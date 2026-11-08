Los nutricionistas recomiendan: "La cena más fácil del otoño no lleva carne, sino una 1 lata de sardinas y otra de garbanzos"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Pablo Ojeda propone una cena rápida de otoño combinando una lata de sardinas y otra de garbanzos en conserva. Las sardinas aportan grasas saludables omega-3, proteínas, calcio y vitamina D, mientras que los garbanzos suman fibra y proteínas vegetales. Esta alternativa permite obtener una comida nutritiva, equilibrada y muy fácil de preparar sin recurrir a la carne ni a productos ultraprocesados. Se aconseja escurrir bien los garbanzos para reducir la sal y priorizar conservas de sardinas de calidad, con un etiquetado sencillo.

Cuando llega el otoño y bajan las temperaturas, apetece una cena reconfortante, pero eso no obliga a encender los fogones ni a recurrir a la carne. Hay alternativas rápidas y sencillas para comer bien sin complicarse demasiado.

El nutricionista Pablo Ojeda propone una combinación sencilla para esos días: una lata de sardinas y un bote de garbanzos. Dos productos habituales en la despensa que, juntos, ofrecen una cena completa y lista en pocos minutos.

La propuesta responde a una idea que el divulgador repite: alimentarse de forma equilibrada no exige pasar horas en la cocina. A menudo, la dificultad está menos en cocinar que en escoger bien los alimentos disponibles en el supermercado.

Las sardinas en conserva destacan por su contenido en ácidos grasos omega-3, relacionados con la salud cardiovascular. También aportan proteínas, calcio y vitaminas D y B12, nutrientes importantes para el mantenimiento de los huesos y el funcionamiento del organismo.

Una combinación de proteínas

Por eso, Ojeda las considera "uno de los alimentos más antiinflamatorios que existen". Conviene, no obstante, revisar el etiquetado y priorizar las conservas sencillas, con poca sal y sin salsas añadidas ni aceites de calidad dudosa cuando sea posible.

El segundo ingrediente son los garbanzos de bote, una legumbre que el nutricionista califica de "infravalorada". Aportan fibra y proteínas vegetales, contribuyen a la saciedad y favorecen el tránsito intestinal, además de ayudar a controlar los niveles de colesterol.

Su preparación apenas requiere esfuerzo: basta con escurrirlos y lavarlos bien bajo el grifo antes de incorporarlos directamente al plato. Este gesto permite retirar parte del líquido de conservación y, en muchos casos, reducir también el exceso de sal.

Con ambos ingredientes se obtiene una combinación de proteínas de origen animal y vegetal, fibra y grasas saludables. Puede servirse fría, a modo de ensalada, o templarse y acompañarse también de verduras, especias o aceite de oliva virgen extra.

La fórmula resulta especialmente práctica cuando falta tiempo o ganas de cocinar. Frente a una cena basada en productos preparados, abrir dos envases y combinarlos permite resolver la comida con ingredientes reconocibles en minutos y un perfil nutricional interesante.

Las sardinas, además, aportan nutrientes que no siempre abundan en las cenas improvisadas. Su omega-3 y su vitamina D complementan el aporte de calcio, mientras que los garbanzos suman hidratos de carbono complejos y fibra, que prolongan la saciedad.

Eso no significa que las conservas deban desplazar a los alimentos frescos ni convertirse en la base de la alimentación. Ojeda recuerda que estas opciones funcionan como recursos para salir del paso, no como sustitutos de una dieta variada.

El nutricionista incluye también entre sus básicos de despensa el atún, la caballa y el salmón en conserva, así como mejillones, berberechos y almejas. Son alternativas que aportan proteínas y minerales, aunque conviene comparar sus etiquetas antes de elegir.

Su consejo es aprovechar estos productos con criterio: comprobar la cantidad de sal, evitar salsas y acompañarlos de vegetales y otros alimentos frescos. Así, una cena de sardinas y garbanzos puede ser rápida, nutritiva y sencilla también en otoño.