Los expertos en nutrición recomiendan: "Los espaguetis con tomate más sabrosos no llevan queso rallado, sino una burrata"

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LO ESENCIAL Las claves La dietista Sara Bassi propone sustituir la salsa tradicional de los espaguetis por una crema elaborada a base de tomates cherry cocinados y triturados junto con una burrata. El toque aromático del plato consiste en mezclar queso parmesano rallado con albahaca fresca para añadirlo al final de la receta como si fuera un pesto. Los expertos en nutrición aconsejan consumir preferentemente pasta integral entre dos y tres veces por semana por su mayor aporte de fibra y su efecto saciante. Cocinar la pasta 'al dente' o dejarla enfriar en la nevera ayuda a reducir su índice glucémico y evitar picos altos de glucosa en sangre.

La cocina italiana demuestra que no hacen falta demasiados ingredientes para transformar un plato tradicional en una receta diferente. A veces, basta con cambiar una salsa para conseguir un resultado sorprendente.

Es lo que propone Sara Bassi, una dietista italiana afincada en España que comparte en TikTok diferentes consejos para mejorar los platos de pasta. En esta ocasión, ha preparado unos espaguetis con tomate cherry, burrata y albahaca.

La receta forma parte de su serie de vídeos Dale una vuelta a tu pasta, en la que enseña alternativas para disfrutar de este alimento con combinaciones originales. Su propuesta sustituye la habitual salsa de tomate por una elaboración mucho más cremosa.

Para empezar, Sara corta los tomates cherry por la mitad y los cocina en una sartén con aceite de oliva y una pizca de sal. El objetivo es conseguir que queden bien tiernos antes de triturarlos.

Mientras tanto, pone a cocer los espaguetis y prepara otro de los ingredientes que dará personalidad al plato. Para ello, ralla queso parmesano junto con unas hojas de albahaca fresca, consiguiendo una mezcla aromática.

Pasta resultona

El siguiente paso consiste en triturar los tomates cocinados junto con una burrata hasta obtener una salsa homogénea y cremosa. Esta combinación aporta una textura diferente a la tradicional preparación de tomate.

Después, incorpora la salsa a la sartén con la pasta y añade un poco del agua utilizada durante la cocción. Mezcla todos los ingredientes para que los espaguetis queden bien impregnados.

Como toque final, espolvorea por encima el queso parmesano mezclado con albahaca, una preparación que recuerda a un pesto. Así consigue un plato sencillo, vistoso y con ingredientes habituales de la gastronomía italiana.

"Y listo, un plato fácil, resultón y delicioso", resume la dietista al terminar su elaboración. Una alternativa para quienes buscan darle una vuelta a los clásicos espaguetis con tomate sin complicarse demasiado en la cocina.

Aunque Italia sea su principal referente gastronómico, la pasta también ocupa un lugar destacado en las mesas españolas. Este alimento aporta hidratos de carbono y puede formar parte perfectamente de una alimentación equilibrada.

De hecho, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), resulta recomendable consumir pasta integral entre dos y tres veces por semana. Su contenido en fibra, vitaminas y minerales supera al de las variedades refinadas.

Los alimentos elaborados con harinas de grano entero también aportan otros componentes beneficiosos y resultan más saciantes. Por eso, priorizarlos puede ayudar a controlar el apetito dentro de una alimentación orientada a perder peso.

Otra recomendación importante consiste en cocinar la pasta al dente, especialmente cuando se eligen variedades refinadas. El médico Lluis Serra explica que la cocción modifica su índice glucémico y, por tanto, su efecto sobre la glucemia.

Según este especialista en Medicina Preventiva, "la pasta muy cocinada aumenta la glucemia el doble que la pasta cocinada al dente". Esta recomendación también resulta válida cuando se utiliza pasta integral.

Además, dejarla enfriar después de cocinarla y conservarla en la nevera para consumirla posteriormente puede reducir todavía más su índice glucémico. Una opción interesante es incorporarla a ensaladas frías.

La composición del plato también importa. Lo recomendable es acompañar la pasta con vegetales y hortalizas, además de incorporar proteínas de calidad procedentes de alimentos como el huevo, el pescado azul o las carnes blancas.

El conocido plato saludable de Harvard propone distribuir las cantidades de esta manera: un 50% de verduras, un 25% de proteínas y otro 25% de hidratos de carbono.

Por último, conviene adaptar las raciones al gasto energético y a la actividad física de cada persona. La pasta no tiene por qué desaparecer de la dieta, siempre que se prepare adecuadamente y se mantenga una alimentación equilibrada.