y favoreciendo una dieta más equilibrada. Dejar enfriar la patata cocida antes de cuajar la tortilla genera almidón resistente, lo que beneficia la salud digestiva y reduce el índice glucémico del plato.

La tortilla de patatas es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española, y aunque generalmente se coma para cenar, lo cierto es que es una fantástica opción para el desayuno si incorporamos un cambio importante: cocer las patatas en lugar de freírlas.

Sandra Moñino, experta en nutrición, asegura que no existe una hora concreta para desayunar, comer o cenar y tampoco unos alimentos específicos para cada una de las ingestas: simplemente hay que escuchar al cuerpo.

Por ello, la tortilla de patatas se posiciona como una opción perfecta para empezar el día debido a que aporta proteína y energía: un buen chute calórico -sin excederse- que permite dar el pistoletazo de salida a la jornada con alimentos de calidad.

El principal argumento para trasladar este plato a la primera comida del día, además del gran aporte energético, es porque ayuda a mantener la saciedad bajo control durante más tiempo, evitando que caigamos en picoteos a media mañana hasta llegar a la hora de comer, manteniendo así una dieta más equilibrada y saludable.

Cocer en lugar de freír

El cambio importante, no obstante, es que hay que cocer la patata para evitar la fritura para maximizar así los beneficios nutricionales del plato, mejorando además la digestión de un combo cuya base son los huevos.

Luis Alberto Zamora, también nutricionista, sostiene que la patata cocida preserva mejor los nutrientes esenciales, como el potasio y la vitamina C, gracias a la reducción drástica del uso de aceite, lo que permite que el plato mejore en todos los sentidos.

Al cocinar la patata, por ejemplo, al vapor, al horno o a través de esa cocción en agua antes de mezclarla con el huevo, se reduce -como decíamos- el aporte de calorías total y se contienen las grasas saturadas.

Si la patata, además, se deja enfriar un poco antes de cuajar del todo la tortilla, se genera almidón resistente, lo que mejora esa salud digestiva y reduce todavía más el índice glucémico.

Al final, se trata de un plato fácil y clásico pero con una modificación que permite que sea ideal para esa primera comida del día, que de manera habitual está relacionada con el dulce o los ultraprocesados y, realmente, puede estar enfocada a alimentos más nutritivos que generalmente se suelen comer en otras horas.

No obstante, hablamos de una mejora a todos los niveles en términos de dieta y salud, siempre y cuando se tome con moderación y tampoco se abuse, puesto que no hay que tomar nada en exceso.



