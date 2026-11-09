Los meteorólogos avisan: el calor extremo dejará más de 50 días al año con temperaturas superiores a los 42 ºC

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los meteorólogos advierten que el cambio climático provocará veranos sofocantes con más de 50 días al año registrando temperaturas superiores a los 42 ºC. El impacto será especialmente grave en la cuenca del Mediterráneo y el sur de la península ibérica debido al riesgo de desertificación y aire cálido de África. El fenómeno alargará los veranos hacia la primavera y el otoño, duplicando los 22 días medios actuales de ola de calor anuales. Los expertos alertan sobre graves riesgos para la salud pública, además de un incremento en los incendios forestales y daños irreversibles en ecosistemas.

Según las últimas estimaciones de los meteorólogos y expertos, próximamente se pueden llegar a registrar hasta 50 días de calor extremo al año con temperaturas que superen los 42 ºC, creando así veranos que sean realmente sofocantes.

El alarmante pronóstico responde a la aceleración del cambio climático y al aumento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero: lo que antes se consideraban olas de calor excepcionales pasará a convertirse en una realidad recurrente y prolongada que redefinirá el clima en regiones vulnerables.

El mismo Francisco Cacho, meteorólogo de LaSexta, advertía hace unos meses que ahora la media es tener 22 días de ola de calor al año, llegando tranquilamente a los 40°C, y los estudios de la AEMET adelantan a su vez que en los próximos años la situación será muy diferente.

El impacto geográfico de este fenómeno se concentrará con mayor severidad en zonas más favorables a la desertificación y las altas presiones, como la cuenca del Mediterráneo y el sur de la península ibérica.

Un cambio importante

En estos territorios, la persistencia de masas de aire cálido provenientes del continente africano, combinada con la progresiva pérdida de humedad del suelo, cronificará las temperaturas extremas.

En líneas generales, y siguiendo el mismo hilo, las proyecciones indican que los veranos no solo serán más intensos, sino que se extenderán durante más tiempo, como ya hemos comentado anteriormente, afectando a otras estaciones como pueden ser la primavera y el otoño.

Será, guste más o menos, una nueva normalidad y realidad térmica a la que habrá que acostumbrarse. Ya se advirtió durante el verano pasado: "Es posible que estos episodios de calor extremo sean los más leves del resto de nuestras vidas", afirmaba Alejandro Sáez a través de France 24.

Los expertos están realmente avisando de la situación porque se trata de un cambio que afecta, también, a la salud pública de los ciudadanos. Exponerse de manera continuada a registros que superen esos 42°C de manera recurrente multiplica el riesgo de golpes de calor, agrava patologías cardiovasculares y eleva índices de mortalidad.

Y la naturaleza, por su parte, también sufrirá con este temporal, porque habrá más riesgos de incendios graves y eso, por consiguiente, puede suponer un serio problema para la flora y la fauna del país, alterando ecosistemas y haciendo que animales y vegetación se vean desplazadas debido al clima.

Ahora está por ver, realmente, cómo va a evolucionar este escenario y cuándo tardaremos en vivir veranos como los que plantean ya los expertos, pero no será dentro de tantos años como pensamos.