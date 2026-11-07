Óscar, frutero: "Para que el plátano se conserve perfecto, no lo metas en la nevera porque lo ideal es que esté a 10 ºC"

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LO ESENCIAL Las claves Un frutero del mercado del Cabanyal en Valencia explica que la temperatura ideal para conservar el plátano se sitúa entre los 10 ºC y los 12 ºC. Guardar los plátanos en la nevera quema y ennegrece la piel por el exceso de frío, aunque la fruta sigue estando en buen estado por dentro. Dejarlos a temperatura ambiente en zonas cálidas acelera demasiado su maduración, provocando también que la cáscara se oscurezca en pocos días. El plátano es rico en potasio y fibra, lo que favorece el funcionamiento muscular, la presión arterial y la salud digestiva.

El plátano es una de las frutas que más habitualmente encontramos en las cocinas españolas, pero conservarlo en buenas condiciones durante varios días puede convertirse en todo un desafío, especialmente cuando suben las temperaturas.

Para evitar que la piel termine completamente negra y la fruta pierda su aspecto apetecible, Óscar, frutero de Cerezo, en el mercado del Cabanyal de Valencia, ha compartido un consejo en TikTok.

El profesional explica que uno de los errores más frecuentes consiste en guardar los plátanos en la nevera, donde las temperaturas son demasiado bajas para conservarlos correctamente. Sin embargo, tampoco recomienda dejarlos siempre fuera.

"Vamos a resolver el dilema de los plátanos. ¿Por qué aquí están perfectos y a los dos o tres días en vuestras casas están negros y feos?", plantea el frutero al comenzar su explicación.

La respuesta está en la temperatura. Según señala Óscar, las condiciones ideales para mantener esta fruta en buen estado se encuentran entre los 10 ºC y los 12 ºC.

La temperatura adecuada

Las neveras domésticas suelen funcionar a temperaturas bastante inferiores a las que necesita esta fruta, algo que termina afectando directamente a su apariencia exterior y acelera el deterioro de su piel.

"Si la metes en la nevera, se quema la piel y se hace negro el plátano", advierte el profesional. No obstante, aclara que ese oscurecimiento no significa necesariamente que la fruta esté en mal estado.

"Pero por dentro está bueno y se puede comer", recuerda. Por tanto, encontrar un plátano con la cáscara ennegrecida después de haberlo refrigerado no implica que debamos tirarlo automáticamente.

El problema tampoco desaparece si optamos por mantenerlos a temperatura ambiente. En lugares cálidos, como Valencia, el calor puede acelerar considerablemente su maduración y hacer que pierdan su aspecto habitual.

"Si lo dejas fuera, aquí en Valencia, que tenemos temperaturitas para ir en tirantes todo el año, pues entonces lo deja fuera madura muy a prisa y a los tres o cuatro días está oscuro también", explica.

Más allá de su conservación, el plátano destaca por sus propiedades nutricionales. Originario del sudeste asiático, se ha convertido en una de las frutas más consumidas del mundo gracias a su sabor dulce, versatilidad y facilidad de transporte.

Por cada 100 gramos aporta aproximadamente 89 calorías, 20 gramos de hidratos de carbono y 3,4 gramos de fibra dietética. También contiene vitaminas A, C y B6, además de minerales esenciales.

Entre estos últimos destaca especialmente el potasio, con unos 350 miligramos por cada 100 gramos. Este mineral participa en el funcionamiento muscular y contribuye al mantenimiento de una presión arterial saludable.

Su contenido en fibra también resulta interesante para la salud digestiva. En particular, la pectina presente en esta fruta puede favorecer el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Además, sus hidratos de carbono convierten al plátano en una alternativa práctica para desayunar o recuperar energía después de practicar ejercicio físico, sin necesidad de recurrir a productos elaborados.