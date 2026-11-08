Carles Puigdemont, 63 años: "Me acuesto a las 10. Debería hacer ejercicio, tengo bicicleta estática y elíptica en casa"

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LO ESENCIAL Las claves Carles Puigdemont confiesa sus dificultades para mantener una rutina de ejercicio en casa a pesar de disponer de bicicleta estática y elíptica. El expresidente catalán detalla que busca desconectar en su tiempo libre escuchando música, leyendo y viendo documentales o películas clásicas. A sus 63 años, Puigdemont afirma que procura acostarse temprano, sobre las 10 de la noche, y practica el descanso mental relajándose mediante el concepto de 'badar'. La OMS recuerda que a partir de los 60 años cualquier nivel de actividad física es beneficioso para la salud y ayuda a mantener la autonomía personal.

Tener una bicicleta estática o una elíptica en casa parece una buena manera de mantenerse activo sin necesidad de acudir al gimnasio. Sin embargo, disponer de estos aparatos no siempre significa utilizarlos con la frecuencia que uno desearía.

Es algo que reconoce Carles Puigdemont, de 63 años, quien ha hablado abiertamente sobre sus dificultades para incorporar el ejercicio físico a su rutina. El expresidente de la Generalitat cuenta con varias máquinas en su vivienda, aunque admite que le cuesta utilizarlas.

De hecho, ha intentado hacer más llevaderas las sesiones recurriendo a una tableta, pero tampoco ha conseguido sentirse cómodo. Su experiencia refleja una situación habitual: tener los medios para entrenar no garantiza encontrar la motivación necesaria para hacerlo.

Hacer ejercicio en casa

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Puigdemont abordó algunos aspectos de su vida cotidiana, desde sus horarios hasta sus aficiones y la manera en que intenta desconectar de sus responsabilidades.

Cuando la periodista Silvia Hinojosa le preguntó si practicaba algún deporte, su respuesta fue especialmente sincera. «Debería y tengo aparatos en casa, pero me cuesta, la bicicleta, la elíptica, lo he intentado con la tablet, pero me pongo nervioso», reconoció.

El político explicó así que dispone de una bicicleta estática y una máquina elíptica, dos aparatos habituales para practicar ejercicio cardiovascular sin salir de casa. Sin embargo, ninguno parece haberle ayudado a establecer una rutina constante.

Su referencia a la tableta resulta especialmente llamativa. Aunque no detalló cómo la utilizaba, estos dispositivos permiten acompañar el entrenamiento con vídeos, películas o contenidos que pueden hacer más entretenida la actividad.

En su caso, no parece haber sido suficiente. Puigdemont también explicó que prefiere otras formas de descanso, especialmente aquellas que le permiten desconectar y disfrutar de momentos de tranquilidad.

Por ejemplo, contó que al terminar la jornada intenta encontrar espacios de silencio, escuchar música y dedicar tiempo a la lectura. También suele ver documentales y películas clásicas antes de acostarse.

"Si puedo, me acuesto a las 10", señaló durante aquella conversación. Entre sus preferencias mencionó los documentales de Arte y las películas en blanco y negro disponibles en Filmin.

Al preguntarle por el yoga y la meditación, hizo referencia al concepto catalán badar, relacionado con abstraerse y dejar que la mente descanse. Lo describió como una especie de descanso activo, similar a la meditación.

Ejercicio a partir de los 60

La dificultad para mantener una rutina deportiva no es exclusiva de Puigdemont. Muchas personas comienzan a entrenar con entusiasmo, pero encuentran obstáculos cuando intentan convertir esa actividad en una costumbre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de ejercicio intenso.

También aconseja realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. Estas recomendaciones son importantes a medida que se envejece, cuando mantener la fuerza y la capacidad cardiovascular contribuye a preservar la autonomía.

Sin embargo, la OMS insiste en que no es necesario alcanzar inmediatamente esas cifras. Cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna, especialmente entre quienes llevan tiempo sin practicar ejercicio de manera habitual.

Caminar a buen ritmo, utilizar la bicicleta estática durante unos minutos o realizar pequeñas sesiones de movimiento pueden ser alternativas para comenzar. Lo importante es aumentar progresivamente la frecuencia y la duración según las capacidades individuales.

Además, los beneficios no dependen exclusivamente del entrenamiento deportivo. La actividad cotidiana también cuenta, desde desplazarse caminando hasta realizar determinadas tareas domésticas que impliquen movimiento.

En definitiva, la experiencia que compartió Puigdemont plantea una cuestión frecuente: a veces, el principal obstáculo para hacer ejercicio no es la falta de equipamiento, sino conseguir que la actividad encuentre un espacio estable y agradable dentro de la rutina.