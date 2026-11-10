Los expertos en nutrición lo confirman: el desayuno más rico no lleva huevos revueltos, sino tofu con ajo

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LO ESENCIAL Las claves El tofu firme desmenuzado con ajo y especias como la cúrcuma constituye una alternativa saludable al clásico desayuno de huevos revueltos, logrando una textura muy similar. Expertos e instituciones como la Escuela de Salud Pública de Harvard respaldan el tofu por su aporte de proteínas vegetales de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales. La receta incluye tofu firme, ajo, aceite de oliva, tomates cherry y especias, aportando alrededor de 15 gramos de proteína por ración y preparándose en solo unos minutos. Aumentar el consumo de productos de soja como el tofu se asocia con un menor riesgo cardiovascular y ayuda a incorporar más vegetales a la dieta diaria.

Los huevos revueltos son uno de los grandes protagonistas del desayuno. Se preparan en pocos minutos, combinan con numerosos ingredientes y permiten comenzar el día con un plato sabroso. Sin embargo, existe una alternativa que utiliza tofu y ajo para conseguir una textura similar.

Aunque muchas personas todavía relacionan el tofu con recetas vegetarianas complicadas, este alimento puede cocinarse prácticamente igual que unos huevos revueltos. Solo necesita una sartén, algunas especias y unos minutos para convertirse en una preparación apetecible.

Los especialistas en nutrición destacan que el tofu es una fuente interesante de proteínas vegetales y puede incorporarse a la primera comida del día. Combinado con ajo, aceite de oliva y verduras, permite preparar un desayuno diferente sin recurrir siempre a los huevos.

El desayuno con tofu y ajo

La Escuela de Salud Pública de Harvard destaca las propiedades nutricionales del tofu, un alimento elaborado a partir de soja que contiene proteínas de buena calidad y otros nutrientes importantes.

Andrea Glenn, dietista e investigadora de Harvard y profesora de la Universidad de Nueva York, explica que la soja es una de las fuentes de proteínas vegetales más versátiles, precisamente por las numerosas formas en las que puede prepararse.

Una de ellas consiste en elaborar un revuelto similar al de huevos. La publicación gastronómica Good Food propone una receta que combina tofu firme, ajo, cúrcuma, comino, pimentón y tomates cherry.

El resultado recuerda visualmente a unos huevos revueltos, pero presenta un sabor diferente gracias a las especias. Además, puede acompañarse de pan integral o utilizarse como relleno de una tostada.

La propuesta también aparece entre las recomendaciones culinarias de la American Diabetes Association, que incluye un desayuno mediterráneo elaborado con tofu desmenuzado, ajo en polvo y cúrcuma.

La organización explica que esta combinación permite incorporar verduras y cereales integrales al desayuno. El ajo aporta un toque aromático, mientras que la cúrcuma proporciona el característico color amarillo.

Pero uno de los aspectos más interesantes está en la textura. Cuando el tofu firme se desmenuza con un tenedor y se cocina brevemente en una sartén, adquiere una consistencia granulada parecida a la de los huevos.

Puede ser una alternativa

El tofu se obtiene a partir de la leche de soja, que se coagula y posteriormente se prensa para conseguir diferentes consistencias. Dependiendo de su elaboración, puede encontrarse en variedades sedosas, firmes o extrafirmes.

Una de sus principales características es su contenido en proteínas que aportan todos los aminoácidos esenciales, algo que lo diferencia de numerosas fuentes vegetales.

Según Harvard, una ración de unos 85 gramos de tofu blando puede aportar aproximadamente ocho gramos de proteínas, aunque la cantidad varía considerablemente según el tipo y el fabricante.

Además, contiene grasas predominantemente insaturadas y puede aportar calcio en cantidades importantes cuando se utilizan determinadas sales de este mineral durante su elaboración.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2023, que reunió 29 estudios, encontró una asociación entre un mayor consumo de soja y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, los investigadores analizaron principalmente datos observacionales. Por tanto, estos resultados no demuestran que desayunar tofu prevenga enfermedades, ni que resulte necesariamente mejor que consumir huevos.

De hecho, los huevos también son alimentos nutritivos que aportan proteínas, vitamina B12 y colina. La ventaja del tofu está en ofrecer otra posibilidad para variar la alimentación.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda aumentar la presencia de alimentos vegetales en la dieta, especialmente legumbres, hortalizas y cereales integrales. El tofu encaja dentro de esta orientación.

Tofu revuelto con ajo

Para preparar dos raciones se necesitan 280 gramos de tofu firme, un diente de ajo, una cucharada de aceite de oliva, 100 gramos de tomates cherry y una pizca de cúrcuma, comino y pimentón.

El primer paso consiste en escurrir el tofu y desmenuzarlo con un tenedor. No es necesario triturarlo completamente, ya que los pequeños trozos permiten conseguir una textura parecida a la del huevo revuelto.

Después, se calienta el aceite en una sartén y se añade el ajo picado. Conviene cocinarlo brevemente, sin dejar que se queme, antes de incorporar las especias y el tofu.

La mezcla se saltea durante unos tres minutos, removiendo suavemente para que los ingredientes se integren. Finalmente, se añaden los tomates cherry cortados y se cocinan unos minutos más.

El secreto está en utilizar tofu firme y controlar la humedad, evitando que quede demasiado acuoso. También puede añadirse perejil, espinacas o champiñones para dar más variedad al plato.

La receta de Good Food aporta aproximadamente 15 gramos de proteínas por ración, según sus cálculos originales, aunque los valores dependerán de los ingredientes utilizados.

En definitiva, no hace falta renunciar a los huevos para descubrir nuevos desayunos. El tofu con ajo ofrece una alternativa sencilla, con ingredientes fáciles de encontrar y una preparación que apenas exige experiencia en la cocina.