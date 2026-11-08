Alerta alimentaria: ordenan la retirada inmediata de este popular jamón del 'súper' y piden que no se consuma

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LO ESENCIAL Las claves La AESAN ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de jamón cocido de la marca Urkabe. El producto afectado se comercializa en envases de plástico de 175 gramos y corresponde al lote 61027, con fecha de caducidad fijada para el 26 de noviembre de 2026. El jamón se ha distribuido en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades. Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir este producto y acudir a un centro de salud si se presentan síntomas compatibles con la listeriosis como fiebre, diarrea o vómitos.

La seguridad alimentaria vuelve a estar en el punto de mira tras detectarse una bacteria potencialmente peligrosa en un producto cárnico comercializado en España. Las autoridades sanitarias han activado una alerta.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha advertido de la presencia de Listeria monocytogenes en un jamón cocido de la marca Urkabe.

La notificación ha llegado a través de las autoridades competentes del País Vasco, que comunicaron el problema mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La agencia recomienda no consumir los productos afectados.

El alimento implicado se comercializa refrigerado en envases de plástico de 175 gramos. Para identificarlo correctamente, los consumidores deben comprobar tanto el número de lote como la fecha de caducidad que aparecen en el etiquetado.

En concreto, la alerta afecta al jamón cocido Urkabe correspondiente al lote 61027, cuya fecha de caducidad está fijada para el 26 de noviembre de 2026. El resto de productos no figura en esta notificación.

Bacteria peligrosa

Según los datos trasladados a la AESAN, la distribución inicial del producto afectado se ha realizado en cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco.

No obstante, las autoridades advierten de que no se puede descartar que algunas unidades hayan llegado a otros territorios mediante redistribuciones comerciales. Por ello, conviene comprobar los envases independientemente del lugar de compra.

La información ya se ha comunicado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI. El objetivo es verificar que los productos afectados hayan sido retirados de los establecimientos y canales de comercialización.

La recomendación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es clara: quienes tengan en casa unidades incluidas en esta alerta deben abstenerse de consumirlas, aunque todavía no hayan alcanzado su fecha de caducidad.

Además, quienes hayan ingerido alguno de los productos afectados y experimenten síntomas compatibles con la listeriosis deben acudir a un centro de salud. Entre las manifestaciones que señala la AESAN están los vómitos, la diarrea y la fiebre.

La agencia también presta especial atención a las mujeres embarazadas, para quienes recomienda consultar sus indicaciones específicas sobre seguridad alimentaria. La infección por Listeria monocytogenes constituye un peligro biológico especialmente relevante durante la gestación.

Por último, el organismo recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene en la cocina para evitar posibles contaminaciones cruzadas con otros alimentos. Una precaución especialmente importante cuando se manipulan productos refrigerados.