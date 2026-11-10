Los expertos en nutrición coinciden: las lentejas más ricas no llevan chorizo, sino setas, puerro y tomillo

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LO ESENCIAL Las claves Expertos y la AESAN aconsejan reducir las carnes procesadas y potenciar el consumo de legumbres al menos cuatro veces por semana. Las setas aportan umami al guiso de lentejas, logrando un sabor intenso sin necesidad de recurrir al chorizo o la panceta. El puerro, la zanahoria, el pimentón de la Vera ahumado y el tomillo complementan el sofrito aportando dulzor y aroma tradicional. Sustituir el embutido por verduras y setas permite reducir el aporte de sal y grasas saturadas, obteniendo una receta más ligera y nutritiva.

Las lentejas con chorizo son uno de los platos más tradicionales de la cocina española. Su sabor intenso y la combinación de legumbres con embutidos las han convertido en una receta habitual durante los meses fríos. Sin embargo, existen otras maneras de conseguir unas lentejas espectaculares sin utilizar carne.

Una de las alternativas más interesantes consiste en añadir setas, puerro y tomillo. Estos ingredientes permiten preparar un guiso aromático, con una textura agradable y un sabor que recuerda al otoño, sin necesidad de recurrir al chorizo o la panceta.

La propuesta encaja con las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que aconseja aumentar el consumo de legumbres y reducir las carnes procesadas. Además, demuestra que el secreto de unas buenas lentejas puede estar en el sofrito.

Unas lentejas más sabrosas

Cuando preparamos lentejas, uno de los errores más habituales consiste en confiar todo el sabor al embutido. Aunque el chorizo aporta grasa, pimentón y un aroma característico, estos elementos pueden conseguirse mediante otras combinaciones.

Las setas son uno de los ingredientes más interesantes. Su contenido en glutamato, un compuesto presente de manera natural en numerosos alimentos, contribuye a proporcionar ese sabor intenso conocido como umami.

Este gusto también está presente en productos como el tomate, determinados quesos y los caldos. Cuando se combina con otros ingredientes, ayuda a crear preparaciones con mayor profundidad de sabor.

Por eso, dorar las setas antes de incorporarlas al guiso puede marcar una diferencia. El calor favorece las reacciones responsables del desarrollo de aromas tostados, mientras que una cocción adecuada permite concentrar parte de su sabor.

El puerro cumple una función diferente. Al cocinarse lentamente con aceite de oliva, adquiere una textura suave y aporta un dulzor que equilibra los sabores más intensos de las setas.

A esta combinación puede añadirse zanahoria, ajo y una pequeña cantidad de pimentón de la Vera. Este último ingrediente permite recuperar parte del carácter tradicional de las lentejas con chorizo, especialmente si se utiliza su variedad ahumada.

El toque final lo pone el tomillo, una hierba aromática mediterránea que combina especialmente bien con las legumbres, los hongos y los guisos de verduras.

Conviene incorporarlo en pequeñas cantidades para evitar que domine el conjunto. Si se utiliza fresco, puede añadirse durante los últimos minutos de cocción para conservar mejor su aroma.

Recomiendan comer más lentejas

Las lentejas destacan por su contenido en proteínas vegetales, fibra e hidratos de carbono complejos. También aportan minerales como hierro, zinc y potasio, aunque su composición depende de la variedad y la preparación.

La AESAN recomienda consumir al menos cuatro raciones semanales de legumbres, aumentando progresivamente su presencia en la alimentación cotidiana.

El organismo considera que estos alimentos pueden ayudar a sustituir parte de las proteínas de origen animal, especialmente cuando se utilizan en preparaciones que tradicionalmente incluyen carne roja o procesada.

Además, las lentejas contienen fibra soluble e insoluble, componentes que contribuyen al funcionamiento intestinal y forman parte de una alimentación equilibrada.

Eso no significa que añadir chorizo ocasionalmente convierta el plato en una mala elección. Sin embargo, prescindir del embutido permite reducir la cantidad de sal y grasas saturadas que aportaría a la receta.

Las setas y las verduras también enriquecen la preparación con otros nutrientes. Eso sí, no sustituyen por completo las características nutricionales de la carne, por lo que conviene mantener una alimentación variada.

Con setas, puerro y tomillo

Para elaborar esta receta para dos o tres personas pueden utilizarse 300 gramos de lentejas cocidas, 200 gramos de setas, un puerro, una zanahoria, un diente de ajo y 250 mililitros de caldo vegetal.

También se necesita una cucharada de aceite de oliva virgen extra, media cucharadita de pimentón y una pequeña cantidad de tomillo fresco.

Primero, se corta el puerro y la zanahoria en trozos pequeños. Después, se cocinan a fuego medio con el aceite hasta que comiencen a ablandarse, incorporando el ajo picado durante los últimos minutos.

En otra sartén, se doran las setas sin amontonarlas demasiado. Así se facilita la evaporación del agua y se consigue un sabor más intenso que si se añaden directamente al caldo.

A continuación, se mezclan con el sofrito, se incorpora el pimentón fuera del fuego para evitar que se queme y se añaden las lentejas escurridas y el caldo vegetal.

Basta con dejar que la preparación hierva suavemente durante unos diez o quince minutos. Finalmente, se incorpora el tomillo y se ajusta la cantidad de líquido según la textura deseada.

El resultado es un plato de cuchara con el sabor de las setas, la suavidad del puerro y el aroma del tomillo. Una forma sencilla de disfrutar de unas lentejas diferentes sin necesidad de añadir chorizo.