Roberto Brasero, meteorólogo: "España afronta una bajada de hasta 8 ºC y nevadas desde los 1.400 metros"

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LO ESENCIAL Las claves España experimenta un descenso térmico de hasta 8 ºC en el norte peninsular, registrando la madrugada más fría del otoño con mínimas bajo cero como los -8,3 ºC en el puerto del Pico. Las primeras nevadas de la temporada han hecho acto de presencia en zonas de montaña como los Pirineos, el Sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica a partir de los 1.400 metros. El área mediterránea sufre lluvias intensas e inestabilidad, con avisos naranjas en zonas de Murcia y Almería por acumulación de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. A partir del fin de semana suben las temperaturas y remiten las heladas, aunque la entrada de borrascas atlánticas traerá precipitaciones abundantes al oeste peninsular y Canarias.

Después de varios días con temperaturas inusualmente elevadas para estas fechas, noviembre ha traído un cambio importante en España. El ambiente templado de finales de octubre ha dado paso a una bajada de los termómetros, heladas y las primeras nevadas en las montañas.

El descenso ha sido especialmente notable en la mitad norte peninsular, donde algunas ciudades han registrado hasta ocho grados menos que a comienzos de semana. Mientras tanto, las lluvias han ganado protagonismo en diferentes zonas del Mediterráneo.

Así lo ha explicado Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, quien anunció la llegada de este episodio de frío a comienzos de noviembre. Una situación que ha permitido recuperar temperaturas más propias del otoño después de varias jornadas excepcionalmente suaves.

Una bajada de hasta 8 ºC

En su previsión publicada el 2 de noviembre, Brasero adelantó que España experimentaría un descenso generalizado de las temperaturas durante la jornada del martes 3, especialmente en el norte peninsular.

«Llega el frío», anunció el meteorólogo, quien explicó que las máximas bajarían de forma notable respecto al lunes, con diferencias de hasta ocho grados en algunas zonas.

El cambio también afectaría a las temperaturas mínimas. Según su pronóstico, las primeras horas del martes estarían marcadas por un ambiente más frío y la aparición de heladas en las principales cordilleras del norte.

Además, Brasero advirtió de que las nevadas podrían aparecer desde los 1.400 metros en los puertos de montaña del norte y este peninsular, especialmente en los sistemas montañosos más expuestos a la entrada de aire frío.

La situación continuó evolucionando durante el miércoles 4 de noviembre. El meteorólogo confirmó que los primeros copos ya habían llegado a diferentes enclaves de los Pirineos, el Sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica.

Entre las zonas donde se observó nieve mencionó Alto Campoo, en Cantabria, y el puerto de San Isidro, situado entre Asturias y León. En el Sistema Ibérico, la cota prevista para el miércoles se situaba alrededor de los 1.700 metros.

El frío también se dejó notar en las localidades del interior. Brasero señaló que podían alcanzarse temperaturas mínimas de hasta -6 ºC en Molina de Aragón, Guadalajara, y en la comarca zamorana de Sanabria.

De hecho, el miércoles se convirtió en la madrugada más fría del otoño hasta ese momento. Según los datos de AEMET recogidos por el meteorólogo, el puerto del Pico, en Ávila, registró -8,3 ºC.

También destacaron los -7,6 ºC de Campisábalos, en Guadalajara, y los -7,2 ºC de Fresno de Cantespino, en Segovia. Incluso ciudades como Ávila y Salamanca experimentaron temperaturas bajo cero.

Lluvias en el Mediterráneo

Mientras el norte afrontaba el descenso de las temperaturas, el área mediterránea concentraba buena parte de la inestabilidad. Brasero advirtió de precipitaciones intensas en Cataluña, Baleares y distintas zonas del sureste peninsular.

La situación resultó especialmente relevante durante el miércoles 4 de noviembre, cuando la Región de Murcia y Almería quedaron bajo la amenaza de tormentas y chubascos localmente fuertes.

En algunas zonas se activaron avisos naranjas ante la posibilidad de acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora, una cantidad capaz de provocar problemas puntuales de drenaje e inundaciones.

Las precipitaciones también afectaron a la Comunidad Valenciana, Ceuta, Melilla y otros puntos de Andalucía, aunque con una distribución irregular y diferencias importantes entre unas localidades y otras.

Las temperaturas

Sin embargo, este episodio de frío no se prolongará indefinidamente. En su actualización del 4 de noviembre, Brasero explicó que las heladas perderían intensidad desde el jueves 5, aunque continuarían apareciendo temperaturas negativas en el interior.

«Helará pero menos», resumió el meteorólogo, que también adelantó una recuperación de las máximas en diferentes zonas del este y sur peninsular.

La previsión de AEMET para el jueves apunta igualmente a un ascenso de las temperaturas en las vertientes mediterránea y cantábrica, además de la meseta norte.

Las nevadas quedarán restringidas principalmente a las zonas altas de los Pirineos, con una cota que podría situarse entre los 1.700 y los 1.900 metros en algunos sectores.

Por tanto, la bajada de hasta ocho grados anunciada por Brasero corresponde al episodio del martes 3 de noviembre, y no a un descenso previsto para los próximos días.

La situación volverá a cambiar durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Según la última previsión de Roberto Brasero, las temperaturas comenzarán a recuperarse y las heladas prácticamente desaparecerán.

Sin embargo, la llegada de borrascas atlánticas provocará lluvias intensas en Galicia, Extremadura, Andalucía occidental y Canarias, con precipitaciones que podrían prolongarse hasta el martes 10 de noviembre.

De cara a la semana del 9 al 15 de noviembre, la AEMET anticipa un nuevo escenario meteorológico. Las temperaturas serán superiores a las habituales para estas fechas, especialmente durante las noches, mientras que las borrascas dejarán lluvias en buena parte de España, sobre todo en la mitad occidental.

Esta tendencia podría mantenerse entre el 16 y el 22 de noviembre, aunque con mayor incertidumbre y precipitaciones concentradas principalmente en el noroeste peninsular.

El otoño ha mostrado así sus primeros signos de frío intenso, aunque las temperaturas volverán a recuperarse parcialmente. Una evolución que demuestra cómo noviembre puede alternar jornadas suaves con heladas y nevadas en apenas unos días.