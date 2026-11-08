Los expertos en nutrición lo confirman: "Los mejillones más ricos no se sirven sólo con limón, sino con una salsa de queso"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino comparte una alternativa a los mejillones tradicionales cocinándolos al vapor y sirviéndolos con una cremosa salsa de queso gorgonzola. Para la cocción del marisco y la posterior elaboración de la salsa, se emplean ingredientes como ajo, jengibre, cúrcuma, pimienta, laurel, vinagre de manzana y zumo de limón. El plato destaca por sus beneficios nutricionales: los mejillones aportan zinc, la cúrcuma y la pimienta ofrecen propiedades antiinflamatorias, y el queso gorgonzola provee calcio y vitaminas. La receta se presenta como una opción original para sorprender a los invitados en las comidas navideñas o celebraciones especiales.

Los mejillones suelen prepararse de la manera más sencilla: cocidos al vapor y acompañados de unas gotas de limón. Sin embargo, existen alternativas para transformar este marisco en un plato diferente.

La nutricionista Sandra Moñino ha compartido en su perfil de TikTok una receta que apuesta por combinar los mejillones con una salsa de queso gorgonzola. Una propuesta original que incorpora distintos ingredientes.

La elaboración utiliza productos como el ajo, el jengibre, la cúrcuma, la pimienta y el limón para cocinar los moluscos al vapor. Después, el caldo resultante se aprovecha para preparar el acompañamiento.

"Hoy te enseño a preparar estos mejillones con salsa gorgonzola que están increíbles", explica Moñino al presentar su propuesta, pensada para quienes buscan dar una vuelta a las recetas tradicionales.

El primer paso consiste en colocar los mejillones en una cazuela junto a un diente de ajo, unas bolitas de pimienta y una hoja de laurel. También se incorpora jengibre recién rallado.

Sabor para la salsa

A continuación, la nutricionista añade una cucharada de vinagre de manzana, pimienta molida, cúrcuma y zumo de limón. El propio cítrico, cortado en trocitos, también forma parte de esta preparación.

Con todos los ingredientes en el recipiente, se deja que los mejillones se cocinen al vapor. Una vez abiertos y preparados, llega el momento de elaborar la salsa que dará personalidad al plato.

Para ello, Moñino reserva el líquido de cocción, lo cuela y lo mezcla con queso gorgonzola. Después, bate ambos ingredientes hasta conseguir una preparación cremosa que servirá para acompañar los moluscos.

"Una vez que lo tenemos todo batido, añadimos el caldito y vamos colocando los mejillones", detalla la nutricionista en el vídeo. El resultado es una receta que combina el sabor del marisco con la intensidad del queso italiano.

Pero la propuesta no destaca únicamente por su particular combinación de sabores. Moñino también pone el foco en los ingredientes seleccionados y en sus propiedades nutricionales, especialmente por su relación con el sistema inmunitario.

La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto al que atribuye propiedades antiinflamatorias. Según explica, su combinación con pimienta negra favorece el aprovechamiento de este componente, mientras que el jengibre aporta sustancias antioxidantes.

Los mejillones, por su parte, destacan por su contenido en zinc, un mineral esencial para el funcionamiento normal del sistema inmunitario. El limón también aporta vitamina C, conocida por su función antioxidante.

Otro de los protagonistas es el queso gorgonzola con denominación de origen protegida (D.O.P.). Moñino destaca su contenido en calcio, fósforo y vitaminas A y B, además de su posible relación con la microbiota intestinal.

La nutricionista también plantea esta elaboración como una alternativa para las comidas navideñas, cuando suelen aumentar los encuentros alrededor de la mesa y las comidas más abundantes.

Su intención es ofrecer un plato diferente con el que sorprender a familiares y amigos sin renunciar a ingredientes variados. Una receta de mejillones que se aleja de la clásica presentación con limón y apuesta por una salsa cremosa.