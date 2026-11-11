Mariano Sánchez, carnicero: “Para comprar carne para niños no elijas los cortes más duros, busca piezas con menos fibra”

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez aconseja evitar cortes de carne duros o con mucha fibra al comprar para niños, ya que dificultan la masticación. Recomienda optar por opciones más tiernas y adaptables como solomillo, pechuga de pollo, carne picada fresca o filetes suaves. Es crucial cocinar la carne correctamente para evitar que se reseque y adaptar las porciones a la edad del niño para prevenir atragantamientos. Organismos sanitarios como la AESAN aconsejan no exceder el consumo de carne roja más de dos veces por semana en el menú infantil.

Elegir carne para los más pequeños de la casa puede parecer una tarea sencilla. Sin embargo, no todas las piezas tienen la misma textura ni resultan igual de fáciles de masticar, algo especialmente importante cuando los niños todavía están desarrollando esta habilidad.

Aunque muchas familias se fijan principalmente en el precio o en el aspecto de los filetes, los expertos recomiendan prestar atención al corte y a la forma de cocinarlo. Una carne demasiado dura puede dificultar la comida y hacer que los niños terminen rechazándola.

Así lo explica Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. El profesional aconseja evitar las piezas excesivamente fibrosas y apostar por carnes tiernas, fáciles de preparar y adaptadas a la edad de cada niño.

Las carnes para los niños

En uno de sus vídeos publicados en TikTok, Sánchez explica que comprar carne para los pequeños no consiste únicamente en elegir una pieza económica o calcular cuánto necesitan comer.

"El corte importa, evita cortes duros o con mucha fibra", señala el carnicero, que insiste en que la textura debe convertirse en uno de los principales criterios a la hora de comprar.

Su recomendación es concreta: "Prefiere filetes tiernos, solomillo, pechuga o carne picada fresca". Estas opciones permiten preparar diferentes recetas y adaptar la presentación a las necesidades de los niños.

El solomillo, por ejemplo, destaca por su terneza natural, ya que procede de un músculo con una cantidad relativamente baja de tejido conjuntivo. Sin embargo, no es imprescindible comprar una pieza tan cara para conseguir una carne fácil de masticar.

Una pechuga de pollo bien cocinada o determinados filetes tiernos también pueden ser alternativas interesantes. Lo importante es evitar que queden secos y adaptar el tamaño de las porciones a la capacidad de masticación del niño.

Sánchez también recomienda prestar atención al estado de la carne antes de comprarla. Aunque aconseja observar su color y apariencia, conviene recordar que el color por sí solo no permite determinar si una pieza es fresca o segura.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) explica que las tonalidades de la carne pueden variar según la edad del animal, la exposición al oxígeno y las condiciones de conservación.

Carnes más fibrosas

La explicación está relacionada con la estructura muscular. La terneza depende de factores como el tejido conjuntivo, la cantidad y características del colágeno y las modificaciones que experimenta la carne durante la cocción.

Una investigación publicada en 2022 en la revista científica Meat Science analizó la relación entre estas características y la terneza de distintas carnes.

Los investigadores encontraron que, en la carne de vacuno, una mayor cantidad de colágeno y determinados enlaces estructurales estaban asociados con una mayor resistencia al corte y una menor terneza.

Por tanto, cuando Sánchez habla de evitar piezas con mucha fibra, se refiere a la dificultad que pueden presentar algunas estructuras musculares al masticarlas, no a la fibra alimentaria presente en los vegetales.

La textura adquiere especial importancia durante la infancia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advierten de que los trozos grandes o duros de carne pueden representar un riesgo de atragantamiento para los niños pequeños.

Por eso, recomiendan adaptar la consistencia y el tamaño de los alimentos a su desarrollo. La carne debe estar suficientemente tierna y presentarse desmenuzada, triturada o cortada de manera apropiada según la edad.

También es importante que los pequeños coman sentados y bajo supervisión. Elegir un corte tierno ayuda, pero no elimina por completo el riesgo de atragantamiento.

Tierna y jugosa

Mariano Sánchez también insiste en que la preparación influye considerablemente en el resultado. Su consejo es cocinar correctamente la carne sin resecarla, evitando que se vuelva demasiado difícil de masticar.

Una opción consiste en preparar pequeñas porciones de pollo acompañadas de verduras o utilizar carne picada para elaborar albóndigas caseras que queden blandas y fáciles de comer.

En el caso de los guisos, una cocción lenta con suficiente líquido puede ablandar determinados cortes ricos en tejido conjuntivo. Después, la carne puede desmenuzarse para adaptar su textura.

Con la carne picada es necesario extremar las precauciones. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recoge la recomendación de alcanzar unos 71 ºC en el interior de la carne picada de vacuno y 74 ºC en las aves para garantizar una cocción segura.

Además, comprar carne fresca no significa que pueda conservarse indefinidamente. Es importante mantener la cadena de frío, respetar las fechas de consumo y evitar la contaminación cruzada durante su preparación.

Por último, conviene recordar que la carne no necesita aparecer diariamente en el menú infantil. Las recomendaciones de alimentación saludable en la primera infancia recogidas por AESAN aconsejan alternarla con pescado, huevos y legumbres, limitando la carne roja a un máximo de dos veces por semana.

En definitiva, el consejo de Mariano Sánchez no consiste en comprar la pieza más cara, sino en elegir la más adecuada para cada niño. Conocer los cortes, preparar correctamente la carne y adaptar su textura puede marcar la diferencia a la hora de comer.