Lara Ferreiro, psicóloga: "Broncano sufrió 'sobrecarga cognitiva' frente a Abascal y perdió la naturalidad"

El líder de Vox, Santiago Abascal, en 'La Revuelta', ayer. RTVE

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza la entrevista entre David Broncano y Santiago Abascal en 'La Revuelta', destacando la batalla psicológica entre ambos. Broncano sufrió una "sobrecarga cognitiva" debido a la tensión de las preguntas y la gestión del programa, perdiendo su naturalidad habitual. Abascal domin&o la escena utilizando lenguaje no verbal sereno, contrapreguntas estratégicas y humor para desplazar la carga argumentativa hacia el presentador. Estrategias como reconocer errores pasados y abordar la crisis de la vivienda permitieron al líder de Vox proyectar credibilidad y conectar emocionalmente con la audiencia.

Hay entrevistas que dejan de ser un simple intercambio de preguntas y respuestas para convertirse en una auténtica batalla psicológica.

Esto es exactamente lo que presenciaron los espectadores durante la visita del líder de Vox a La Revuelta.

Acostumbrado a dominar desde la improvisación y la complicidad, el presentador se topó con un escenario de confrontación que bloqueó sus recursos comunicativos habituales.

Según un análisis de la psicóloga Lara Ferreiro, el político consiguió adueñarse de la escena de principio a fin, dejando en evidencia a un anfitrión visiblemente tenso.

Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que David Broncano sufrió una clara "sobrecarga cognitiva".

Al tener que gestionar preguntas políticamente delicadas, las respuestas de su invitado y el control de los tiempos, el comunicador perdió la espontaneidad que caracteriza a su personaje televisivo.

Esta tensión se tradujo en nerviosismo y una pérdida de naturalidad que fue fatal para su autoridad en plató.

Abascal y Broncano, a debate

Frente a él, Santiago Abascal jugó sus cartas con una estrategia brillante desde el lenguaje no verbal.

El político proyectó una sorprendente serenidad que le otorgó una ventaja perceptiva inmediata.

En televisión, quien transmite tranquilidad recibe una atribución automática de mayor competencia, independientemente de la solidez de sus argumentos. A este sesgo se le conoce como efecto halo.

Uno de los golpes maestros de la noche fue el cambio de roles. Mediante el uso estratégico de contrapreguntas, Abascal logró desplazar la carga argumentativa hacia Broncano.

Sobre inmigración, xenofobia y deportaciones #LaRevuelta https://t.co/jvxPAv5wMO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

De repente, el entrevistador tenía que justificar su propia posición, cediendo el control del marco conversacional.

A esto se sumó el uso del humor. Al bromear en el terreno natural de su rival, el invitado rompió las expectativas de la audiencia, proyectando flexibilidad y desarmando la tensión.

La estrategia incluyó también una concesión clave, reconocer un error pasado de su formación política.

Lejos de mostrar debilidad, esta acción activa el efecto pratfall, humanizando a la figura pública y disparando su credibilidad al rebajar las defensas de su interlocutor.

Santiago Abascal, en 'La Revuelta'. RTVE

Además, conectó emocionalmente con la audiencia al utilizar la crisis de la vivienda, tocando una necesidad básica que genera profunda frustración entre los jóvenes.

El público también jugó a su favor. La entrada triunfal del político entre ovaciones activó el principio de prueba social.

Los aplausos funcionaron como una señal inconsciente de autoridad y validación para el espectador que seguía el programa desde su casa.

El desenlace terminó por sentenciar la contienda. Aplicando la "regla del pico y el final", el invitado cerró la entrevista con una intervención distendida, deseando suerte al humorista y consolidando su victoria mediática.

Broncano terminó sucumbiendo en un duelo donde la gestión emocional demostró ser un arma mucho más letal que cualquier argumento político.