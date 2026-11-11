Los meteorólogos avisan: el 11 de noviembre España afrontará una ciclogénesis explosiva con vientos de más de 100 km/h

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LO ESENCIAL Las claves La AEMET advierte de que la borrasca Charles vivirá un proceso de ciclogénesis explosiva a partir del miércoles 11 de noviembre. Se han activado avisos rojos por viento en La Palma con rachas de hasta 130 km/h, y se superarán los 100 km/h en otras islas canarias y zonas peninsulares. Las lluvias acumuladas por el efecto de las borrascas Bruna y Charles podrían alcanzar hasta 300 l/m² en áreas del oeste y sur de la Península. Protección Civil alerta del riesgo de crecidas de ríos e inundaciones y recomienda consultar avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios.

España se prepara para uno de los episodios meteorológicos más adversos de este otoño. Después de varios días marcados por las lluvias y el viento, una nueva borrasca de gran impacto amenaza con intensificar el temporal durante el miércoles 11 de noviembre.

El fenómeno preocupa especialmente por su rápida intensificación y por las rachas de viento, que podrían superar los 100 kilómetros por hora en numerosas zonas. Además, se esperan precipitaciones abundantes y un fuerte temporal marítimo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que la borrasca Charles experimentará un proceso de ciclogénesis explosiva. Su llegada coincidirá con los últimos efectos de Bruna, que ya ha provocado lluvias intensas en diferentes regiones españolas.

AEMET avisa

El miércoles 11 de noviembre será una jornada especialmente complicada por la evolución de Charles, una borrasca de origen subtropical que avanzará desde el Atlántico hacia la Península, pasando al norte de Canarias.

Según AEMET, la presión atmosférica en el centro de la borrasca podría descender unos 19 hectopascales en apenas 24 horas, una caída suficientemente rápida para alcanzar el umbral de ciclogénesis explosiva en las latitudes previstas.

Este término describe la intensificación acelerada de una borrasca, no necesariamente la aparición de vientos huracanados en todas las regiones. Su clasificación depende de la velocidad a la que disminuye la presión atmosférica y de la latitud.

En este caso, el organismo señala que Charles se desplazará aproximadamente entre los 35 y 38 grados de latitud norte, donde el umbral para considerar explosivo el proceso es inferior al utilizado habitualmente como referencia general.

La borrasca arrastrará una masa de aire cálida y muy húmeda procedente de latitudes tropicales. Esto favorecerá precipitaciones generalizadas, fuertes rachas de viento y un empeoramiento importante del estado de la mar.

El meteorólogo Roberto Brasero también ha advertido de la llegada de este fenómeno, que podría dejar una situación especialmente adversa entre el miércoles y el jueves.

Su evolución se producirá después del paso de Bruna, responsable de las lluvias intensas que afectan al oeste peninsular durante el comienzo de la semana.

Podrían superar los 100 km/h

Canarias será uno de los territorios más afectados. AEMET ha activado avisos rojos por viento en La Palma para el miércoles 11 de noviembre, donde las rachas podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora.

El aviso afecta a diferentes sectores de la isla, especialmente a las zonas de mayor altitud y a las vertientes más expuestas al viento del suroeste.

En Tenerife también se esperan rachas de hasta 110 kilómetros por hora. La Gomera y El Hierro podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, mientras que en Gran Canaria se prevén valores similares, incluso superiores en determinadas cumbres.

Lanzarote y Fuerteventura tampoco quedarán al margen. Ambas islas presentan avisos por rachas que podrían aproximarse a los 90 kilómetros por hora.

En la Península, Protección Civil advierte de vientos superiores a 90 o 100 kilómetros por hora en áreas del oeste y del sur, especialmente en zonas montañosas y lugares expuestos.

El entorno del Estrecho de Gibraltar también figura entre las áreas afectadas, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar entre cuatro y cinco metros.

Además, las autoridades no descartan que las rachas más intensas puedan registrarse en otros puntos conforme avance la borrasca hacia el nordeste.

Acumulaciones importantes

El viento no será el único fenómeno preocupante. La combinación de Bruna y Charles favorecerá precipitaciones persistentes que podrían superar localmente los 300 litros por metro cuadrado durante el conjunto del episodio, según Protección Civil.

Las zonas más expuestas serán principalmente las mitades occidental y meridional de la Península, donde la llegada de aire húmedo podría intensificar las precipitaciones en áreas montañosas.

En puntos del Sistema Central, las acumulaciones podrían superar localmente los 150 litros por metro cuadrado, mientras que en algunas sierras andaluzas se esperan cantidades cercanas a los 100 litros durante el miércoles.

Las lluvias podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones puntuales y desprendimientos de tierra, especialmente en áreas donde el suelo ya se encuentra saturado por las precipitaciones anteriores.

El episodio también dejará un importante temporal marítimo en Canarias y en el litoral atlántico peninsular, donde el oleaje y el viento pueden complicar las actividades costeras.

De cara al jueves 12 de noviembre, las previsiones apuntan a que Charles comenzará a alejarse hacia el nordeste, favoreciendo una disminución gradual de la intensidad de las lluvias y del viento.

Sin embargo, la situación seguirá siendo cambiante, por lo que Protección Civil recomienda consultar los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas y mantenerse alejado de cauces y áreas inundables.

Por tanto, el miércoles 11 de noviembre estará marcado por una borrasca de rápida intensificación, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en determinados territorios y lluvias abundantes en buena parte de España.