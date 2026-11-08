Confirmado por expertos en nutrición: el desayuno más rico y fácil no son huevos revueltos con jamón, sin con tomate o champiñones

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LO ESENCIAL Las claves Nutricionistas como Sandra Moñino sugieren sustituir los embutidos y carnes procesadas de los huevos revueltos por opciones vegetales como tomate, champiñones o rúcula. La combinación de huevos con hortalizas aporta un perfil nutricional más completo, sumando fibra, antioxidantes y vitamina C a las proteínas y minerales del huevo. Organismos de salud como la AESAN y la OMS recomiendan reducir el consumo de carnes procesadas (como el jamón o beicon) por su vinculación con un mayor riesgo de cáncer colorrectal. Para preparar este desayuno fácil y saludable solo hace falta saltear verduras frescas en aceite de oliva, añadir los huevos batidos y cuajarlos a fuego moderado.

Los huevos revueltos son uno de los desayunos más fáciles de preparar. Apenas necesitan unos minutos en la sartén y pueden acompañarse de numerosos ingredientes. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir al jamón, el beicon o los embutidos para conseguir un plato apetecible.

Aunque estas combinaciones son habituales, los especialistas en nutrición recomiendan dar más protagonismo a los alimentos vegetales. Incorporar tomate, champiñones o incluso unas hojas de rúcula permite variar la receta y añadir nutrientes sin complicar su elaboración.

Es una de las recomendaciones de Sandra Moñino, dietista-nutricionista, que defiende la importancia de incluir verduras en la primera comida del día. Para la especialista, los huevos son una opción interesante, pero sus acompañamientos también importan.

Añadir verduras a los huevos

Durante una entrevista en el pódcast Tengo un plan, Moñino explicó que desayunar bien no significa limitarse a los alimentos que tradicionalmente asociamos con las primeras horas de la mañana.

De hecho, la nutricionista considera que no existe ningún inconveniente en desayunar preparaciones que normalmente reservaríamos para la comida o la cena, como una tortilla, unas verduras o incluso una ensalada.

"Una opción muy buena son los huevos", explica la especialista, que menciona diferentes maneras de prepararlos, desde revueltos hasta tortillas o huevos escalfados.

Sin embargo, introduce un pequeño cambio para completar la receta. "Yo sí que le pondría algo de verdura", señala Moñino, quien propone acompañarlos de ingredientes como tomate, rúcula o champiñones.

La recomendación tiene una explicación nutricional. Los huevos aportan proteínas de alto valor biológico, además de vitaminas y minerales como la vitamina B12, el selenio y la colina, un nutriente importante para el funcionamiento del organismo.

Por su parte, las hortalizas permiten incorporar otros compuestos que no se encuentran en las mismas cantidades en los alimentos de origen animal, especialmente fibra, vitamina C y determinados antioxidantes.

El tomate, por ejemplo, contiene licopeno, un pigmento natural responsable de buena parte de su color rojo. También aporta agua, potasio y vitamina C, aunque las cantidades dependerán de la ración utilizada.

Los champiñones ofrecen una alternativa diferente. Destacan por su contenido en agua, aportan pequeñas cantidades de fibra y contienen vitaminas del grupo B y minerales como el potasio.

Además, su sabor combina fácilmente con los huevos. Salteados con un poco de aceite de oliva, permiten preparar un revuelto sin necesidad de añadir carnes procesadas para conseguir una receta agradable.

No es necesario añadir jamón

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda acompañar los huevos con alimentos como hortalizas, ensaladas o pescado, evitando combinarlos habitualmente con productos ricos en grasas saturadas.

El organismo también aconseja reducir el consumo de carnes procesadas y aumentar la presencia de alimentos vegetales dentro de una alimentación variada y equilibrada.

El jamón curado y el jamón cocido se consideran carnes procesadas, ya que han pasado por procedimientos de conservación o transformación. Sin embargo, su composición nutricional puede variar considerablemente entre productos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las carnes procesadas como carcinógenas para los seres humanos, basándose principalmente en las evidencias científicas que relacionan su consumo habitual con el cáncer colorrectal.

Según la evaluación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, consumir diariamente 50 gramos de carne procesada se asocia con un incremento aproximado del 18 % en el riesgo relativo de desarrollar esta enfermedad.

Esto no significa que comer jamón de manera ocasional provoque cáncer, sino que conviene reducir su presencia habitual en la dieta y sustituirlo algunas veces por ingredientes de origen vegetal.

En este sentido, el tomate o los champiñones no aportan la misma cantidad de proteínas que el jamón, pero permiten enriquecer el desayuno con otros nutrientes y ampliar la variedad de alimentos consumidos.

Con tomate y champiñones

Para elaborar esta alternativa basta con utilizar uno o dos huevos, unos champiñones frescos, medio tomate y una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra.

Primero, se cortan los champiñones en láminas y se saltean en la sartén hasta que pierdan parte de su agua. Después, se incorpora el tomate troceado y se cocina brevemente para que conserve parte de su textura.

A continuación, se añaden los huevos previamente batidos y se remueve a fuego moderado hasta que estén cuajados. Se puede terminar con pimienta, perejil o unas hojas de rúcula.

La preparación también admite una tostada de pan integral, que incorpora hidratos de carbono complejos y fibra. De esta manera, el desayuno combina diferentes grupos de alimentos sin necesidad de recurrir a embutidos.

Por tanto, los huevos revueltos no necesitan jamón para convertirse en un desayuno completo y sabroso. Introducir verduras es una forma sencilla de dar variedad a una receta cotidiana y acercarla a las recomendaciones de los especialistas en nutrición.