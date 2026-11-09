Los nutricionistas coinciden: los huevos más ricos para cenar no son fritos, sino cocidos y rellenos con camarones

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Belén Serena propone en TikTok preparar huevos cocidos rellenos con sus propias yemas y camarones o atún en conserva. La receta se presenta como una opción de cena ligera, fácil y saludable que aporta proteínas de calidad sin necesidad de recurrir a las frituras. El huevo es un alimento rico en proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas, minerales, colina y antioxidantes beneﬁciosos para la salud ocular. Expertos en nutrición destacan el alto poder saciante del huevo, convirtiéndolo en un aliado clave para evitar el picoteo en dietas de adelgazamiento.

Los huevos son uno de esos alimentos que nunca faltan en la cocina y que permiten preparar platos nutritivos sin demasiadas complicaciones. También pueden convertirse en una cena ligera y sabrosa si se eligen bien los ingredientes y la forma de cocinarlos.

La nutricionista Belén Serena ha compartido en su perfil de TikTok una receta de huevos rellenos que propone una alternativa a las elaboraciones tradicionales. Apuesta por cocerlos y acompañarlos de camarones.

La preparación comienza cociendo los huevos y partiéndolos después por la mitad para retirar las yemas. Estas se colocan en un recipiente y se mezclan con los camarones, aunque Serena también contempla utilizar atún en conserva como alternativa.

Una vez conseguida una mezcla homogénea, solamente hay que repartirla entre las mitades de las claras cocidas. El plato se completa con unos canónigos, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y pimienta.

El resultado es una receta sencilla que permite incorporar proteínas de calidad a la última comida del día. Además, prescinde de la fritura y aprovecha las propiedades nutricionales de dos ingredientes habituales en nuestra alimentación.

Composición de los huevos

Más allá de esta receta, el huevo destaca por su composición nutricional. Aporta una cantidad importante de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, con un contenido calórico relativamente reducido.

Según el Instituto Español de Estudios del Huevo, sus proteínas son de gran calidad porque presentan una composición muy similar a la que necesita nuestro organismo. Por eso resultan especialmente interesantes durante todas las etapas de la vida.

Estos nutrientes contribuyen al mantenimiento de los tejidos musculares y óseos, además de favorecer el crecimiento durante la infancia y la adolescencia. También son importantes para conservar la masa muscular durante la edad adulta.

El huevo contiene asimismo aminoácidos esenciales, que el organismo no puede producir por sí mismo, y ácido oleico monoinsaturado, una grasa también presente en el aceite de oliva y relacionada con la salud cardiovascular.

A su composición se suma la colina, necesaria para diferentes funciones del organismo, así como vitaminas y minerales como el fósforo y el potasio. También contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes que se acumulan en los ojos y contribuyen a protegerlos.

Su contenido proteico también explica que sea un alimento especialmente saciante. La doctora en Alimentación y profesora de la Universidad de Barcelona Laura Arranz ha destacado su utilidad para controlar el apetito.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, la especialista señaló que incluirlos en el desayuno puede ayudar a mantener la sensación de saciedad hasta la comida. "En el caso de las personas que están haciendo dieta viene muy bien porque se evita el picoteo entre horas", explicó.

La Fundación Española del Corazón también los contempla como parte de las dietas de adelgazamiento y recomienda priorizar preparaciones como los huevos cocidos o pasados por agua.

En cuanto a su composición, 100 gramos de huevo aportan aproximadamente 155 kilocalorías, 12,56 gramos de proteínas y 9,51 gramos de grasas. También contienen 225 miligramos de colina y 198 miligramos de fósforo.