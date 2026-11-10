Lali, 104 años: "Como poco, pero marisco mucho. Me tomo siempre mi cervecita diaria y hago ejercicio"

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LO ESENCIAL Las claves Lali, una sevillana de 104 años, sorprende por su vitalidad atribuyendo su longevidad al ejercicio diario, el consumo de marisco y una cerveza cotidiana. Durante su entrevista en Canal Sur, la centenaria mostró su agilidad física y compartió recuerdos de sus dos matrimonios y su pasión por viajar. La ciencia respalda su hábito de hacer ejercicio adaptado y comer marisco por sus nutrientes, aunque la OMS advierte de que el consumo diario de cerveza no es una recomendación saludable.

Llegar a los 100 años es un acontecimiento extraordinario, pero cumplir 104 y conservar la energía para seguir disfrutando de la vida resulta todavía más llamativo. Es el caso de Lali, una sevillana que ha sorprendido por su vitalidad y su particular manera de entender la longevidad.

Aunque muchas personas buscan el secreto para vivir más años en dietas estrictas o rutinas complicadas, esta mujer asegura que sus costumbres son bastante sencillas. Entre ellas destacan su afición al marisco, una cerveza diaria y el ejercicio físico, que continúa formando parte de su vida.

Su historia se dio a conocer en el programa Hoy en día, de Canal Sur, donde Toñi Moreno conversó con ella después de su cumpleaños. Durante la entrevista, Lali compartió algunos detalles de su alimentación, sus aficiones y las experiencias que ha acumulado durante más de un siglo.

El secreto para llegar a 100

El pasado 19 de marzo, Lali celebró su 104 cumpleaños. Apenas cuatro días después, Canal Sur publicó su historia, destacando la vitalidad con la que esta sevillana afronta una edad que muy pocas personas llegan a alcanzar.

Durante su intervención en el programa Hoy en día, Toñi Moreno quiso conocer qué costumbres habían acompañado a Lali durante tantos años y cómo conseguía mantenerse tan activa.

Su respuesta sorprendió especialmente por sus preferencias alimentarias. La centenaria reconoció que le gusta mucho el marisco y que acostumbra a tomar una cerveza todos los días, dos hábitos que forman parte de su rutina cotidiana.

Sin embargo, la alimentación no fue lo único que llamó la atención. Lali también explicó que continúa haciendo ejercicio, algo que demostró delante de las cámaras levantando las piernas con una agilidad poco habitual a su edad.

Lali tiene 104 años. ¡104 AÑOS! Y sale a pasear a diario, hace ejercicio y hasta se toma su cervecita a mediodía ✨ 🎙 @Martagonzalezzr https://t.co/CmD95aulbP — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) March 19, 2026

La presentadora también descubrió que había sido una gran viajera. De hecho, Lali recordó con humor que «cogía aviones como si fueran taxis», una expresión que refleja lo mucho que disfrutaba descubriendo nuevos lugares.

Su vida sentimental tampoco quedó fuera de la conversación. La sevillana contó que se había casado dos veces, aunque reconoció que solamente había estado enamorada en una ocasión.

Eso sí, no quiso desvelar todos los detalles de su vida. Después de compartir algunas anécdotas, prefirió reservarse otros recuerdos, demostrando que todavía conserva su sentido del humor y su carácter.

Qué dice la ciencia

Aunque la historia de Lali resulta llamativa, no existe una fórmula única que permita alcanzar los 100 años. La longevidad depende de numerosos factores, entre ellos la genética, la alimentación, la actividad física y las condiciones de vida.

Uno de los aspectos de su rutina que cuenta con mayor respaldo científico es el movimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que mantenerse físicamente activo durante la vejez ayuda a conservar la movilidad y reducir el riesgo de caídas.

Para las personas mayores de 65 años, el organismo recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, además de ejercicios de fuerza y equilibrio adaptados a sus capacidades.

No obstante, esto no significa que una persona centenaria deba realizar entrenamientos exigentes. Caminar, levantarse de una silla o realizar movimientos suaves pueden contribuir a mantener la autonomía, siempre que las actividades se adapten a su condición física.

La alimentación también desempeña un papel importante. El marisco, uno de los alimentos favoritos de Lali, puede aportar proteínas de buena calidad, vitamina B12 y minerales como zinc, hierro o selenio, dependiendo de la especie.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda incluir pescado y marisco dentro de una alimentación variada, aunque también destaca la importancia de consumir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

La cerveza merece una consideración diferente. Aunque Lali asegura que forma parte de su día a día, no existen pruebas científicas de que beber cerveza diariamente favorezca la longevidad.

De hecho, la OMS advierte de que ninguna cantidad de alcohol está completamente libre de riesgos y recuerda su relación con diferentes enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer.

Por tanto, la costumbre de Lali debe entenderse como una anécdota personal y no como una recomendación de salud que pueda extrapolarse al resto de la población.

Su historia, en cualquier caso, ofrece una imagen poco habitual de la vejez. A sus 104 años, esta sevillana continúa disfrutando de sus costumbres, recordando sus viajes y demostrando que la edad no tiene por qué impedir mantener el interés por la vida cotidiana.