Los expertos en nutrición recomiendan: "El desayuno más fácil y exquisito no lleva huevos, sino tofu y ajo"

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LO ESENCIAL Las claves La propuesta culinaria sustituye los tradicionales huevos revueltos por tofu firme desmenuzado, ajo, cebolla y cúrcuma para lograr una textura y color muy parecidos. Esta receta aporta aproximadamente 225 kilocalorías y 15 gramos de proteína de soja completa por ración, la cual incluye todos los aminoácidos esenciales. Su preparación es rápida y sencilla, salteando las verduras y especias antes de cocinar el tofu durante pocos minutos y añadir tomates cherry. La opción encaja con las recomendaciones nutricionales de la AESAN y la Universidad de Harvard para aumentar el consumo de legumbres y alimentos de origen vegetal.

Los huevos revueltos son uno de los desayunos más populares para quienes buscan una comida rápida y sabrosa. Sin embargo, aunque muchas personas recurren a ellos casi por costumbre, existen otras alternativas que permiten disfrutar de una textura parecida sin utilizar huevos.

Una de ellas es el tofu revuelto con ajo, una preparación que combina ingredientes sencillos y que puede convertirse en una opción especialmente apetecible para comenzar el día. Además, admite numerosas especias, verduras y acompañamientos.

La propuesta aparece en las recomendaciones culinarias de Good Food, que plantea sustituir los huevos por tofu firme, ajo y cúrcuma. Una combinación que encaja con los consejos de los especialistas en nutrición para aumentar la presencia de alimentos vegetales en la dieta.

El desayuno que proponen

El tofu es un alimento elaborado a partir de soja que destaca por su versatilidad en la cocina. Aunque muchas personas lo relacionan exclusivamente con platos vegetarianos, puede utilizarse para preparar desde guisos hasta desayunos.

La revista gastronómica Good Food propone una receta de tofu revuelto con ajo, cebolla, cúrcuma, comino, pimentón y tomates cherry, que puede servirse sobre una tostada de pan de centeno.

El secreto está en elegir un tofu firme o extrafirme. A diferencia de las variedades más blandas, este permite desmenuzarlo fácilmente con un tenedor y conseguir pequeños trozos que recuerdan a unos huevos revueltos.

El ajo es uno de los protagonistas de la preparación. Al cocinarse junto con la cebolla y el aceite de oliva, aporta un aroma intenso que transforma el sabor suave del tofu y permite conseguir un plato más apetecible.

También intervienen las especias. La cúrcuma proporciona el característico color amarillo de los huevos, mientras que el comino y el pimentón ahumado añaden otros matices aromáticos.

Los tomates cherry completan la receta con un toque de acidez y jugosidad. Además, permiten incorporar verduras al desayuno, algo que no siempre hacemos durante la primera comida del día.

Según los cálculos nutricionales de Good Food, esta preparación aporta aproximadamente 225 kilocalorías y 15 gramos de proteínas por ración, sin contar el pan utilizado como acompañamiento.

Una alternativa interesante

La Escuela de Salud Pública de Harvard destaca que los alimentos elaborados con soja, como el tofu, contienen proteínas de buena calidad y pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

A diferencia de otras fuentes vegetales, la proteína de soja aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener a través de la alimentación.

Además, el tofu contiene grasas predominantemente insaturadas y puede aportar minerales como calcio, hierro y magnesio. No obstante, su composición depende del tipo de tofu y de los ingredientes utilizados durante su fabricación.

Por ejemplo, las variedades elaboradas con sales de calcio pueden presentar cantidades considerables de este mineral, mientras que otras contienen concentraciones inferiores.

En este sentido, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda incrementar el consumo de alimentos vegetales, especialmente legumbres, verduras y cereales integrales.

El organismo aconseja consumir al menos cuatro raciones semanales de legumbres, grupo al que pertenece la soja, y aumentar progresivamente su presencia en los menús habituales.

Sin embargo, esto no significa que el tofu sea necesariamente mejor que los huevos. Estos últimos también aportan proteínas de alta calidad y nutrientes como vitamina B12 y colina.

La principal ventaja de esta alternativa está en ampliar la variedad de alimentos que consumimos, especialmente para quienes siguen una dieta vegetariana o simplemente desean probar desayunos diferentes.

Tofu revuelto con ajo

Para elaborar dos raciones se necesitan 280 gramos de tofu extrafirme, una cebolla pequeña, un diente de ajo, 100 gramos de tomates cherry y una cucharada de aceite de oliva.

También se utiliza media cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de comino, un poco de pimentón ahumado y perejil fresco para terminar el plato.

Primero, se corta la cebolla en tiras finas y se cocina con el aceite durante unos ocho minutos, hasta que esté tierna. Después, se incorpora el ajo machacado junto con las especias y se remueve brevemente.

Mientras tanto, se desmenuza el tofu con un tenedor, procurando que queden pequeños trozos de diferentes tamaños. No es necesario triturarlo completamente, ya que interesa conservar una textura ligeramente granulada.

Se incorpora a la sartén y se cocina durante unos tres minutos, removiendo para que absorba los sabores. Finalmente, se añaden los tomates cherry cortados por la mitad y se mantienen al fuego otros cinco minutos.

La preparación puede servirse sobre una tostada integral y terminarse con perejil fresco. También admite espinacas salteadas o champiñones para quienes prefieran incorporar más verduras.