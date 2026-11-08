Los nutricionistas coinciden: "Para preparar los mejores espaguetis con carne hay que cocinarlos hasta dos horas"
La pasta integral, el punto al dente y la proporción de verduras son algunas de las claves para disfrutar de este alimento sin descuidar la alimentación.
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La nutricionista Sara Bassi comparte la receta tradicional de ragù de su abuela, cuyo secreto principal radica en cocinar la salsa a fuego lento entre una hora y media y dos horas.
La preparación auténtica requiere una base de apio, cebolla y zanahoria bien picadas, carne picada sellada, vino tinto reducido y tomate triturado, evitando el uso de tomate frito.
Los expertos en nutrición aconsejan consumir pasta integral entre 2 y 3 veces por semana para obtener más fibra, vitaminas y minerales que con la harina refinada.
Cocinar la pasta "al dente" evita que su índice glucémico se duplique respecto a la pasta demasiado cocida, un efecto favorable que también se potencia al enfriarla.
La cocina italiana demuestra que algunos de sus platos más populares necesitan tiempo para alcanzar su mejor versión. Es el caso de la pasta con carne, cuya preparación requiere paciencia.
Aunque estamos acostumbrados a preparar unos espaguetis con tomate y carne picada en pocos minutos, existe una alternativa tradicional que apuesta por una cocción mucho más prolongada: el ragù italiano.
Sara Bassi, nutricionista italiana afincada en España, ha compartido en su perfil de TikTok la receta de tagliatelle al ragù que aprendió de su abuela.
La elaboración comienza con una base de verduras formada por apio, cebolla y zanahoria. Bassi recomienda triturarlas hasta conseguir trozos muy pequeños, antes de incorporarlas a una olla con aceite de oliva.
A continuación, llega el turno de la carne picada, que debe cocinarse hasta quedar bien sellada y adquirir un tono oscuro. Este paso resulta importante para preparar la base del tradicional ragù.
Cocina con paciencia
Después se incorpora un vaso de vino tinto, que debe dejarse cocinar hasta que se haya evaporado el alcohol. Una vez completado este proceso, se añade el tomate triturado.
En este punto, la nutricionista hace una advertencia sobre uno de los ingredientes: "Y, por favor, no tomate frito". La receta tradicional apuesta por tomate triturado, al que se incorpora sal y un vaso de agua.
Sin embargo, el verdadero secreto de esta preparación llega después. Frente a las recetas rápidas que solemos elaborar en casa, Bassi recomienda dejar cocinar la salsa durante bastante tiempo.
"Ahora es algo que se cocine durante una hora y media o dos, sin olvidar de mezclar de vez en cuando", explica. Así se consigue un ragù que estará listo para acompañar la pasta.
Cuando la salsa haya terminado de cocinarse, solo queda incorporar los tagliatelle y añadir un poco del agua utilizada para cocerlos. El resultado es un plato tradicional italiano preparado siguiendo la receta familiar de su abuela.
Más allá de la receta, la pasta puede formar parte de una alimentación equilibrada. Según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), es recomendable consumir variedades integrales entre dos y tres veces por semana.
La razón es que los productos elaborados con harinas de grano entero aportan más fibra, vitaminas, minerales y otros componentes beneficiosos que sus equivalentes refinados.
También importa el punto de cocción. El médico especialista en Medicina Preventiva Lluís Serra ha recomendado cocinar la pasta "al dente", ya que dejarla demasiado blanda aumenta su índice glucémico.
De hecho, la pasta muy cocinada puede elevar la glucemia el doble que aquella preparada al dente. Incluso enfriarla después y consumirla al día siguiente puede contribuir a reducir todavía más este índice.
Otra recomendación consiste en acompañarla de verduras y proteínas de calidad, como pescado azul, huevo cocido o carnes blancas. Además, conviene utilizar aceite de oliva para preparar los ingredientes.
Por último, las cantidades también cuentan. El modelo del plato saludable de Harvard propone que las verduras ocupen la mitad del plato, mientras que las proteínas y los hidratos representen un cuarto cada uno.