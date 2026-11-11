La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Europa Press / Fernando Sánchez

Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas históricas no siempre están exentos del certificado energético

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 390/2021 del BOE aclara que la antigüedad de un inmueble no exime automáticamente de la obligación de obtener el certificado energético. La exención solo aplica a edificios con protección oficial si las obras de mejora energética alterasen de forma inaceptable su aspecto o valor arquitectónico. Para vender o alquilar viviendas antiguas sin catalogación patrimonial es obligatorio disponer de la certificación y registrarla en la comunidad autónoma. El Ministerio para la Transición Ecológica señala que si los elementos protegidos no influyen en la eficiencia energética, no se aplicará la exención.

Vivir en un edificio antiguo o con valor histórico no significa estar libre de todas las obligaciones relacionadas con la eficiencia energética. Aunque muchos propietarios creen que estas viviendas están exentas de obtener el certificado, la legislación española establece condiciones específicas.

La antigüedad del inmueble no es suficiente para evitar este trámite. También importa que exista una protección oficial y que las posibles mejoras energéticas puedan afectar a los elementos arquitectónicos que deben conservarse.

Así lo establece el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la certificación energética de los edificios. La norma contempla una excepción para inmuebles protegidos, pero no permite aplicarla automáticamente a cualquier vivienda histórica.

Edificios históricos

El artículo 3.2.a del Real Decreto 390/2021 excluye de la obligación de certificación energética a determinados edificios protegidos oficialmente por su valor arquitectónico o histórico.

Sin embargo, esta exclusión está condicionada a que las actuaciones de mejora energética puedan alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto.

Además, corresponde a la autoridad que establece la protección oficial determinar qué elementos del edificio deben permanecer inalterables.

Esto significa que un inmueble construido hace más de cien años no queda automáticamente exento por su antigüedad. Debe comprobarse si dispone de protección oficial y si cumple las condiciones previstas legalmente.

Por ejemplo, una vivienda situada en un edificio antiguo que carece de protección patrimonial puede necesitar certificado energético cuando se venda o alquile a un nuevo inquilino.

En cambio, un inmueble oficialmente protegido cuya fachada o elementos arquitectónicos no puedan modificarse sin alterar su valor histórico podría acogerse a la excepción, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Un edificio protegido

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara en sus preguntas frecuentes que la normativa no distingue entre diferentes grados de protección patrimonial.

Lo determinante es identificar qué elementos deben conservarse y comprobar si tienen relación con el comportamiento energético del edificio.

Entre ellos pueden encontrarse la envolvente térmica, las instalaciones de climatización o los sistemas de energías renovables.

El Ministerio explica que, cuando los elementos protegidos no guardan relación con estas características, la excepción del artículo 3.2.a no resulta aplicable.

Por tanto, estar catalogado como edificio protegido no significa necesariamente quedar exento. La situación debe analizarse atendiendo a las características concretas del inmueble.

Esta interpretación también aparece recogida en la documentación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que recuerda que las exclusiones requieren cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto.

Qué se debe comprobar

Cuando una vivienda está sujeta a certificación energética, su propietario debe encargar el documento a un técnico competente y registrarlo ante el organismo correspondiente de su comunidad autónoma.

Además, la etiqueta energética debe incluirse en los anuncios de venta o alquiler, según establece el artículo 15 del Real Decreto 390/2021.

La calificación se expresa mediante una escala de letras que va desde la A, correspondiente a una mayor eficiencia, hasta la G, que identifica los inmuebles menos eficientes.

El certificado tiene una validez máxima de diez años, salvo cuando obtiene una calificación G, en cuyo caso debe renovarse como máximo cada cinco.

Antes de anunciar una vivienda histórica, conviene comprobar su situación urbanística y patrimonial y consultar con el organismo autonómico competente cuando existan dudas sobre la excepción.