Lara Ferreiro, psicóloga: "El gran riesgo para Broncano es usar el humor como escudo ante Abascal para evitar preguntas incómodas"

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LO ESENCIAL Las claves David Broncano entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta' en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. La psicóloga Lara Ferreiro advierte del riesgo de que el presentador use el humor y la ironía como un escudo para evitar preguntas incómodas o temas complejos. El análisis señala el reto de Broncano para gestionar la disonancia cognitiva entre su faceta de humorista y su labor en la televisión pública. El encuentro pondrá a prueba la flexibilidad psicológica del presentador y la capacidad de ambos para dialogar ante un público polarizado.

David Broncano afronta este lunes 9 de noviembre una de las entrevistas más inesperadas de La Revuelta. El presentador recibirá a Santiago Abascal, líder de Vox, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un encuentro marcado por las diferencias ideológicas y la enorme expectación que ha despertado.

No será una conversación habitual. Acostumbrado a recibir actores, músicos y deportistas, Broncano tendrá enfrente a un dirigente político cuyo discurso y manera de comunicarse contrastan con el humor, la improvisación y la ironía que caracterizan al programa de Televisión Española.

La cita también supone una oportunidad para Abascal, que podrá dirigirse a una audiencia más amplia y diferente de la que habitualmente sigue sus intervenciones políticas. Sin embargo, el mayor desafío psicológico podría encontrarse al otro lado de la mesa, en la capacidad del presentador para gestionar una conversación especialmente delicada.

Así lo plantea Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, que ha analizado las tensiones emocionales que pueden surgir cuando dos personajes públicos con estilos comunicativos tan diferentes coinciden en televisión.

Para Ferreiro, la principal dificultad de Broncano estará en encontrar el equilibrio entre su identidad como humorista y las exigencias de una entrevista política. Una broma puede aliviar la tensión, pero también servir para esquivar asuntos que requieren una respuesta más elaborada.

La especialista considera que recurrir constantemente a la ironía podría transmitir una imagen de superficialidad. Por el contrario, adoptar una actitud excesivamente confrontativa podría hacer que algunos espectadores dejasen de verlo como entrevistador para interpretarlo como un adversario político.

Esta situación está relacionada con un concepto conocido como flexibilidad psicológica, que describe la capacidad de adaptar el comportamiento a las circunstancias sin abandonar los propios valores. En este caso, significaría saber cuándo bromear, cuándo escuchar y cuándo insistir en una pregunta.

El riesgo psicológico

El humor ha sido una de las grandes fortalezas profesionales de Broncano. Su manera de improvisar, interrumpir las conversaciones con comentarios inesperados y restar solemnidad a los invitados ha contribuido a convertir La Revuelta en uno de los formatos más reconocibles de la televisión española.

Sin embargo, esas mismas características pueden convertirse en una dificultad cuando el entrevistado es un dirigente político. Ferreiro recuerda que una conversación de estas características exige escuchar, repreguntar y abordar cuestiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos.

La psicóloga considera que el verdadero riesgo no reside en las diferencias ideológicas entre ambos protagonistas, sino en permitir que esas diferencias condicionen la calidad de la entrevista. El presentador tendrá que formular preguntas difíciles sin recurrir a la descalificación y escuchar respuestas que quizá no comparta.

Aquí aparece otro fenómeno psicológico: la disonancia cognitiva. Este concepto describe la tensión que puede surgir cuando una persona debe compatibilizar creencias, comportamientos o responsabilidades que entran en conflicto.

🇪🇸🗳️Tercera entrevista a los candidatos a la presidencia del Gobierno. https://t.co/b1syqadK5n — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

En el caso de Broncano, Ferreiro identifica dos papeles que tendrá que combinar. Por una parte, es un humorista con una personalidad televisiva muy definida. Por otra, presenta un programa de televisión pública que recibe a candidatos de diferentes formaciones políticas.

A esta dificultad se añade la presión de los espectadores. Una parte de su audiencia puede esperar una entrevista especialmente crítica con Abascal, mientras que otra podría reclamar que reciba un trato semejante al ofrecido a otros invitados políticos.

Santiago Abascal, en el acto de Vox en Teruel. Efe

Intentar satisfacer ambas expectativas puede resultar imposible. La especialista relaciona esta situación con la búsqueda de aprobación externa, que, cuando se vuelve excesiva, puede favorecer la autoexigencia y la pérdida de naturalidad.

También introduce el concepto de hipervigilancia social, una atención intensa a las posibles señales de crítica o desaprobación. En un programa donde cualquier intervención puede acabar convertida en un vídeo viral, esa presión puede alterar la espontaneidad del presentador.

La paradoja es que cuanto más intente controlar la impresión que produce, más difícil podría resultarle conservar precisamente aquello que le ha permitido conectar con su público: la naturalidad.

El encuentro también estará condicionado por las diferencias entre ambos estilos comunicativos. Mientras Broncano suele recurrir al humor absurdo y a las preguntas inesperadas, Abascal ha construido su imagen pública alrededor de mensajes directos, afirmaciones contundentes y una defensa reconocible de sus posiciones políticas.

Ferreiro relaciona este contraste con la regulación emocional interpersonal, un proceso por el que la conducta de una persona influye en las emociones y respuestas de otra. Una interrupción, una broma o un silencio prolongado pueden cambiar el ambiente de una conversación.

La forma de reaccionar ante esos momentos tendrá importancia, aunque la psicóloga recuerda que los gestos deben interpretarse en su contexto. Una sonrisa no demuestra necesariamente incomodidad, del mismo modo que mantener una expresión seria no significa mostrar hostilidad.

Pero el interés psicológico del encuentro no termina en sus protagonistas. También alcanza a quienes lo seguirán desde casa, especialmente en un contexto de creciente polarización política.

La especialista explica que el sesgo de confirmación puede provocar que dos espectadores observen exactamente la misma conversación y lleguen a conclusiones opuestas. Quienes simpatizan con Abascal podrían interpretar determinadas respuestas como muestras de firmeza, mientras que sus detractores podrían percibirlas como confrontaciones.

Algo parecido puede suceder con Broncano. Una pregunta incómoda podría ser considerada una muestra de rigor por unos espectadores y una provocación innecesaria por otros.

Ferreiro también señala el papel de las relaciones parasociales, los vínculos emocionales que las personas establecen con figuras mediáticas a las que no conocen personalmente. Estos vínculos ayudan a comprender por qué una decisión televisiva puede despertar sentimientos de orgullo, decepción o rechazo entre los seguidores de un presentador.

En este escenario, la entrevista pondrá a prueba la capacidad de Broncano para conservar su personalidad sin permitir que el espectáculo sustituya al contenido. Para la psicóloga, la responsabilidad de un comunicador consiste precisamente en separar sus posibles simpatías personales de la exigencia profesional.

La conclusión de Ferreiro va más allá del humor o de las diferencias políticas. Escuchar a alguien no significa compartir sus ideas, del mismo modo que hacer preguntas críticas no debería confundirse con mostrar hostilidad.

Abascal tendrá la oportunidad de explicar sus posiciones ante un público diferente. Broncano, por su parte, deberá demostrar que su capacidad para improvisar también puede convivir con la escucha y las preguntas difíciles.

Al final, el verdadero examen no consistirá en descubrir quién consigue imponer su estilo, sino en comprobar si dos formas tan distintas de comunicarse pueden compartir una conversación sin que los prejuicios, las bromas o la confrontación acaben desplazando a las ideas.