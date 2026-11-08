Los nutricionistas recomiendan: las mejores albóndigas no llevan salsa de curry, sino una de tomate con queso fresco

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LO ESENCIAL Las claves Una receta viral de albóndigas de pollo con queso cottage popularizada por Hailey Bieber se ha convertido en tendencia en redes sociales. La nutricionista Blanca Martín probó la receta tras la petición de una paciente para verificar sus propiedades y sabor antes de incluirla en sus planes de alimentación. Tras testar su elaboración sencilla y buen resultado, la profesional confirmó que la incorporará a las dietas que elabora para sus clientes. La preparación lleva carne picada de pollo, huevo, queso cottage, especias, salsa de tomate y queso parmesano.

Las recetas que triunfan en redes sociales no siempre terminan incorporándose a los menús de los nutricionistas. Sin embargo, algunas consiguen convencer incluso a los profesionales más exigentes después de probarlas.

Es el caso de unas albóndigas de pollo que se han popularizado gracias a Hailey Bieber, modelo estadounidense y esposa del cantante Justin Bieber. Su propuesta combina ingredientes sencillos con una preparación fácil.

La receta llamó especialmente la atención por utilizar queso cottage tanto en la elaboración de las albóndigas como en su acompañamiento. Una alternativa que ha conquistado a numerosos creadores de contenido.

Entre quienes han decidido probarla está Blanca Martín, nutricionista que ha compartido su experiencia a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

La profesional explica que una de sus pacientes le había pedido incorporar estas albóndigas a su próximo plan de alimentación. Sin embargo, antes quiso comprobar personalmente cómo quedaban.

Receta viral

"Una paciente me ha pedido que le ponga en su próximo plan las albóndigas de queso cottage de Hailey Bieber y yo le he dicho que no", comienza explicando en la grabación.

Martín justifica su decisión con una premisa que considera importante: "A mí me gusta primero probar una receta antes de ponerla en cualquiera de mis planes". Por eso, decidió ponerse manos a la obra.

El primer paso consiste en preparar la masa con carne picada de pollo, un huevo, queso cottage y diferentes especias. Después, hay que mezclar bien todos los ingredientes hasta conseguir una textura homogénea.

A continuación, se forman pequeñas albóndigas con la mezcla y se marcan a la plancha. De esta manera, quedan cocinadas y listas para incorporar el acompañamiento que caracteriza esta popular preparación.

La salsa de tomate es la protagonista de la parte final de la receta. Una vez añadida, se incorpora un poco más de queso cottage y parmesano para completar el plato.

El resultado convenció a la nutricionista, que no tardó en compartir sus impresiones con sus seguidores. "Ha sido muy fácil y está muy buena, así que se la pondré", reconoce en el vídeo.

De esta manera, la receta de Hailey Bieber ha conseguido superar la prueba de Martín y entrar en sus propuestas de alimentación. La profesional también invita a sus seguidores a compartir su opinión.

Para reproducir esta preparación en casa se necesitan 500 gramos de carne picada de pollo, un huevo y una tarrina de queso cottage, que se repartirá entre la masa y el acabado.

También hacen falta orégano, albahaca y sal para condimentar la mezcla. Para terminar, se utiliza salsa de tomate y queso parmesano, que aportan el acompañamiento y el toque final.

La modelo estadounidense ya había asegurado que estas albóndigas estaban "para morirse" y que constituían uno de sus platos favoritos para cocinar. Su popularidad demuestra cómo una receta doméstica puede convertirse en tendencia.