David, 22 años, carnicero: "Trabajo 10 horas al día y cobro entre 1.400 y 1.600 euros. Facturamos unos 60.000"

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LO ESENCIAL Las claves David, un carnicero de 22 años que trabaja en un negocio familiar en Mallorca, realiza jornadas medias de 10 horas diarias con un salario habitual del sector de entre 1.400 y 1.600 euros. Aunque su carnicería llega a facturar hasta 60.000 euros al mes, el beneficio real del negocio ronda el 15% (unos 9.000 euros), ya que el resto se destina a costes y proveedores. La rentabilidad varía según el tipo de producto: la carne de cerdo deja un margen estimado del 28%, mientras que el pollo ronda el 20% y ciertos chuletones madurados alcanzan el 25%. Para competir frente a las grandes superficies, que concentran más del 67% de las ventas de carne, la carnicería apuesta por el trato cercano, la calidad y la difusión en redes sociales.

En una época en la que muchos jóvenes aspiran al teletrabajo, emprender negocios digitales o encontrar trabajos con horarios flexibles, también existen quienes aún apuestan por los oficios de toda la vida. Es el caso de David, un joven carnicero de apenas 22 años que trabaja junto a sus padres en un negocio familiar de Mallorca y cuya experiencia refleja una realidad que a menudo pasa desapercibida.

En una entrevista concedida al canal de YouTube de Adrián G. Martín, David explica cómo funciona su establecimiento, Manjares Gastronómica, y revela algunas cifras que pueden sorprender a quienes desconocen el sector: "Trabajo 10 horas al día de media", explica David, comentando que un salario habitual de un carnicero ronda los 1.400-1.600 euros, aunque una carnicería puede llegar a facturar entre 40.000 y 60.000 euros mensuales.

Facturar y cobrar no es igual

Una de las principales confusiones cuando se habla de pequeños negocios es equiparar facturación con beneficios. David explica que, sobre una facturación de 60.000 euros, el beneficio real ronda el 15%, es decir, 9.000 euros. Los otros 51.000 euros se destinan a cubrir costes como proveedores, salarios, instalaciones, suministros y otros gastos de funcionamiento.

Además, este beneficio empresarial no equivale necesariamente al dinero que termina en el bolsillo de los propietarios del negocio.

La rentabilidad también cambia según el producto. Según las estimaciones de David, la carne de cerdo puede alcanzar un margen del 28%, frente al 20% del pollo o el 25% de determinados chuletones de carne madurada. Incluso productos exclusivos, como la carne de wagyu de 200 euros el kilo, no garantizan necesariamente mayores márgenes.

De hecho, el negocio de David representa un sector que continúa teniendo importancia, aunque precisa adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Según datos recopilados por Mercasa, los hogares españoles consumieron más de 1.950 millones de kilos de carne y productos cárnicos durante 2024; sin embargo, los supermercados concentraron más del 67% de las ventas, mientras que las carnicerías especializadas apenas representaron un 17.6%.

Esta competencia obliga a las carnicerías tradicionales a encontrar otras formas de destacar. En ese sentido, David lo tiene claro: el trato cercano, la calidad del producto y las recomendaciones de los clientes siguen siendo fundamentales. Asimismo, hay que sumar un aliado relativamente reciente, como son las redes sociales, habiéndose convertido en uno de los principales escaparates de su negocio.

Pero, más allá de las cifras económicas, las jornadas prolongadas de hasta 10 horas o más de las que habla David también plantean una importante cuestión: su potencial repercusión sobre la salud.

En este aspecto, una investigación conjunta de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo encontró que trabajar 55 horas semanales o más se asociaría con un riesgo un 35% superior de sufrir un ictus y un 17% mayor de fallecer por un infarto de corazón, en comparación a jornadas de 35 a 40 horas. Esto no significa que David presente necesariamente estos riesgos, ya que desconocemos su jornada semanal exacta. Sin embargo, estos resultados nos recuerdan que trabajar más horas no siempre equivale a una mayor calidad de vida, sino más bien al revés.

En definitiva, la historia de David refleja las dos caras de un negocio familiar: por un lado, la satisfacción de mantener vivo un oficio tradicional y el esfuerzo necesario para hacerlo rentable; pero, por otro lado, todos los sacrificios necesarios que hay detrás de cada mostrador de cada una de las carnicerías tradicionales que aún perviven en nuestro país. Porque, detrás de cada uno de esos mostradores no solo hay productos y clientes, sino personas que dedican tiempo y salud al oficio.