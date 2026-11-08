Los expertos en nutrición lo confirman: "Las lentejas más ricas y fáciles del otoño no llevan chorizo, sino setas, puerro y pimentón"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Klau Gago propone una receta otoñal de lentejas sustituyendo el chorizo por setas, puerro, zanahoria, ajo y pimentón de la Vera. Al utilizar lentejas ya cocidas y sofrito de verduras, la preparación se resuelve en unos 25 minutos y requiere solo entre 10 y 15 minutos de cocción suave. Gago destaca que las legumbres aportan proteína vegetal, fibra e hidratos complejos sin necesidad de añadir carnes pesadas para obtener un plato sabroso. Se recomienda usar unos 200 gramos de setas de temporada por cada 300 gramos de lentejas para aprovechar el sabor intenso característico del otoño.

Pensar en un plato de lentejas suele llevar directamente al chorizo, la panceta o algún otro ingrediente contundente. Sin embargo, Klau Gago propone una versión mucho más otoñal basada en verduras y setas.

La nutricionista recomienda combinar lentejas cocidas con un sofrito de puerro, zanahoria y ajo. Después añade setas, pimentón de la Vera, tomillo y un poco de caldo vegetal.

“Con lentejas ya cocidas y un buen salteado de setas y puerro, tienes un plato resuelto en poco tiempo”, explica Gago a Infobae. Para ella, un guiso de legumbres no tiene por qué ser pesado.

Las setas sustituyen

Las setas aportan sabor, textura y ese carácter más intenso que suele buscarse en los platos de cuchara. En otoño, además, permiten adaptar las lentejas a un producto especialmente ligado a esta temporada.

Gago propone utilizar unos 200 gramos de setas para 300 gramos de lentejas ya cocidas. El resultado se completa con puerro, zanahoria, ajo y una cucharada de aceite de oliva.

El primer paso consiste en pochar las verduras a fuego medio. Después se incorporan las setas y se sube ligeramente el fuego para que se doren sin soltar demasiada agua.

El pimentón llega después, pero con una precaución importante. Gago recomienda retirar unos segundos la cazuela del fuego para evitar que se queme y termine aportando un sabor amargo.

Después se añaden las lentejas y una pequeña cantidad de caldo. El guiso solo necesita entre 10 y 15 minutos a fuego suave para que todos los sabores terminen de integrarse.

El tomillo fresco se incorpora al final. Junto a las setas y el pimentón, ayuda a conseguir un plato aromático sin necesidad de recurrir a embutidos.

Las lentejas aportan proteína

La nutricionista recuerda que las legumbres no necesitan acompañarse siempre de carne para construir un plato completo. Las lentejas aportan proteína vegetal, hidratos de carbono complejos y una cantidad importante de fibra.

“Muchas veces asociamos las legumbres con guisos muy pesados, pero eso depende más de cómo se cocinen que de la legumbre en sí”, explica Gago.

Su propuesta mantiene la estructura del guiso tradicional, pero cambia algunos protagonistas. El sabor viene del sofrito, las setas, el pimentón, las hierbas aromáticas y el aceite de oliva.

Eso tampoco significa que el chorizo tenga que desaparecer para siempre. Puede formar parte de una receta tradicional, pero no es imprescindible para que unas lentejas tengan sabor.

Gago utiliza además lentejas ya cocidas para reducir el tiempo de preparación. Basta con aclararlas, añadirlas al sofrito y dejarlas unos minutos con el caldo.

La combinación tiene otra ventaja práctica. El guiso puede prepararse en unos 25 minutos y conservarse varios días en la nevera, lo que facilita dejar comida preparada para la semana.

La nutricionista insiste también en aprovechar los productos de temporada. “Cuando un producto está en su momento, suele tener mejor sabor y resulta más fácil incorporarlo a platos cotidianos”, explica.

Por eso las lentejas no tienen por qué saber siempre igual. Cambiar el embutido por setas, puerro, pimentón y tomillo permite mantener el plato de cuchara y darle un carácter distinto.

La propuesta de Klau Gago es sencilla: unas lentejas pueden seguir siendo reconfortantes y sabrosas sin chorizo, si se construye bien el sofrito y se aprovechan los sabores del otoño.